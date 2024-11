Regione Lombardia ospita il Premio Letterario Amerigo 2024

A meno di dieci giorni dalle elezioni presidenziali americane che hanno celebrato la vittoria dell’ex Presidente Donald Trump contro la Vicepresidente uscente del mandato Biden, Regione Lombardia diventa la casa del Premio Amerigo 4 Libertà 2024, nona edizione. Un evento che rappresenta quindi il primo a livello nazionale dopo le elezioni più combattute della storia recente degli Stati Uniti d’America.

L’Associazione Amerigo raccoglie gli international visitors italiani, che, nel tempo, sono stati selezionati dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America per partecipare ai programmi culturali promossi dal Dipartimento di Stato americano.

La Cerimonia di Premiazione della nona edizione del Premio Letterario Nazionale delle Quattro Libertà, promossa dall’Associazione Amerigo, che si terrà nella sala del Gonfalone di Palazzo Pirelli il 14 novembre 2024 grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione dei Consiglieri Regionali della Lombardia, rappresenta un prestigioso ritorno a Milano.

La cerimonia del Premio, a cadenza annuale, ha luogo, a rotazione nelle città di Milano, Roma, Napoli, dove hanno sede i Consolati Generali degli Stati Uniti d’America della Missione Diplomatica statunitense in Italia. Le ultime due volte a Milano sono state nel 2018 e nel 2021.

Nel 2018 la Cerimonia di Premiazione fu ospitata nel Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro di Milano e nel 2021 nella Sala Fontana del Museo del Novecento.

Come in tutte le edizioni anche nel 2024 saranno premiate quattro opere letterarie che si rifanno, anche indirettamente, alle Libertà di Opinione e di Religione, dal Bisogno e dalla Paura citate dal presidente Franklin Delano Roosevelt nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 6 gennaio 1941, da allora noto come il Discorso delle Quattro Libertà. Quattro Libertà che mai come in questo momento delicatissimo dello scenario globale e in questa nascente nuova fase guidata da Donald Trump da gennaio 2025 meritano di essere valorizzate, in particolare in un contesto come quello di Regione Lombardia. Il Premio Amerigo delle Quattro Libertà è infatti un riconoscimento inteso a valorizzare quelle opere letterarie che si ispirano alle libertà fondamentali del convivere civile e della pace internazionale quali: le libertà di parola, la libertà di religione, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura. E altrettanto rilevante è il fatto che il Premio Amerigo proprio quest’anno si realizzi a Milano in una sede istituzionale la settimana successiva alle elezioni americane.

Ad aprire l’evento sarà il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e a condurlo saranno il Presidente Nazionale di Amerigo Edoardo Imperiale, il Segretario dell’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia Alessandro Patelli, la Vicepresidente di Amerigo Prof.ssa Silvia Minardi, il Coordinatore del Chapter Milano e Nord Italia di Amerigo Marco Marturano, il Coordinatore dei Premi Amerigo Michele Ricceri, il Presidente di Italia Nostra e Coordinatore del Chapter Università e Ricerca di Amerigo Prof. Edoardo Croci.

In foto il Presidente Nazionale di Amerigo Edoardo Imperiale