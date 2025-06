Referendum, Spini: “Quorum troppo alto per il periodo storico”

La battaglia referendaria appena conclusa ha messo in luce alcuni punti su cui è necessaria un’analisi seria, dalla riflessione sull’inadeguatezza o meno dello strumento referendario nella sua forma abrogativa alle conseguenze che il mancato quorum avrà nell’arena della politica, al di là delle prime reazioni degli attori politici. Sulla questione abbiamo raggiunto il presidente della Fondazione Fratelli Rosselli on. Valdo Spini, già sottosegretario agli Interni, agli Esteri, Ministro all’Ambiente, presidente della Commissione Difesa della Camera.

Il primo dubbio che viene, guardando all’esito del referendum, è la mancata accelerata che avrebbe dovuto portare al quorum, rimasto invece inesorabilmente lontano. È una sconfitta della sinistra, del campo largo, del sindacato, della Schlein o di tutti insieme?

“Dal punto di vista politico non c’è stata “la spallata” alla maggioranza di governo che qualcuno aveva preconizzato ma nemmeno quest’ultima può pensare di avere ormai la strada spianata, per una nuova vittoria alle prossime politiche. I risultati delle amministrative fanno vedere una situazione politica molto articolata sul territorio. Semmai il punto dolente è stata l’alta percentuale di no sul quinto quesito, quello sul dimezzamento dei tempi per chiedere la cittadinanza italiana”.

Nell’inevitabile analisi, qualcuno ha detto che la sinistra non ha capito che ormai i problemi del lavoro non sono l’art.18 e il Jobs Act, bensì i salari bassi, la precarietà ma soprattutto l’arrivo delle nuove tecnologie, a cominciare dall’IA, verso cui ci troviamo tremendamente sguarniti. Che ne pensa?

“Nel mio intervento nella campagna referendaria avevo chiesto un “sì riformista”, cioè una richiesta di abrogazione accompagnata da una proposta in positivo di politica economica e sociale. Oggettivamente questo capitolo è mancato, o almeno, se c’era, non è stato compreso”.

Un risultato che tuttavia potrebbe adombrare un problema enorme, che riguarda la credibilità, per non usare il termine accountability, dei proponenti: non potrebbe essere un segnale che in molti hanno preso “poco sul serio” un partito che prima fa e poi disfa ciò che ha fatto, riferendosi in particolare al Jobs Act che comunque reca la firma PD (il gioco di correnti rimane tutto sommato roba da addetti ai lavori) , ma anche al resto?

“Il punto cruciale è che la Costituzione consente solo referendum abrogativi e questi, come al tempo del divorzio e dell’aborto, dovrebbero richiedere un si o un no chiaro ed evidente. Questi erano referendum che volevano modificare leggi importanti abolendo dei singoli pezzetti. Difficile che potessero essere capiti fino in fondo.. Per questo ritengo che lo strumento del referendum abrogativo dovrebbe essere adoperato a ragion veduta”.

In foto Valdo Spini