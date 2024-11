Regionali: a Reggio vince il non candidato Delrio

Parafrasando una celebre frase sul calcio dell’ex centravanti della Nazionale inglese Gary Lineker, la politica a Reggio Emilia è quello sport dove le correnti del PD si azzuffano tra loro e alla fine vince Graziano Delrio. Da lunedì scorso nuovi astri risplendono con più luce nel firmamento del PD reggiano, alcuni orbitano verso sinistra, altri, più numerosi e massicci, verso il centro, tutti però ruotano attorno al Re Sole Graziano.

Mammi non si è accontentato di vincere, ha voluto stravincere, e ora un assessorato importante in Regione non glielo toglie più nessuno. Per andare sul sicuro, ha fatto il ticket con la candidata di Delrio Anna Fornili, così come fece cinque anni fa con Ottavia Soncini. Risultato: 18.355 preferenze

E’ andata così anche per le regionali, proprio come era successo 6 mesi fa alle amministrative. Il PD ha vinto, il centrodestra ha perso, ma nel centrosinistra qualcuno ha stravinto e altri hanno straperso. Idem nel centrodestra, dove l’unico a sorridere è Alessandro Aragona. Altri, come la Lega, escono con le ossa rotte dalla competizione elettorale, avvenuta peraltro nel più assoluto disinteresse di oltre il 50% dei reggiani.



And the winner is…Laura Arduini. Chiamata a sfidare le corazzate elettorali di sindaci e consiglieri regionali, la giovane infermiera ha sparigliato i giochi smentendo anche le Cassandre come 7X24, che le avevano dato zero chance di vittoria. Invece ha scavalcato Federico Amico e sarà ripescata in consiglio regionale quando Alessio Mammi sarà nominato assessore. Complimenti alla giovane infermiera

Nel mondo PD e dintorni giustamente si festeggia, benché i voti raccolti in città dal partito, a causa della massiccia astensione, siano stati migliaia in meno sia rispetto alle amministrative che rispetto alle regionali. Ma, al di là dei post di rito, tutti ringraziamenti, baci & abbracci, è stata un’altra giornata dal sapore agrodolce per qualche big del partito.

In primo luogo per Luca Vecchi, costretto ad assistere da bordo campo al trionfo personale del suo rivale (politico) Alessio Mammi e alla debacle di Federico Amico, l’unico dei 6 candidati reggiani rimasto fuori dal nuovo Consiglio Regionale. Ovvero, l’ex sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, in un’elezione in cui la vittoria appartiene tutta ad altri ex sindaci come lui (Alessio Mammi ed Elena Carletti a Reggio Emilia, Gian Carlo Muzzarelli e Maria Costi a Modena, Isabella Conti a Bologna, Andrea Massari a Parma, ecc., oltre allo stesso Michele De Pascale), prende atto di essere stato escluso dalle candidature alle Regionali per fare spazio non a Palmiro Togliatti, Sandro Pertini o Enrico Berlinguer, bensì a Federico Amico, battezzato personalmente dall’inviato di Elly, Igor Taruffi, come rappresentante ufficiale dell’area Schlein, che si è piazzato però ultimo, sesto su 6 concorrenti, staccato di oltre 1.300 preferenze dalla giovane Laura Arduini, 27enne infermiera del Santa Maria Nuova ed assessora a Rubiera.

Niente da fare per Federico Amico. Al leader dell’area Schlein non è bastato l’endorsement di intellettuali di peso della sinistra reggiana come Max Collini e Arturo Bertoldi, l’exploit della giovane Laura Arduini lo costringe ad abbandonare il consiglio regionale

Complimenti pertanto alla giovane operatrice sanitaria, per lei con i 10.000 euro al mese + rimborsi che riceverà d’ora in avanti dalla Regione (scusate se insistiamo su questo tasto, ma è per ricordare a tutti quale sia l’oggetto del contendere), la vita assumerà contorni molto più confortevoli. E qui ci sovviene una famosa massima di Margaret Thatcher, la quale era solita ripetere che “la politica non ha il potere di trasformare in meglio la vita dei cittadini, ma spesso migliora la vita di chi la fa”. Gli schleiniani reggiani hanno vissuto una mezza Caporetto, rivelando anche una sorprendente ingenuità politica. Infatti, portando avanti il ticket Amico-Arduini, hanno finito per affossare il loro stesso portabandiera, che in provincia ha mietuto pochi consensi, a differenza della giovane outsider Laura Arduini, schleiniana di seconda fila, che è andata bene nel comune capoluogo e ha potuto contare sul robusto traino di Rubiera, dove ha raccolto quasi 1.000 preferenze.

