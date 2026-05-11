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11 Maggio 2026

Rieducare alla democrazia: lezione su Matteotti, i fratelli Rosselli, Gramsci
In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione e della nascita della Repubblica
diRedazione
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Firenze – In occasione dell’Ottantesimo Anniversario della Liberazione e della nascita della Repubblica, l’Istituto Gramsci Toscano propone un nuovo ciclo di incontri sotto il titolo “Rieducare alla democrazia”, alla Biblioteca di Villa Bandini (Via del Paradiso 5, Firenze) h. 17:00-19:00. Sono lezioni sul Novecento tragico e sulla costruzione della Repubblica.

Dopo lo svolgimento del primo modulo, dedicato a “Fascismo e totalitarismo”, che si è svolto col sostegno e il patrocinio del Quartiere 3, si propone un secondo modulo dedicato a “Antifascismo e Resistenza”, articolato in 4 incontri.

La terza lezione si svolgerà mercoledì 13 maggio e sarà incentrata su alcune figure esemplari di antifascisti e resistenti uccisi dal fascismo: Giacomo Matteotti (assassinato il 10 giugno 1924), i fratelli Rosselli (assassinati il 9 giugno 1937 in Francia), Antonio Gramsci  (muore il 27 aprile 1937 dopo aver passato 10 anni in carcere. Mussolini voleva che quel cervello dovesse “smettere di funzionare”).

Relazioni di: Riccardo Nencini, Valdo Spini, Guido Liguori.

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