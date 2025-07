Regionali, la candidatura di Falchi non rende felice il Pd sestese

Sesto Fiorentino – Non scoppia certo di entusiasmo, il Pd sestese, al cospetto dell’annuncio del sindaco Lorenzo Falchi di volersi candidare come consigliere per le prossime regionali, che dovrebbero tenersi, anche se per molti la data slitterà, il 12 ottobre prossimo. Lo dice a chiare lettere il partito della Sestograd toscana, che invia una nota in cui esprime le sue perplessità per la scelta del primo cittadino.

“Lunedì scorso il sindaco Falchi ci ha convocati per una riunione di maggioranza, durante la quale ci ha comunicato formalmente la sua scelta di candidarsi come consigliere alle prossime elezioni regionali in Toscana – riassume la nota – Riteniamo che si tratti di una scelta con un peso significativo sulla città, che interrompe anzitempo un mandato che sarebbe dovuto concludersi nella primavera del 2027. Come abbiamo avuto modo di dirgli in quell’occasione, noi auspicheremmo che portasse a termine il suo mandato da sindaco, con ancora davanti a sé un anno e mezzo dal voto amministrativo, guidando Sesto Fiorentino fino alla scadenza naturale del mandato. Per concludere così il programma che abbiamo costruito e presentato ai sestesi, quando tutti insieme siamo riusciti, con grande impegno e sforzo, a creare un’alleanza di centrosinistra e a trovare una sintesi dopo un periodo difficile di divisioni”.

Entrando nel merito, “siamo di fronte ad una decisione personale legittima – si legge – ma non possiamo ignorare che scelte di questo tipo possono produrre conseguenze significative sui territori, sulla programmazione amministrativa e sulla fiducia dei cittadini”.

Per il futuro, “Valuteremo attentamente lo svilupparsi della situazione, lavorando con l’obiettivo di garantire stabilità, competenza e visione per il futuro come abbiamo sempre fatto in questi anni con i nostri assessori, consiglieri comunali e con tutto il Partito Democratico”, assicura il Pd di Sesto Fiorentino,. .

“Adesso lo scenario che si apre è che Sesto Fiorentino andrà al voto per le elezioni comunali nella primavera 2026. Sarà necessario costruire un cantiere aperto, avviare un percorso di ascolto e confronto con tutta la città, con le sue energie e le sue esperienze, confrontandoci con le altre forze politiche di maggioranza e anche con altre forze politiche fuori dall’attuale maggioranza, ma che vorranno portare avanti con slancio i valori del centrosinistra e costruire insieme un programma elettorale che disegni la Sesto dei prossimi dieci anni”.