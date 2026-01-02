Residui di fitofarmaci nei cibi, attenzione all’ “effetto cocktail”

Un quadro contraddittorio, per quanto riguarda i residui di fitofarmaci trovati in frutta e verdura, è quello che emerge dal dossier “Pesticidi nel piatto”, realizzato da Legambiente con il sostegno di AssoBio e Consorzio Il Biologico. Sotto la lente , 4.682 campioni tra frutta, ortaggi, cereali, prodotti trasformati e alimenti di origine animale, provenienti dall’agricoltura convenzionale e biologica.

Prima di entrare nel merito del dossier, è interessante chiedersi cosa fa l’Europa. Ebbene l’Europa fa poco e quel che fa va nella direzione sbagliata. Almeno, questo è ciò che pensa sia Legambiente, che Slow Food che FederBio. Secondo le tre associazioni infatti, la Commissione europea, con il pacchetto Omnibus, allenta i controlli sui pesticidi mettendo a rischio salute, ambiente e qualità del cibo.

Di cosa si sta parlando, lo dice il dossier citato, che consegna ai cittadini il risultato del focus. La notizia che sembrerebbe rassicurante è che il 50,94% del campione dei cibi provenienti da agricoltura convenzionale sono privi di residui. Il condizionale è d’obbligo perché, come spiega Legambiente, si tratta di un dato in flessione rispetto all’anno precedente in cui i campioni privi di residui erano il 57,32%. Perciò, l’altra faccia della medaglia è che quasi il 48% contiene tracce di uno o più fitofarmaci. In questo gruppo, il 17,33% presenta un solo residuo, mentre il 30,26% presenta un multiresiduo. Si tratta di un dato in evidente peggioramento, sottolineano da Legambiente, in quanto rivela un incremento del 14,93% rispetto all’anno precedente.

Il vero profilo critico di questa rilevazione è il cosiddetto “effetto cocktail”, che sfugge alla normativa europea giustappunto sull’utilizzo dei pesticidi: le autorizzazioni restano calcolate sostanza per sostanza, spiega Legambiente, il che si traduce in una vera e propria mancanza di realtà nell’osservazione, dal momento che non si tiene conto di un dato fattuale importantissimo, ovvero che l’esposizione reale si presenta quasi sempre combinata. “La percentuale complessiva di irregolarità rispetto ai limiti fissati dall’UE (1,47%) può sembrare contenuta, ma non racconta il rischio reale – spiegano ancora gli esperti – non considera le esposizioni cumulative, gli effetti additivi e sinergici, né l’impatto nel tempo su ecosistemi e salute”.

Il settore biologico invece mostra dati molto più rassicuranti: secondo il report, l’87,7% dei campioni analizzati è totalmente privo di residui. Fra i campioni analizzati, è emerso solo un caso di “irregolarità complessiva, probabilmente dovuta al fenomeno della deriva dei pesticidi dalle aree limitrofe. Un risultato che conferma come i sistemi a basso input chimico siano già oggi un modello efficace e competitivo”.

Una conclusione contro la quale sembra cozzare il nono pacchetto “Omnibus” presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre, ma quasi del tutto sconosciuto ai cittadini europei. Il principio basilare del provvedimento è rappresentato dal concetto di semplificazione, ma il rischio che in realtà il significato sia “deregolamentazione”. Un approccio che rappresenta un arretramento preoccupante nella tutela della salute, dell’ambiente e della qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole. “In particolare, la necessità di un quadro normativo adeguato per i prodotti di biocontrollo, oggi valutati e approvati secondo procedure concepite per i pesticidi di sintesi, nonostante la loro natura profondamente diversa, non può trasformarsi in una scorciatoia indiscriminata che finisca per favorire proprio la chimica di sintesi”, obiettano da Legambiente.

Un altro punto di forza del nuovo regolamento sarebbe la riduzione dei costi e l’aumento dell’efficienza amministrativa. In realtà, dicono le associazioni ambientaliste, verrebbero introdotte “modifiche che rischiano di indebolire uno dei pilastri della legislazione europea: il principio di precauzione. L’estensione a tempo indeterminato delle autorizzazioni per numerosi pesticidi, l’allungamento dei periodi di tolleranza per sostanze vietate e il ridimensionamento del peso delle evidenze scientifiche più aggiornate nelle valutazioni nazionali aprono scenari che destano forte allarme”. Una scelta miope, secondo FederBio, Legambiente e Slow Food, che comporta il sacrificio della sicurezza sanitaria e della tutela degli ecosistemi, posponendogli la velocità procedurale e le pressioni industriali. Di fatto, si tratta di una scelta politica, che va “in direzione opposta rispetto agli obiettivi del Green Deal europeo e alla necessità sempre più urgente di ridurre la dipendenza dell’agricoltura europea dalla chimica di sintesi”.

Fra gli elementi più critici, secondo FederBio, Legambiente e SlowFood, ci sono l’ipotesi di autorizzazioni prolungate senza una revisione sistematica dei rischi, “proprio mentre la comunità scientifica continua a produrre nuove evidenze sugli effetti cumulativi e a lungo termine dei pesticidi su biodiversità, suolo, risorse idriche e salute umana”, e il tentativo di limitare la possibilità per gli Stati membri di basarsi su studi scientifici recenti non ancora formalmente recepiti dalle agenzie europee, “una scelta che rischia di congelare il sapere scientifico e di rallentare la capacità di risposta ai rischi emergenti”.

“Quello che la Commissione europea sta proponendo è un arretramento culturale e politico – dice Stefano Ciafani, presidente di Legambiente – non si può parlare di semplificazione quando si allungano i tempi di utilizzo di sostanze riconosciute come pericolose e si riducono gli strumenti di tutela per cittadini e agricoltori”. Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio, precisa: “Abbiamo accolto positivamente la risoluzione del Parlamento europeo volta a migliorare il quadro normativo per i prodotti di biocontrollo”, tuttavia “condanniamo fermamente la decisione della Commissione di introdurre contemporaneamente misure che indebolirebbero il quadro normativo per i pesticidi di sintesi chimica”. Barbara Nappini, presidente di Slow Food, sottolinea che, sul piano culturale e sistemico, il rischio è quello di continuare a riproporre un modello ormai fallimentare. “La deregolamentazione che di fatto viene proposta è allarmante non solo dal punto di vista agronomico, ma anche culturale: la tutela del presente e la salvaguardia del futuro passano da scelte lungimiranti che non indeboliscono, ma proteggono la biodiversità, unica vera ricchezza in grado di garantirci un domani”.

Tutto ciò comporta una conclusione necessaria, ovvero che è sempre più necessario giungere a un modello sostenibile per l’agricoltura. Questione di salute, come visto, ma anche questione di cambiamento climatico, o meglio, della necessità di fronteggiarlo. Basti pensare che a livello globale l’agricoltura incide per circa il 20% delle emissioni, in Italia, secondo i dati ISPRA, il 7,4% del totale nel 2022. Da sottolineare che i due terzi delle emissioni del settore derivano dagli allevamenti, soprattutto quelli intensivi. La transizione ecologica del sistema alimentare dunque deve avvenire il più rapidamente possibile, e fra le pietre che la costruiscono c’è anche la riduzione della chimica oltre a cercare di stoppare del tutto gli allevamenti intensivi e a spalleggiare in ogni modo chi decide o ha già deciso di investire in sostenibilità. Una vera rivoluzione che deve comprendere il mondo intero, ma che ha il suo centro in Europa, nonostante le riduzioni e i passi indietro che attualmente l’UE ha intrapreso. .