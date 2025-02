Salone del libro di Torino: il valore primario delle parole

Sarà un omaggio alle parole e all’incontro. Il programma definitivo è annunciato per aprile, ma già l’edizione numero 37 del Salone del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio, si annuncia ad alto tasso di interesse. A cominciare dal tema, “Le parole tra noi leggere”, ispirato dal titolo del libro di Lalla Romano, a sua volta preso in prestito dalla poesia di Eugenio Montale “Due nel crepuscolo”.

Un abbraccio in primo piano avvolge tutto il manifesto ufficiale realizzato da Benedetta Fasson. È un richiamo al valore universale della connessione e della condivisione. Nell’illustrazione le parole sembrano diventare un luogo caldo e familiare dove stare bene e sentirci al sicuro. Al riparo dallo scempio, anche delle parole, che caratterizza troppo spesso il trend dominante sui social.

Spiega Annalena Benini, coordinatrice della redazione editoriale del Salone: “Il senso del tema di questa edizione riguarda, dal punto di vista letterario, la possibilità di una verità poetica, ma evoca da ogni lato un sentimento più vasto, quello per l’incontro. Questo Salone omaggia le parole e la particolare materia di cui sono fatte: leggera, precisa, preziosa”.

Le star internazionali. Tra le anticipazioni già definite, l’affidamento della lezione inaugurale alla scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza, che aprirà le porte di questa edizione, assieme a tanti altri autori internazionali. C’è anche la prima scrittrice ad aver dichiarato di aver fatto uso di ChatGPT per scrivere alcune parti del testo di un libro vincitore di un grande premio. Si tratta di Rie Qudan, giapponese che ha vinto il premio Akutagawa nel 2024 con il romanzo “Tokyo Sympathy Tower”. Il romanzo uscirà il 10 aprile per L’ippocampo Edizioni e Rie Qudan ne parlerà per la prima volta in Italia a maggio al Salone del Libro.

Presenterà il suo libro in uscita a fine aprile, anche Scott Turow. I suoi libri, tradotti in oltre quaranta lingue, hanno ispirato film e produzioni televisive. Al Salone porterà il suo nuovo legal thriller, “Presunto colpevole”. Dopo il successo di “Presunto innocente”, il giudice in pensione Rusty Sabich torna in tribunale per difendere il figlio della sua compagna da una pesante accusa di omicidio dalle forti implicazioni razziali.

Adania Shibli, una delle voci più importanti in lingua araba, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, saggi, ricercatrice e insegnante. Al Lingotto presenterà il suo romanzo d’esordio “Sensi”, appena uscito in Italia per La Nave di Teseo in una nuova traduzione di Monica Ruocco. Con una lingua naturale ci consegna un’opera straordinaria e dirompente in cui ogni parola e ogni gesto coinvolgono chi legge e costringono a prendere coscienza delle dolorose condizioni del popolo della Palestina.

Valérie Perrin è tra le scrittrici più amate nel suo paese, in Francia, ma anche qui in Italia, dove ha venduto oltre un milione e mezzo di copie. Al Salone presenterà il suo quarto romanzo “Tatà”, tradotto da Alberto Bracci Testasecca e pubblicato da e/o.

Saitō Kōhei arriva dal Giappone a presentare “Il capitale nell’Antropocene”, il libro di economia tra i più eversivi del decennio, pubblicato da Einaudi. In un periodo di eco ansia, in cui fenomeni sempre più estremi ci costringono a fare i conti con l’abitabilità di alcune parti del globo e con la sostenibilità del nostro modo di vivere, Saitō irrompe nel dibattito con proposte coraggiose, radicali e meditate.

La scoperta dell’Olanda” è il romanzo che Jan Brokken, autore olandese molto amato in Italia, presenterà al Salone del Libro. Scrittore e viaggiatore conosciuto per la capacità di raccontare le vite di personaggi fuori dall’ordinario e i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale, tutti i suoi libri sono stati pubblicati in Italia da Iperborea.

Molto attesa la presenza di Joël Dicker. Ha esordito a neanche trent’anni con “La verità sul caso Harry Quebert” (2013), poi diventata la serie evento di Jean-Jacques Annaud con Patrick Dempsey. Tra gli altri, ha ricevuto nel 2012 il Prix Goncourt des Lycéens. Tutti i suoi romanzi sono pubblicati dalla Nave di Teseo, anche l’ultimo, “La catastrofica visita allo zoo”, che porterà al pubblico. Un romanzo dalla tensione narrativa a cui ci hanno abituato i romanzi di Joël Dicker, divertente e commovente.

Georgi Gospodinov, poeta, prosatore bulgaro innovativo e raffinato, presenterà il suo ultimo romanzo, “Il giardiniere e la morte”, tradotto da Giuseppe Dell’Agata, una storia sul lutto e sulla malinconia, ma anche sull’infanzia e sul conforto. Nei suoi libri riesce a tracciare l’equilibrio complesso tra intimo e universale, raccontando sia i destini individuali che quello collettivo.

