Giani: “Sulla mia candidatura deciderà la Toscana”

Firenze – Giorni molto agitati in casa Pd. La ricandidatura di Eugenio Giani per la Regione Toscana che sembrava scontata, a 100 giorni dalle elezioni, qualche crepa la mostra. E dal momento che sembra proprio che a essere per il ni sia la segreteria nazionale, si potrebbe anche pensare che la crepa, pur risolvibile, non sia semplice aggiustare. Una situazione che sta creando non pochi problemi alla segreteria regionale e a quella nazionale.

Se pochi giorni fa Emiliano Fossi aveva spiazzato tutti affermando che in Toscana si lavorava per vincere sulle ampie alleanze e successivamente sul nome, allarmando i riformisti dem e lo stesso Giani, ecco che nelle ultime ora è arrivata la risposta del governatore uscente che si è proposto a sorpresa per il doppio mandato, convocando un’assemblea regionale entro luglio.( Occorrono per il No a Giani il 60% dei voti dell’assemblea regionale).

“Sono rimasto profondamente colpito e sotto questo aspetto ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura. Devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere circoli di partito, sindaci, addirittura più della metà in Toscana, e contemporaneamente tante istanze della società civile, economica, sindacale, sociale quindi io non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura”, ha detto Giani dopo l’incontro risolutivo con il segretario regionale dem, Emiliano Fossi, nel suo ufficio a Palazzo Strozzi Sacrati.

“Naturalmente lo faccio nelle regole del partito e della coalizione. Del partito che mi chiede, appunto, di manifestare la disponibilità e l’ho formalizzata in modo che la direzione regionale osservi ai sensi degli articoli 31 dello Statuto nazionale e 24 dello Statuto regionale, le forme di raccolta delle indicazioni e poi di decisionalità, perché è indubbio che il partito al tavolo della coalizione si deve presentare con un candidato, che sia io o sia un altro», ha poi aggiunto il governatore uscente. Parole che di fatto chiedono che il No sul suo nome sia certificato attraverso una votazione in assemblea regionale. Un chiaro messaggio rivolto agli esponenti dem della segreteria Schlein perché a decidere non siano più loro ma la Toscana. E nel caso in cui la direzione dem decidesse di ricorrere alle primarie di coalizione il candidato potrebbe essere presentato solo con la sottoscrizione del 35% dei componenti dell’assemblea territoriale corrispondente. «Ringrazio davvero di cuore il segretario regionale Emiliano Fossi, per la correttezza con cui ha guidato il partito e si è espresso anche stamani nell’intervista, e il membro della segreteria nazionale Marco Furfaro perché ho visto le loro prese di posizione con interviste indubbiamente ispirate a un senso unitario e costruttivo», ha poi affermato Giani.

Vero anche che nonostante toni concilianti voci interne al Pd facevano sapere che più di un alleato non avrebbe sostenuto la sua ricandidatura. In più da Roma non arrivavano segnali incoraggianti se la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo a una domanda sulla eventuale ricandidatura Giani in Toscana aveva detto: “Stiamo lavorando per riuscire a costruire alleanze vincenti nelle sei regioni al voto, con il solito criterio ostinatamente unitario. Siamo certi che lo faremo. Stiamo lavorando per chiudere le alleanze più competitive e forti in tutte le sei regioni che vanno al voto». Dichiarazioni che non contemplavano il nome del governatore toscano uscente che, irritato si è spinto in avanti, (mossa del cavallo?),generando non pochi malumori nelle segreterie di Firenze e Roma. E così a meno di ulteriori novità sarà ormai la conta all’ultimo voto in direzione regionale, convocata presumibilmente il 18 luglio che farà scattare l’ultimatum ai dem per la candidatura, a questo punto chissà di chi, alle elezioni regionali del 12 ottobre prossimo.