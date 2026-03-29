Referendum, Spini: “Vittoria del No, ora il centrosinistra lanci una proposta di governo”

Referendum e defenestrazioni, sembra davvero che la clamorosa e per certi versi sorprendente vittoria del No abbia provocato una pulizia generale di vecchie pendenze nello staff Meloni. I nomi degli “allontanati” sono noti ed è inutile ricordarli. Semmai stupisce che l’unico non toccato dalla purga meloniana sia il Ministro Nordio, ovvero l’ideatore, promotore e tenace sostenitore della Riforma della Giustizia che da lui prendeva il nome. A meno che non si voglia intendere come punizione l’allontanamento della capo di gabinetto Bartolozzi, che aveva paragonato i magistrati al plotone d’esecuzione. Ma al netto di questi fatti, che tuttavia possono essere definiti come l’ultima soluzione di accadimenti ormai passati (la vicenda Santanché, ad esempio) o inevitabili ricadute di vicende la cui sola ipotesi provoca brividi d’inquietudine al Paese (vicenda Del Mastro), la vera domanda, ovvero cosa succederà nei prossimi 15 mesi di fine legislatura, è ancora intatta. Abbiamo raggiunto l’on. Valdo Spini, già ministro all’ambiente e sottosegretario agli Esteri oltre che presidente alla Commissione Difesa della Camera, ad oggi presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, per capire quali potrebbero essere gli sviluppi futuri del panorama politico italiano.

Presidente, come valuta il risultato del referendum?

“Intanto mi lasci dire che ricordo tante elezioni in cui tutti facevano dei calcoli molto elucubrati per spiegare che avevano vinto. Questa volta è impossibile, perché, come è stato detto, l’incremento della forte partecipazione al voto legittima il referendum, nessuno può dire che c’è una maggioranza nascosta che ha altri orientamenti, lo scarto fra il Sì e il No è stato forte, la qualità del voto porta in evidenza il dato che fra i giovani il No ha nettamente prevalso. Un dato che per certi versi sorprende, dal momento che nelle precedenti elezioni l’impressione era che fosse proprio il voto giovanile a essere mancato al centrosinistra. Quindi, se da un lato è innegabile una grande vittoria del No, ora il problema è come trasformarla in un sì”.

Vale a dire?

“Costruire una proposta di governo che possa mantenere al voto quelli che sono tornati a votare o vi si sono recati per la prima volta, e evitare in campo progressista quelle divisioni che nel passato hanno favorito la vittoria del centrodestra. Quanto a quest’ultimo, ai tempi della Prima Repubblica, cosa sarebbe successo? Si sarebbe cambiato il Ministro della Giustizia in modo da nominare qualcuno in grado di ricucire la frattura dei due ambienti, magistratura e avvocatura. Pare invece che si voglia andare avanti, il che comporterebbe un grosso pericolo, ovvero che l’intento del centrodestra sia quello di radicalizzare lo scontro. Mentre se, come penso, il vero vincitore è stata la Costituzione, proprio all’interno della Carta andrebbe ricercato un modus vivendi decente fra le varie posizioni politiche all’interno del nostro Paese”.

Quali prospettive si possono aprire quindi per la premier, nei prossimi 15 mesi di governo? Qualcuno a caldo ha anche prospettato la possibilità che si vada a un voto anticipato. Che ne pensa?

“Intanto, andare a un voto anticipato ha sempre o quasi sempre punito chi l’ha promosso. Ne ho visti vari di questi voti anticipati e in genere chi l’ha promosso ha pagato pegno, in quanto, giustamente, la gente ritiene che se si elegge un Parlamento, questi debba fare il suo dovere, ovvero esprimere un governo che porti avanti un programma. Perciò, sinceramente, sconsiglierei la premier di perseguire questa soluzione. Come ho detto, intanto sarebbe normale cambiare il Ministro della Giustizia, anche perché in questo referendum si è esposto in modo molto forte. Questo è il vero tema, in quanto il tema del viceministro o del capo di gabinetto sono sì importanti, ma dal punto di vista del costume, non è che cambiano l’assetto del governo. Ripeto, secondo me la premier dovrebbe trovare un ministro in grado di ricucire i rapporti all’interno di quel mondo, ma non so se ne avrà il coraggio o sarà abbastanza libera per farlo”.

Qualcuno si è spinto a parlare di una sorta di “cerchio magico” anche nel caso di Meloni, che potrebbe condizionarne le scelte o meglio i cambiamenti dell’assetto di governo, per una questione in buona sostanza di vecchi legami. Che ne pensa?

“Questo non posso saperlo. Non sono in grado di conoscere le stratificazioni i rapporti o le gerarchie, all’interno di quel mondo. Credo che dalla premier sia ritenuto un grosso valore l’andare “avanti con la stessa formazione fino in fondo”, come ha lei stessa espresso. Politicamente è senz’altro un valore, anche se, dopo una debacle di questo genere, forse converrebbe pensare a un nuovo inizio. Inoltre, ci sono varie fibrillazioni in Forza Italia, dove forse tornano a galla anche vecchi regolamenti di conti. A questo punto, la palla torna nel campo del centrosinistra, dal momento che un’occasione di questo genere non credo ricapiti tanto facilmente. Sarebbe interessante, per esempio fare un piccolo programma di riforme per la giustizia di quelle vere, di quelle serie, quelle che servono, e presentarle tutti insieme. Sarebbe un altro elemento di contestazione rispetto al centrodestra”.

