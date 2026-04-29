Riscoprire i Rosselli: i bassi salari provocano danni sociali

In un periodo storico in cui la Sinistra sembra arrancare proprio nei confronti del suo stesso tradizionale pensiero sociale ed economico, tanto da risultare sempre meno affascinante (o credibile, secondo i punti di vista) emerge dall’attività della Fondazione Rosselli una via che si potrebbe dire ancora non del tutto esplorata. Il pensiero di Nello e Carlo Rosselli fu così devastante per il fascismo che si stava affermando e ormai affermato, da indurre i vertici italiani a decidere per la sentenza di morte dei due fratelli, esuli in Francia, eseguita per mano della Cagoule, una squadra di militanti dell’estrema destra francese guidati da Jean Filliol. Un pensiero il loro che, pur oggetto di studi e saggi, tuttavia ha inciso con fortune intermittenti nello sviluppo della Sinistra italiana.

Di alcuni di questi profili ha parlato Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, in occasione della presentazione dei due ultimi nati della Fondazione: l’ultimo

numero dei Quaderni del 2025 e l’Inventario dell’Archivio della Fondazione,che comprende

cinquanta anni di attività (1971-1921).

La domanda necessaria di fronte a queste due ultime fatiche della Fondazione, è senz’altro quale possa essere il contributo che può dare la tradizione ideale rosselliana del socialismo liberale nella situazione politica, sociale e culturale odierna. Un quesito che è stato sviluppato dal presidente della Fondazione in tre punti.

Intanto, sottolinea Spini, “bisogna mettere in evidenza il laburismo del socialismo liberale. Cosa significa? Significa esattamente il fatto che al centro della riflessione politico-programmatica del pensiero cui contribuiscono i fratelli Rosselli, c’è il lavoro”. Un tema di assoluta preminenza in questo momento della storia della nostra Repubblica, a fronte di un periodo di salari bassi rispetto all’Europa, che ci pongono nelle bassissime posizioni dell’economia europea. Un problema con risvolti non solo economici, ma anche sociali e culturali: la povertà delle famiglie non comprime solo i consumi, mettendo in difficoltà l’economia, ma provoca danni sociali inibendo l’accesso alla cultura, al cibo sano, alla salute , alla formazione delle famiglie italiane medie.

Un impoverimento generale costruito da vari aspetti che non può che cadere rovinosamente sul futuro del Paese. L’importanza del lavoro dunque torna, volenti o nolenti, alla ribalta della contemporaneità, tanto da suggerire una riflessione immediata al presidente Spini, che commenta con favore l’incontro Landini-Orsini (rispettivamente segretario generale della Cgil e presidente nazionale di Confindustria) circa il salario. “Per Landini occorre fare un accordo entro l’estate, la volontà tra le parti c’è, a partire da Confindustria”, come dice Landini che lancia anche l’invito, al Parlamento e al Governo, di una legge di sostegno per arrivare ad un accordo. “Questo invito va raccolto”, commenta Spini. Insomma, niente di teorico, ma fatti concreti, sottolinea Spini, parlando del contributo che il socialismo liberale dà al pensiero odierno.

Un altro punto, fondamentale per il nostro periodo storico, è la sottolineatura forte da parte del pensiero di Rosselli sull’importanza della costruzione dell’Europa. ” Rosselli scrisse già nel 1934 il suo articolo “Europeismo o fascismo”. Mi sembra di grande attualità – dice Spini – magari mutando i termini in “Europeismo o sovranismo”, dal momento che i guai combinati dal sovranismo sono di fronte a noi. L’Unione Europea va costruita sul serio, anche nella Difesa”.

Infine, riprendendola storia della Federazione laburista, è inevitabile la riflessione sull’attuale situazione del centrosinistra come spiega Spini: “Certamente emergono i problemi legati alla costruzione e tenuta del Campo largo, ma non sono i soli. Infatti si delineano piuttosto chiaramente i nodi irrisolti del Pd, in cui la contraddizione tra i due partiti , quello dei Circoli e quello degli esterni, non sembra essersi sciolta. Nel Quaderno che presentiamo, la giornalista Daniela Preziosi scrive: “ Nella storia della Federazione laburista , di come nasce e del perché finisce , c’è il nodo irrisolto….ed è il rapporto tra la cultura chiave comunista e quella socialista italiana….” E aggiunge: che “questa è la chiave dell’avanzamento di una sinistra democratica e di governo in questo Paese:” Nello stesso “Quaderno” Roberto Speranza dice che “è un tentativo incompiuto”. Speriamo che sia tale – conclude il presidente della Fondazione Rosselli – perché vorrebbe dire che ci sono margini di azione nell’attualità.

In foto Valdo Spini