Elon Musk, il miliardario pazzo braccio destrissimo di Donald Trump, ha una ricetta infallibile per rilanciare l’industria reggiana (-12% di fatturato nel 2024), la stessa che usa nelle sue aziende: 120 ore di lavoro settimanale per tutti e licenziamento in tronco per chiunque osi contraddirlo

Un tempo, quando Roma imponeva un candidato al territorio, il segretario provinciale, per evitare “trombature” eccellenti, radunava in sede un po’ di capi sezione e dava ordine di far votare quel candidato: evidentemente questo lavoro per Federico Amico non è stato fatto. L’esito dunque è stato doppiamente bizzarro. Se Massari avesse chiamato Amico a far parte della sua giunta, oggi Reggio ​avrebbe un buon assessore alla cultura (l’ARCI non piacerà a tutti, ma Amico di eventi culturali anche di qualità in ARCI ne ha praticati e organizzati un bel po’) e il reggiano di Masone, Luca Vecchi (attenzione, tutti i consiglieri eletti nella nostra provincia provengono da comuni diversi dal capoluogo) siederebbe in consiglio regionale. E’ interessante allora osservare il modo in cui si sono distribuite le preferenze proprio nel comune di Reggio.

Mesi fa avevamo scritto che non fare le primarie per individuare il successore di Luca Vecchi avrebbe significato rinviarle alle Regionali. A Reggio città, Alessio Mammi ha raccolto 5.016 preferenze, Costa 1115 e Amico 1.919. Facendo un rapido calcolo, questo è dunque il peso del consenso per l’area Schlein reggiana, cioè per la sinistra del partito: il 24 % degli elettori PD. In provincia pesa ancora meno. Questi numeri confermano che, se Marco Massari (area Schlein, ateo e di sinistra) si fosse sottomesso al giudizio delle primarie, senza l’aiuto tutt’altro che scontato della mobilitazione massiccia del mondo cattolico legato a Delrio, che alle regionali si è riversata su Anna Fornili, mettendo insieme un bottino di 2.355 preferenze, in una competizione che avesse visto in campo l’altro schleiniano Lanfranco de Franco, più solido e radicato nel partito, il medico infettivologo non sarebbe passato.

Il boccone indigesto per l’area Schlein è completato dal trionfo spettacolare di Alessio Mammi, che, optando per una comunicazione centrista e ben poco orientata a sinistra, ma indubbiamente efficace, apparentemente ispirata agli spot di Ennio Doris e di Banca Mediolanum, si è presentato sui cartelloni stradali in giacca blu regimental e accompagnato dallo slogan “Con Alessio più valore a…”. Il cuore del corpaccione PD non batte così a sinistra come qualcuno vuole far credere, non a caso la palma di più votata in regione è andata alla bolognese Isabella Conti, già pasionaria iper renziana, che ha portato a casa oltre 19.000 preferenze, 1.000 in più di Mammi, ma in un territorio, Bologna, che ha il doppio degli abitanti di Reggio Emilia.

Più che dai risultati delle elezioni regionali, i reggiani sembrano preoccupati dalle minacce di Putin (che peraltro uscirebbe annientato da una guerra aperta contro gli Stati Uniti). La guerra bestiale scatenata dal dittatore russo ha già provocato oltre 1 milioni di morti tra russi e ucraini

Tornando al punto di partenza, Graziano Delrio anche stavolta porta a casa gli obiettivi che si era prefisso. Alle amministrative ha sbarrato la strada alle primarie, ha incassato il sindaco a lui gradito, Massari appunto, e due assessori di estrazione dossettiana, oltre a blindare l’architetto Massimo Magnani al vertice del Comune, alle regionali elegge la cattolica Anna Fornili e la sua corrente, quella dei bonacciniani, realizza l’en plein, 4 posti su 4, lasciando all’area Schlein solo il posto da ripescata per la underdog Laura Arduini. In un contesto così gramo per la sinistra del partito, il segretario provinciale Massimo Gazza si vanta di avere portato il PD al 48,7%, il risultato migliore in tutta la regione. Dove però la media è comunque molto alta (43%).