Il problema è che il centrosinistra, pur col vento in poppa, non si presenta proprio unito, tant’è vero che già si comincia a parlare di primarie di coalizione. E le primarie, si sa, non sono granché per cementare l’unità.

“Da quanto sembra di capire, nel centrosinistra in questo momento si agitano due tesi, una che sostiene la necessità di mettere l’accento sulle primarie come fatto unitario, dal momento che poi si accetta chiunque vinca, e quella che invece ritiene necessario intanto costruire un programma, anche perché altrimenti le primarie su cosa si fanno? Per quanto mi riguarda, ritengo che l’elemento programmatico ad oggi sia veramente molto importante, e va sottolineato”.

Di fatto, tuttavia, sembra già che i bookmakers comincino a lanciare scommesse su due cavalli, Conte e Schlein. Lei ne pensa?

“Ritengo che prima di attribuire rappresentanze in qua o in là, a questo o a quello, sia necessario andare un po’ piano. Il grande problema ad ora è che queste forze dovrebbero intanto cominciare a votare insieme in Parlamento, anche per non prestare il fianco alla critica del centrodestra, ovvero che, una volta al governo, il campo progressista non sarebbe in grado di costruire davvero un’alternativa. E tuttavia siamo davanti a una grande svolta, perché la sconfitta al referendum è per il centrodestra, la prima, vera sconfitta che ha subito. Se il centrosinistra non ne approfittasse sarebbe veramente un fatto sorprendente. E negativo”.

Quanto può aver inciso, in questa sconfitta per il centrodestra, l’amicizia con Trump di cui si fregia Meloni (sia pure più in sordina negli ultimi tempi ) ?

“Questo oggi è un elemento di debolezza. Prima soffrivamo un dato, ovvero che la Destra mondiale aveva un leader, Trump, e la Sinistra o il Centrosinistra non l’aveva, aveva un punto di riferimento nell’Unione Europea, ma percorsa da tante debolezze e da tante divisioni. Oggi essere amici di Trump sembra un elemento di debolezza, mentre tra l’altro il panorama economico sta per essere colpito dalle conseguenze di questa ennesima guerra. Già il governo non riusciva a conseguire l’obiettivo di uscire dalla procedura d’infrazione dell’Europa, obiettivo molto ambizioso presente già prima della guerra all’Iran. Non dimentichiamo inoltre la nostra condizione di Paese energivoro, dal momento che dobbiamo procurarci energia dall’esterno, il che significa che ogni problema che cade in questo campo ci colpisce particolarmente. In questo frangente, bisogna capire quale ruolo il centrodestra vuole affidare al Parlamento. Ho ricordato tempo fa che ai tempi della vicenda del Kossovo, dopo l’informazione data ex post al Parlamento, si ottenne che si riunissero in riunione permanente le 4 Commissioni Camera e Senato di Esteri e Difesa. “In riunione permanente” significava che non era necessario il preavviso per riunirle ma potevano riunirsi in qualsiasi momento. Quello era un modo per coinvolgere il Parlamento. Non mi sembra che attualmente ci sia questa idea. Bisognerebbe davvero riportare il Parlamento al centro, ma questo significherebbe cambiare mentalità, per il centrodestra, significherebbe passare dal premierato a una concezione in cui il Parlamento riprenderebbe il suo ruolo”.

Chiudiamo parlando dell’occasione che si apre per il centrosinistra, che comunque ha visto al suo interno anche posizioni riformiste (Picerno docet) schierate decisamente per il Sì, mentre l’ala sinistra Avs e galassia extraparlamentare erano convintamente per il No, oltre alla segretaria dello stesso Pd e a buona parte del partito, mentre è emerso il rapporto ambiguo con Italia Viva di Renzi, che ha invece lasciato alla coscienza individuale la scelta del voto. Come crede si possano superare la rissosità e le contrapposizioni dell’area progressista?

“Intanto ritengo che il voto del referendum abbia fatto giustizia, dando una risposta chiara a queste divisioni. Ciò non significa che debba esistere un solo grande soggetto egemone e monolitico, ma che, nelle alleanze necessarie, si cominci a parlare una lingua nuova, non basata sulla contrattualizzazione dell’appoggio, ma sul valore delle idee e delle proposte. Che, tornando alle prime battute, mi sembra un’ottima prassi per far sì che chi è tornato al voto o chi ha cominciato a votare, continui a farlo. Inoltre, credo proprio che sia necessario valorizzare il legame emerso fra le nuove generazioni e la Carta, con un iniziativa, una grande assemblea di giovani su questo tema: “Cento di questi giorni Costituzione”.”.