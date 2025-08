Regionali, la sinistra c’è e Antonella Bundu è la sua candidata

Firenze – La Sinistra radicale si presenta. Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile, il tridente che resta alternativo a Avs ormai nel campo largo con M5S, chiedono agli elettori il voto, alternativo al contempo al centrosinistra e al centrodestra, al campo largo e al fronte della destra unita dalla priorità di prendersi il potere. Una mossa, quella della gauche, che vede come portavoce, portabandiera e candidata al governo regionale Antonella Bundu, ex consigliere comunale di Spc, cinque anni in consiglio comunale.

Un’eredità pesante, quella della nuova candidata e dei gruppi che rappresenta. Infatti, la mala sortita di cinque anni fa della gauche capitanata da Tommaso Fattori (un 2,2 di consensi che di fatto chiuse la porta del consiglio regionale alla sinistra) potrebbe pesare sul morale della coalizione. Però lo scenario è cambiato e la voglia di alternative sta guadagnando terreno anche a sinistra del campo largo, che si presta, in particolare in Toscana, a pagare ambiguità insopprimibili in termini di chiarezza e coerenza, almeno per quanto riguarda temi fondamentali come aeroporto, urbanistica, ambiente.

La lista, che si chiama Toscana rossa, è stata presentata agli elettori oggi, 4 agosto, in piazza Santo Spirito. Data e luogo non casuali, dal momento che fu proprio 1l 4 agosto del 1944 che cominciò la battaglia che avrebbe portato alla liberazione di Firenze dal nazifascismo, e fu proprio Santo Spirito uno dei luoghi simbolo della resistenza e della vittoria popolare. Una piazza sacralizzata anche dal sacrificio di Potente, il famoso capo partigiano abbattuto presso l’ingresso del complesso conventuale di Santo Spirito. Quanto alla “ragione sociale” della lista, è la stessa Bundu a spiegarla: “Il campo largo è qualcosa di molto ambiguo, un conto è guardare a sinistra, un altro conto è portare avanti dei programmi di sinistra. Ad esempio, se a Firenze parliamo dell’aeroporto non ha senso dire che qualcuno propone di andare contro la nuova pista se si candida insieme a chi è convintamente a favore”.

Insomma, duri e puri? No, solo coerenza. Almeno, è quanto afferma la candidata di Toscana rossa, quando spiega che la questione non è chi è più a sinistra, ma chi offre una vera alternativa al sistema di potere trasversale, se non nelle parole, nelle modalità: “A livello amministrativo le idee di centrodestra e centrosinistra sono molto spesso simili”.

Certo, non è escluso che lo stesso problema che fu esiziale nel 2020, ovvero l’appello al “voto utile”, non venga rinnovato anche stavolta; la candidata tuttavia si dichiara speranzosa nel fatto che rispetto a cinque anni fa, “si sia capito che bisogna guardare ai programmi e non dare il voto utile”.

Del resto, la proposta che Toscana rossa mette sul piatto è senz’altro qualificante di un punto di vista alternativo rispetto a tutti gli altri schieramenti: ad esempio, l’importanza del tema della pace che si coniuga al no alle basi militari Nato e alla riconversione a uso civile di Camp Darby; la fine degli appalti esterni nel sistema sanitario con collegata una campagna di assunzioni massicce; stop a tutte le “grandi opere inutili”, dagli aeroporti ai grandi assi di scorrimento in Lucchesia e Versilia; salario minimo di 10 euro l’ora agganciato all’inflazione per chiunque lavori per la Regione o tramite appalto. E poi, per quanto riguarda l’organizzazione, appuntamento il 9 agosto per un’assemblea pubblica a Viareggio.

Tutto a gonfie vele, dunque. E invece no, perché, come già successo altre infinite volte, non tutti i potenziali partner ci stanno. In primis, l’associazione 11 agosto Tomaso Montanari leader, che avrebbe già preso una posizione pubblica equivalente a un “noi non ci stiamo”. . Bundu rifiuta la polemica, ma un sassolino dalla scarpa se lo toglie: “Ci sembra un intervento un po’ prematuro e inutile ancor prima della presentazione della lista alla stampa”.