Noi, come anticipato, siamo propensi a ritenere che la ragione di questo successo sia invece attribuibile in parte alla disaffezione dell’elettorato verso il governo Meloni, ma soprattutto al radicamento sui rispettivi territori dei candidati ex sindaci. Basti pensare, oltre al plebiscito (18.396 preferenze) conseguito da Alessio Mammi, che a Luzzara Andrea Costa ha trascinato il PD oltre il 61%. Elena Carletti, votata in massa dai novellaresi e forte anche del sostegno di un pezzo da 90 del PD come Ilenia Malavasi, ha sfiorato quota 13.500 preferenze.

Il quadro in chiaroscuro per l’ala sinistra del centrosinistra è completato dal risultato di AVS. Di per sé la percentuale raccolta in provincia dalla lista di Bonelli & Fratoianni è buona, il 5,5%, ma in consiglio regionale entra Paolo Burani, verde moderato che non si è opposto all’abbattimento del Bosco Urbano di Ospizio. Rimane di nuovo fermo al palo Cosimo Pederzoli, habitué di Casa Bettola ed espressione di una sinistra più radicale e non sempre incline ai compromessi. Se per l’area Schlein le elezioni a Reggio non sono andate bene, per la destra sono andate malissimo. La Lega in Emilia è crollata al 5%. Sono rimasti fuori dal consiglio regionale i due big Fabio Filippi e Giuseppe Pagliani.

E l’Umbria, dove ha pesato il risultato deludente del sindaco di Terni, l’ultrapopulista Stefano Bandecchi, è tornata al centro-sinistra. Giorgia Meloni forse non ha ancora capito che la gente non arriva alla fine del mese. Intervenire nella campagna regionale tre giorni prima del voto, come ha fatto la Premier, per la consueta litania contro l’egemonia culturale della sinistra, e per distribuire ironia un tanto al chilo sulle “capotrene”, si è rivelato un boomerang. Agli elettori le battaglie ideologiche interessano sempre meno, preferirebbero potersi curare e pagare le bollette di acqua, luce e gas senza passare prima in banca a firmare ipoteche e fideiussioni.

E’ vero che la forte astensione (in Emilia ha votato solo il 46%) ha penalizzato soprattutto il centrodestra. La regione, come ha spiegato bene l’Istituto Cattaneo, è stata percepita come non contendibile, e dunque la partita l’hanno giocata essenzialmente i candidati del centrosinistra e del PD in particolare. Per la destra, adesso che è al governo, è molto più difficile continuare a intercettare il voto di protesta. Ma a Reggio e provincia le percentuali ottenute dalle due coalizioni non si discostano troppo da quelle delle Europee. Comunque, la paternità della battuta più spiritosa spetta al solito Massimo Gazza, che ha invocato una maggiore “apertura dei cittadini ai tavoli decisionali” come rimedio contro l’astensionismo, giunto a livelli mostruosi anche a Reggio Emilia.

Se l’ex sindaco di Boretto non avesse alzato le barricate pur di non convocare le primarie per il sindaco, potremmo anche prenderlo sul serio. Per quanto ci riguarda, noi di 7×24 abbiamo azzeccato quasi tutte le previsioni: vittoria larga di Michele De Pascale (facile vaticinio), Paolo Burani eletto, Claudio Guidetti non eletto e, nel PD, Fornili, Amico e Arduini piazzati negli ultimi 3 posti della corsa. Non avevamo previsto le dimensioni del flop di Amico. Tanto di cappello allora alla giovane Laura Arduini e al suo mentore Emanuele Cavallaro. Se non altro, mandando in Regione un’infermiera, il PD ha finalmente fatto qualcosa di sinistra.