Etgar Keret è un popolare autore israeliano e uno dei maestri più acclamati del racconto breve. I suoi libri più recenti, pubblicati da Feltrinelli, sono” La notte in cui morirono gli autobus” (2019) e “Un intoppo ai limiti della galassia” (2021). Al Salone porterà “Correzione automatica”, la sua nuova raccolta di storie che esplora le interazioni più piccole e insignificanti della vita in modi infinitamente profondi e insoliti. Trentatré racconti surrealisti, stravaganti e divertenti, dallo stile scarno, disincantato e ironico tipico di Keret, che sono trentatré metafore di un’ampia gamma di sentimenti umani.

Il Salone si articola in otto sezioni, affidate a uno o più coordinatori. Ecco una sintetica guida, così come presentata dagli organizzatori.

Arte a cura di Melania Mazzucco. Prima ospite annunciata è Tracy Chevalier, che con il suo romanzo La ragazza con l’orecchino di perla ha reso pop l’artista più raffinato del XVII secolo, Vermeer. Con lei, Melania Mazzucco e il suo pubblico avranno modo di ragionare sul perché certi quadri antichi non smettono di interrogarci, stimolando rifacimenti in altre forme, sul potere del racconto, sulla legittimità di reinventare il passato.

Cinema a cura di Francesco Piccolo. Tra gli ospiti più attesi, sarà presente la famiglia Comencini: le registe e sceneggiatrici Francesca e Cristina Comencini e la sceneggiatrice Giulia Calenda. Le collaborazioni incrociate e le scelte solitarie, la tradizione, e anche la preoccupazione della tradizione familiare, il cinema vissuto come una presenza quotidiana fin dalla nascita: tre donne che si raccontano, e lo fanno insieme.

Crescere a cura di Matteo Lancini. Un percorso negli affetti e nei compiti evolutivi di figli e studenti, ma anche nelle responsabilità e nelle risorse a disposizione di tutti i ruoli adulti. Tra gli ospiti, Salmo entrerà in dialogo con il curatore per parlare di Sottopelle (Mondadori Electa). Un racconto sincero e autentico di tutte le esperienze che, a partire dall’adolescenza, lo hanno formato fino a renderlo uno degli artisti più importanti della scena musicale odierna.

Editoria a cura di Teresa Cremisi. A dialogare con la curatrice sarà presente Silvia Sesé, editrice spagnola che lavora nel settore da quasi quarant’anni. Dopo i suoi inizi come editor, è stata responsabile dell’area di narrativa e poi vicedirettrice editoriale di Círculo de Lectores, importante club di lettura spagnolo che negli anni Novanta raggiungeva oltre un milione di abbonati. Dal 2007 al 2015 si è occupata del programma di narrativa di Ediciones Destino.

Informazione a cura di Francesco Costa. Tra le prime ospiti ci sarà Victoire Tuaillon, giornalista e podcaster francese di grande successo. Il suo prossimo libro per add editore, Il Cuore Scoperto, tradotto e curato da Associazione Vanvera, uscirà proprio in occasione del Salone. Con lei Francesco Costa parlerà di ciò che resta del MeToo e dei noti episodi di violenze di strada nelle grandi città europee, come delle conseguenze del caso Gisèle Pelicot e del ruolo dei media nel costruire quotidianamente un determinato modello di virilità.

Leggerezza a cura di Luciana Littizzetto. Quest’anno particolare spazio sarà dato alla leggerezza in televisione: due capisaldi della tv, Mara Venier e Fabio Fazio, ci parleranno del loro modo di intendere il linguaggio televisivo, della loro ricetta per mescolare l’alto e il basso, la durezza della realtà con il sollievo. Il loro storico appuntamento settimanale è fatto di confidenza e fiducia e aiuta a rendere questo presente furioso un po’ più comprensibile. E con le risate anche più digeribile.

Romance a cura di Erin Doom. Attesissimo l’incontro con Felicia Kingsley: un’opportunità unica per esplorare il suo percorso come autrice di successo e approfondire il suo contributo al genere romance. Doom e Kingsley dialogheranno sul valore della sua scrittura, sul suo ruolo nell’affermarsi del genere in Italia e sulle sfide che ha affrontato nel far emergere la letteratura rosa, spesso ancora oggi sottovalutata o discriminata.



Romanzo a cura di Alessandro Piperno. Incontrerà, tra gli altri, Jhumpa Lahiri, scrittrice vincitrice del Premio Pulitzer, a cui chiederà di segnalargli il capolavoro che l’ha formata e con cui ancora oggi non smette di fare i conti. Poiché nessuno meglio dei romanzieri conosce la fatica di immaginare un intreccio originale e di dare voce e carattere a personaggi fittizi. Le scrittrici e gli scrittori sapranno illustrare in che modo questi capolavori abbiano contribuito alla loro formazione letteraria.

Come lo scorso anno, oltre alle otto sezioni, ci sarà una redazione che lavorerà al programma insieme alla squadra editoriale del Salone. Coordinato da Annalena Benini, il gruppo è formato da Paola Peduzzi, Igiaba Scego, Francesca Sforza, Tiziana Triana, giornaliste, scrittrici e professioniste del mondo editoriale particolarmente attente al panorama internazionale, ai nuovi linguaggi e ai cambiamenti culturali e sociali. La biglietteria online è già aperta all’indirizzo https://www.salonelibro.it/biglietteria.html