Rinascimento e vita quotidiana, sul palco la grandeur delle Arti Minori

Siena – “Abitare il Rinascimento”, come recita il titolo della mostra allestita a Siena, nei suggestivi spazi del Palazzo delle Papesse, pone alcune domande. A partire da quella iniziatica: abitare in che senso? Materico o metaforico? Pratico o simbolico? Il sottotitolo, “Arredi domestici a Siena dal XV secolo all’epoca della Maniera” fuga ogni perplessità. Perché mette da parte le aspettativa “grandiose”, cui il termine Rinascimento automaticamente si aggancia, e mette al centro una sorta di quotidianità certo nobile e altolocato, signorile e aristocratica ma legata (strettamente collegata) alla vita di tutti i giorni.

Alla domestica frequentazione, da parte dei fortunati “signori del castello”, nel nostro caso non regge ma palazzi signorili, dimore prestigiose artisticamente decorate, di ambienti a bassa rappresentanza, quali camere da letto e camere di studio, salotti e saloncini, cucine e cantine. Sulla scia degli studi portati avanti dagli accademici di Francia Marc Bloch e Lucien Febvre, la Grande Storia dai grandi edifici pubblici, dalle cancellerie e dai campi di battaglia, si trasferisce a quella che oggi potremmo chiamare una “piattaforma privata” dell’andare in scena, un guardare attento, senza compiacimento, dai buchi della serratura e osservare il minimalismo (che poi minimalismo non è) degli arredi e dei manufatti (in primis mobili e suppellettili), un mondo dove le persone si muovono con una certa libertà di abitudini fuori da ogni schema o respiro ufficiale. Siamo insomma nell’arcipelago, denso e affascinante, delle così dette arti minori. Quelle destinate ai depositi dei musei. Siena è un bel punto di osservazione. Un ventaglio di occasioni. Una vetrina esemplare. Cospicuamente rappresentata . Bene hanno fatto le curatrici Laura Bonelli e Marilena Caciorgna a sfruttare il giacimento che si spalancava alle loro ricerche. Così, nella storica residenza di via di Città (di fronte alla sede dell’Academia Chigiana), già appartenuta a Caterina Piccolomini, sorella di Papa Pio II, prende forma un racconto che restituisce centralità alle “piccole cose”, agli oggetti della quotidianità, espressione di una cultura figurativa che univa funzione, funzionalità, evocazione e rappresentazione sociale, un percorso animato da oltre ottanta opere, destinate all’ornamento degli spazi abitativi, provenienti da istituzioni pubbliche e collezioni private. Si tratta di mobili dipinti, di spalliere, lettucci, cassoni, testate di letto, deschi da parto, manufatti tessili e suppellettili, maioliche e utensili, senza dimenticare le così dette “sbacchere”, ovvero le piccole tavolette lignee dipinte che decoravano i soffitti, un campionario di pezzi che trasmettono vicende ispirate ad autori quali Omero, Ovidio, Valerio Massimo, Plutarco che oggi generalmente risultano dispersi e conservati in musei italiani e stranieri, dove non sempre sono immediatamente riconoscibili nella loro originaria funzione e che, così decontestualizzati, appaiono spesso come semplici quadri appesi alle pareti delle gallerie. Il corpus principale qui esposto era destinato alla camera da letto, ambiente privilegiato del palazzo, strettamente connesso alla celebrazione del matrimonio, alle nascite, ai battesimi e alla perpetuazione della stirpe. Ecco allora che il letto “rinascimentale” assume la funzione di alcova privata, configurandosi come uno spazio delimitato e protetto da tendaggi o da un baldacchini rivestito di stoffe pregiate, una “confort zone” tanto più confortevole se arricchita da paesaggi e declinazioni artistiche. Le opere in mostra, che siano anonime o prodotti di nomi prestigiosi, conservano il suo valore storico, mentre l’attenzione si concentra sulla complessa realtà in cui essa sono nate: sulle relazioni tra artista e committente, sull’ideatore del programma iconografico che ne ha determinato il soggetto ispirandosi ai testi antichi e alle consuetudini dell’epoca, frequentati da eroi ed eroine che svolgevano anche una funzione educativa, in particolare nei confronti della giovane sposa, richiamandola alle virtù dell’amore coniugale e della fedeltà. “Un aspetto importante della nostra indagine– sottolineano le curatrici – riguarda il collezionismo da parte di coloro che acquisirono dal mercato quelle opere per arredare il proprio palazzo, così mostrando la consapevolezza del valore di un genere che rischiava di emigrare in maniera definitiva nei paesi anglosassoni. Non si trattava quindi di presentare al pubblico una selezione di significative espressioni della scuola senese quanto di ricreare l’ambiente domestico per il quale esse furono concepite, restituendole, per quanto possibile, alla loro originaria funzione, e far riemergere l’idea di design nella cultura del Rinascimento e della Maniera”. In questi contesto decisamente significativo è l’approdo a pezzi pregiati, piccoli capolavori della scuola senese e delle relative botteghe, realizzati da artisti quali Francesco di Giorgio Martini, Benvenuto di Giovanni, Bernardino Fungai, Girolamo del Pacchia, Domenico Beccafumi e Andrea Piccinelli detto il Brescianino. A chiudere il cerchio concorrono alcune tavole provenienti da chiese cittadine o da contesti confraternali, che indicano la volontà di recuperare testimonianze della storia artistica locale, sottraendole alla dispersione. Prodotta da Opera Laboratori in sinergia con Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Vernice Progetti, supportata da un corposo catalogo edito da Sillabe, che si propone come un volume di riferimento sugli arredi del Rinascimento, un ambito non secondario per comprendere le questioni stilistiche all’interno delle botteghe, l’uso dell’araldica in occasione di nascite, matrimoni e altre committenze, nonché la società dell’epoca nei suoi aspetti storici, etici e familiari, la mostra resta aperta fino al primo novembre. Info 0577 286300 e www.palazzo delle papesse.it.

Foto: Sailko, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons