Referendum Sanità, parte a breve la raccolta firme

Da destra e da sinistra. E’ un appoggio trasversale quello che sta ricevendo il ricostituito Comitato Referendario della Sanità Toscana che ieri, 20 febbraio, ha rilanciato un referendum per sottoporre al giudizio dei cittadini le politiche sanitarie regionali, in particolare la questione delle “Aslone” che per molti sono state un aggravamento amministrativo burocratico forzoso, che ha distaccato, nonostante l’esperienza del Covid, la sanità dal territorio. Da ricordare il fatto che nel 2016 il Comitato raccolse oltre 55.000 firme per abrogare la legge 28/2015, ovvero quella che disponeva il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale istituendo le 3 Aree Vaste.

Da sinistra e da destra, si diceva, arrivano gli appoggi al referendum. Da un lato infatti con una nota, Rifondazione Comunista lancia il suo impegno per raccogliere le firme e attuare iol quesito referendario. “Aderiamo alla proposta di Referendum consultivo, presentato ieri presso il consiglio regionale, per rivedere l’assetto del servizio sanitario regionale delle tre Aziende di Area Vasta in 12 usl territoriali, in modo che l’organizzazione dei servizi sia il più vicina possibile alle esigenze delle persone. La proposta referendaria presentata ci convince perché intreccia la modifica dell’assetto organizzativo con l’intenzione di un coinvolgimento delle comunità locali nel definire i bisogni e le risposte sulle liste di attesa e sull’accesso all’assistenza ospedaliera e territoriale. Rifondazione Comunista da sempre ha denunciato gli effetti della controriforma del sistema sanitario toscano fortissimamente voluta dal Partito Democratico nel 2015: eccessivo accentramento istituzionale e organizzativo, pesante penalizzazione dei territori nella programmazione sanitaria, precarizzazione del lavoro e sempre maggiore esternalizzazione dei servizi, ovvero una sempre maggiore privatizzazione”.

Continua la nota: “Anche in Toscana sono esplose le diseguaglianze: cittadini di serie A pagano la diagnostica ed eseguono in pochissimi giorni le analisi richieste, cittadini di serie B sono parcheggiati per mesi e mesi nelle liste di attesa e spesso il presidio sanitario disponibile è a oltre 50 km di distanza ! Raccoglieremo quindi le firme necessarie, con diversi dei soggetti (comitati, associazioni, coordinamenti, ecc.) aderenti, con cui abbiamo in questi anni condiviso molte lotte per tutelare il diritto alla salute dei cittadini toscani e la difesa del servizio sanitario pubblico. Aderiamo perché a noi preme avere un servizio sanitario pubblico di qualità che risponda alle esigenze delle persone che vivono nei territori. Proprio per questo non disposti ad accettare l’ipocrita lezioncina della Lega toscana che tenta di ergersi a paladina del diritto all’assistenza e alla cura quando nelle regioni dove governa è stata l’apripista ai tagli e alle privatizzazioni (Lombardia docet !) e i tagli del governo Meloni oggi mettono seriamente a rischio il SSN. Le Regioni governate dal centro destra o dal centro sinistra hanno adottato le stesse ricette: esternalizzazioni, tagli, precarizzazione del lavoro. Il servizio sanitario, per noi deve essere pubblico, efficace e capillare. Affronteremo questo impegno referendario, dunque, con il massimo dell’autonomia politica valorizzando i nostri temi e le nostre proposte per un rilancio della sanità pubblica in Toscana. Con la coerenza, quindi, che ci ha sempre contraddistinto in ogni tempo e luogo”.

Con una nota firmata Gemma Peri, si schiera pro referendum la Lega Valdarno : “La Lega Valdarno accoglie con convinzione il messaggio della capogruppo in Regione, Elena Meini e di tutto il gruppo Lega in Regione Toscana, e ribadisce il proprio pieno sostegno all’iniziativa referendaria sulla politica sanitaria della Regione Toscana. Il fallimento del modello delle tre mega Asl introdotto dal PD è sotto gli occhi di tutti: la riforma ha generato inefficienze, lunghe attese e un sistema che non garantisce adeguata assistenza sanitaria sul territorio. È ora di restituire ai cittadini una sanità più vicina e accessibile, eliminando le criticità che penalizzano sia gli operatori del settore che i pazienti. Per questo, la Lega Valdarno sarà al fianco del Comitato Toscana Sanità promotore, sostenendo la raccolta firme per dare voce ai cittadini e chiedere un cambio radicale nella gestione della sanità toscana”.