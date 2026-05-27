Salerno, la solida roccaforte del potere dello “sceriffo” De Luca

Elezioni amministrative 2026: Salerno vede protagonista Vincenzo De Luca, che torna a governare “ufficialmente” la città. Una vittoria ormai annunciata, quasi scontata sotto diversi punti di vista. Otto sindaci in gara, con 21 liste in lizza per succedere a Vincenzo Napoli, il sindaco dimissionario a inizio anno. Una campagna dove il vero scopo dei competitor sembrava essere quello di sfidare il già Governatore della Regione Campania: tra i più in vista Franco Massimo Lanocita del Movimento 5 Stelle, giunto terzo, e Armando Zambrano, rappresentante del centro-riformista, che si è piazzato al secondo posto. Una contesa che, a quanto pare, non ha entusiasmato i cittadini, i quali ancora una volta hanno elogiato l’impegno e l’indiscussa forza di Vincenzo De Luca, in campo con sei liste civiche a suo sostegno.

Un risultato schiacciante che dimostra come abbiano prevalso il programma elettorale o la franchezza di “Vicienzo”, o più semplicemente il suo potere territoriale “mediatico” si sia ulteriormente consolidato. I numeri parlano chiaro: il 60% ha optato per la vecchia guardia. Un uomo dai modi definiti “rozzi” ma capace di agire andando anche controcorrente, conducendo una campagna elettorale senza il simbolo del PD che lo ha sostenuto per anni, anche se tanti militanti sono stati inseriti nelle sue liste civiche.

Un ampio campo largo tanto auspicato, ma non realizzabile ufficialmente. De Luca ha dimostrato ancora una volta che un leone combatte anche contro “se stesso” per affermare il proprio credo. Una sfida che vede padre e figlio spalleggiarsi “ufficiosamente” in un gioco di potere che guarda oltre i confini campani dove si è creata una strategia anti-deluchiana voluta dall’alto che però non ha attecchito nella terra d’adozione dello Sceriffo.

Una competizione che ha visto al suo fianco il figlio Roberto – ex assessore al bilancio del Comune di Salerno – e alcuni suoi fedelissimi, mentre l’altro figlio, Piero, – deputato e segretario regionale del PD – si è impegnato a sostenere i militanti storici lontano dall’ombra paterna. Si tratta di una situazione quasi inconsueta, ma del resto la famiglia Deluchiana ci dimostra da anni che in politica tutto è possibile.

Il potere che De Luca ha intessuto nel corso degli anni si erge ormai come una solida roccaforte, e chiunque osi lanciare la corsa verso il post-deluchismo dovrà guardarsi bene dai suoi leali fedelissimi, custodi di quel “cerchio magico” capace di far germogliare ogni idea.

Questo segnale risuona come un campanello d’allarme, destinato a svegliare l’intero campo largo: Elly Schlein e Giuseppe Conte dovranno, invero, rivedere le proprie convinzioni e comprendere che il gioco della politica è mosso dai numeri e non dalle teorie studiate a tavolino. La trappola della campagna “contro qualcuno” non è un’idea che trova accoglienza nel cuore del cittadino democratico, il quale anela a programmi concreti e realizzabili, e non a mere astrazioni. Il popolo sovrano ha compreso questo concetto e De Luca ha stravinto.

Questa dinamica si aggiunge a quanto è accaduto nella seconda città della provincia di Salerno, Cava de’ Tirreni, dove non ha prevalso il campo largo e avrà luogo un insolito “duello” per il ballottaggio del 7 e 8 giugno: da una parte, l’ala centrista di destra con Raffaele Giordano; dall’altra, la lista civica capitanata da Padre Gigino (Luigi Petrone), già frate francescano da 5 anni all’opposizione, ora pronto a conquistare la poltrona della città che per lungo tempo aveva ascoltato la sua voce come uomo di Chiesa. Un quadro che trasforma le comunali Cavesi in un’assoluta certezza: la politica è divenuta un “like-trend”, dove i programmi e le imprese amministrative sono ridotti a mero sottofondo, in balìa del personaggio più affascinante del momento. Ne vedremo delle belle.

In conclusione, l’attesa su Salerno è divenuta più elettrizzante anche per tutti gli abitanti dei 157 comuni che sognano una passeggiata nella “Montecarlo del Sud” promessa da De Luca, e soprattutto per vedere scomparire il noioso “like-trend” del momento con l’auspicio di vederlo soppresso in tutta la provincia per le prossime amministrative e politiche del 2027.

Nota: il 24 e 25 maggio oltre sei milioni di italiani in centinaia di comuni, dal nord al sud, sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo sindaco. A Venezia e Reggio Calabria esulta la destra, ma in gran parte dei comuni vince la sinistra. Una tornata elettorale ambita soprattutto dal governo dopo la sconfitta del referendum costituzionale confermativo sulla giustizia (noto come riforma Nordio), tenutosi il 22 e 23 marzo 2026 con il trionfo del NO. Un’esultanza voluta mediaticamente per nascondere che, su circa 700 comuni al voto, prevalgono la sinistra e il campo largo. (Anna Ferry-Ferrentino)

In foto il Palazzo comunale di Salerno