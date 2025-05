Restaurato lo storico Castello di Buti,  luogo di arte e cultura e volano per il turismo

Buti – “Render Buti, Avane e Asciano prometteste, or ce li date”. Così esclama il condottiero pisano Banduccio di Buonconte in “Faida di comune” incontrando la delegazione lucchese .Si trattava infatti di realtà strategicamente importanti nelle ricorrenti contese medievali fra Pisa,Lucca e Firenze.

Buti, il Comune più settentrionale della provincia di Pisa, per la sua posizione strategica alle falde del Monte Serra fu più volte conteso e assediato. Possedeva ben otto baluardi che lo presidiavano e che furono demoliti nei vari assedi (un nome per tutti CastellArso, distrutto da Castruccio Castracani). Altri come Castel S.Agata era di origini bizantine e fu più volte distrutto. Era, infatti, una realtà al centro di un’importante rete viaria perché. La presenza dal lago/padule di Bientina rendeva il fondovalle (oggi percorso della Sarzanese- Valdera), soggetto a frequenti esondazioni ma anche malsano e minacciato da briganti che approfittavano proprio del cammino obbligato tra il monte e il lago per tendere i loro agguati.

Oggi di questi baluardi, a Buti resta solo quello che viene chiamato il Castello per antonomasia e il cui recente restauro arricchisce il patrimonio storico, architettonico, paesaggistico del territorio.

Infatti con una cerimonia a cui hanno preso parte il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Castello, che è di proprietà del Comune, ha finalmente riaperto le sue porte. La torre Neogotica, che con la sua particolare posizione padroneggia la vallata, è finalmente visitabile ed accessibile. Il castello, così come lo vediamo, è stato costruito fra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 come ampliamento del già esistente palazzo seicentesco. In epoca medievale esisteva sicuramente una fortificazione nella stessa zona di cui oggi però non restano tracce.

Il Presidente Giani, durante le cerimonia ha detto, tra l’altro: “Con l’inaugurazione di oggi la Toscana riscopre un pezzo della sua storia e offre ai suoi cittadini e ai visitatori un altro cimelio straordinario da conoscere e ammirare. Come Regione siamo davvero soddisfatti per aver contribuito concretamente a questo restauro.”

“Voglio ringraziare la Regione – ha detto la Sindaca Arianna Buti – che ha creduto in Buti e nella sua rigenerazione con un investimento economico non indifferente. Oggi abbiamo la possibilità di restituire ai cittadini e ai turisti un gioiello che desterà meraviglia”.

L’inaugurazione ha riguardato il primo lotto dei lavori che comprende l’area della torre neogotica all’interno della quale sono stati collocati, tra l’altro, un percorso museale e di conoscenza del territorio, un punto conferenze, uno spazio espositivo per mostre e laboratori.

Ne abbiamo parlato con Matteo Parenti Assessore alla cultura del Comune di Buti che ha anche la delega specifica per il “progetto speciale Castello” :

Quali i progetti di utilizzazione di questi spazi “ritrovati”?

L’idea alla base è stata quella di creare un luogo in cui la cultura e le tradizioni del nostro paese si possano fondere a esperienze che provengono da un bacino molto più vasto. Da una parte lo scopo è quello di diffondere la nostra storia e le nostre tradizioni, dall’altro quello di portare sul territorio esperienze culturali diverse. Per fare questo abbiamo realizzato un primo ambiente posto a livello zero del palazzo in cui è presente una sala per incontri, piccoli convegni o altre attività similari. A fare da cornice di questo spazio vi sono installazioni che riguardano la storia del castello. Ai piani superiori vi sono due aree distinte. La prima area comprende quattro ambienti in cui saranno organizzate mostre temporanee di artisti locali o di altra provenienza. Nella seconda area vi è invece una mostra permanente su tre tematiche importanti per il paese di Buti, ovvero l’olio, il Palio e il Maggio.

Come si è riusciti a varare questo importante restauro?

Grazie a vari contributi da parte della Regione Toscana, Fondazione Pisa e risorse proprie del Comune di Buti è stato possibile ristrutturare questa prima parte ed avere una buona base di partenza per i lavori che dal 2026 interesseranno anche il secondo lotto. I lavori si sono svolti in due momenti. Inizialmente è stato necessario consolidare l’intera struttura che presentava delle severe criticità statiche. Successivamente è stato possibile restaurare e arredare i vari ambienti secondo un preciso progetto che insieme ai progettisti abbiamo studiato appositamente.

Ed è prevista anche un’installazione multimediale

A fare da cornice a tutto questo, vi è una sala immersiva che ricrea uno scenario multimediale finalizzato a far vivere, attraverso un’emozione sensoriale, le peculiarità del nostro paese.

Il Castello, adibito in epoca medicea – a residenza delle guarnigioni e abbellito con merlature e finestre a bifora, nel Medioevo fungeva, invece, da corpo avanzato di un borgo incastellato, uno dei nuclei abitati più antichi di Buti come si vede ancora dalla struttura degli antichi edifici e della Chiesa di S.Rocco sorta – come ha scritto in un bel saggio Rossano Rossi– sulle fondamenta di una torre di guardia . E si possono ammirare le due imponenti porte che immettono nel borgo : una con un’ampia scalinata che scende verso il centro di Buti, l’altra che lo mette in comunicazione con il Ponte a Colle, all’inizio del passo che presidiato da un altro borgo incastellato (Castel di Nocco) porta verso Vicopisano e quindi verso Pisa.Ed era questo un possibile tracciato dell’antichissima via Etrusca

Ma come si integra questo monumento nel contesto paesaggistico di Buti? “Sulla sommità della torre”- ha spiegato l’Assessore Matteo Parenti – “vi è una grande terrazza con un bellissimo panorama sulla vallata di Buti. Grazie alla sua riapertura il Castello di Buti non sarà solo un luogo di arte, cultura e tradizione, ma un vero e proprio volano per il turismo sul nostro territorio” .

Foto di Filippo Parducci