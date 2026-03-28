Referendum, la prima vera batosta di Giorgia Meloni fa scattare la purga

Nelle urne referendarie era entrato di tutto, ben oltre la separazione delle carriere, era entrata la peggiore politica, incattivita da una campagna sguaiata di colpi bassi. Erano entrati i metodi paramafiosi e i plotoni di esecuzione, gli stupratori e gli spacciatori, la guerra, Trump e il carobollette, Del Mastro e i suoi affari di bisteccherie, perfino la famiglia nel bosco. E ne è uscita una storica lezione di democrazia, con un enorme No a tutto questo, gridato da 15 milioni di italiani.

E’ il No della prima vera batosta inflitta alla presidente del Consiglio dal suo amato ‘popolo sovrano’, il No dell’ orgoglio meloniano ferito, della sua dura reazione, con un fermo “ora basta, da oggi fuori chi sbaglia”, e un repulisti che ha terremotato i Fratelli d’Italia e il governo, imponendo dimissioni a raffica. I primi a lasciare la poltrona che sembrava intoccabile sono stati i vertici del ministero della Giustizia, la capa di Gabinetto Giusi Bartolozzi e il sottosegretario Andrea Delmastro. Poi, dopo oltre 20 ore di resistenza, la ministra del Turismo Daniela Santanché. Meloni li aveva sempre blindati, al massimo accusati di ‘leggerezza’, ora li caccia in nome della “nuova scossa” da dare a questo ultimo anno di legislatura.

La resa dei conti arriva anche in Forza Italia, partito da cui tutto partì, che sventolava la bandiera del referendum sulla giustizia nel nome di Silvio Berlusconi, cui i suoi eredi avrebbero voluto dedicare una storica vittoria e invece hanno preso la più bruciante delle batoste, con il 18% dei loro che hanno detto ‘No’, perfino nel ‘santuario’ di Arcore. E soprattutto ancora brucia il voltafaccia del Sud, da sempre presidio azzurro, che ha registrato il 61% di No, addirittura 64,8% a Palermo. I figli del Cavaliere, PierSilvio e Marina, già avevano lanciato segnali garbati di insoddisfazione, sollecitando un cambio di passo nel partito, aria nuova. E’ finita con una lettera di 15 parlamentari che ‘suggeriscono’ a Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, di farsi da parte e lasciare il posto alla ben più amata Stefania Craxi. E si salva il segretario Antonio Tajani, che pure era in bilico, ‘vecchiume’ lo aveva definito Francesca Pascale, storica compagna di Berlusconi. Ma Tajani non si tocca, almeno per ora, lo volle il lider maximo, la stessa Marina alla fine si inchina e gli ribadisce stima e affetto.

La slavina post referendaria comunque colpisce di più i Fratelli d’Italia, con la Sorella Giorgia che voleva regolare i conti con la magistratura e li ha invece dovuti regolare con i suoi, infrangendo il tabù dell’intoccabilità del clan. La più difficile da piegare è stata ‘la pitonessa’ Santanchè, aveva resistito a ben tre mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni, nel 2023, 2024 e 2025. Tutte motivate dalle sue vicende giudiziarie, la presunta bancarotta per Ki Group, società di distribuzione dell’alimentare biologico e la gestione di Visibilia, per cui è a processo per falso in bilancio, insieme al compagno Dimitri Kunz. Ma l’accusa più pesante è di aver truffato l’Inps negli anni del Covid, quando si sarebbe intascata la cassa integrazione dei suoi dipendenti, mentre li faceva lavorare al nero. Finita nel mirino, la ‘pitonessa’ non ha mollato per un intero giorno, costringendo Meloni a rendere pubblica una frattura che non si era mai vista, con una nota ufficiale di Palazzo Chigi in cui auspicava “la medesima linea di sensibilità istituzionale” che avevano avuto gli altri due dimissionari del ministero della Giustizia. Solo grazie alla mediazione dell’amico presidente del Senato Ignazio La Russa e con la quarta mozione di sfiducia che le pendeva sulla testa rischiando stavolta di andare in porto anche con i voti dei suoi colleghi di maggioranza, alla fine Santanchè si è arresa. Non senza seminare veleni però, con una lettera stizzita indirizzata alla “cara Giorgia”, in cui rivendica il suo “certificato penale immacolato” e si dichiara “capro espiatorio di una sconfitta non determinata” da lei. Per concludere, puntuta: “Sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri”, ma “obbedisco. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento”.

Pur essendo le dimissioni di Santanchè ampiamente richieste dalle opposizioni, motivate e tardive, sfugge comunque ai più il nesso fra il Turismo e la separazione delle carriere, considerato anche che l’abile ‘pitonessa’ si era tenuta molto defilata nella campagna referendaria, ma tant’è, in tempi di purghe non si va troppo per il sottile. Il suo dicastero, il Turismo è ora passato ad interim alla stessa presidente del Consiglio, che non intende né fare rimpasti, né chiedere una rinnovata fiducia alle Camere, non ne ha bisogno.

Anche gli altri due ‘dimissionati’ erano ormai indifendibili, ma anche più direttamente coinvolti nella sconfitta referendaria: Bartolozzi, indagata per il caso Almasri, il torturatore libico rinviato in patria nonostante il mandato di cattura internazionale, era entrata a gamba tesa nella campagna referendaria definendo i magistrati ‘plotoni di esecuzione’. Ed è stata difesa a spada tratta e fino all’ultimo da Nordio. Ora l’ha sostituita Antonio Mura, ex magistrato in pensione, profilo molto tecnico, che dovrebbe spegnere i fuochi di un ministero sotto assedio.

Il sottosegretario Del Mastro invece aveva già avuto una condanna a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio in merito alla divulgazione dell’inchiesta sull’anarchico Alfredo Cospito, e varie altre disavventure, fra cui la sparatoria del Capodanno, e la sbandierata “intima gioia” a non vedere respirare i detenuti del 41bis. Ma decisivo è stato lo scandalo, scoppiato a pochi giorni dal voto, per quella bisteccheria romana aperta in società con la figlia 18enne di Mario Caroccia, prestanome del clan camorristico dei Senese.

Insomma, la Meloni tornata giustizialista ha colpito duro, ma la logica di questo clamoroso repulisti sfugge, a meno che non si assuma la categoria del ‘capro espiatorio’. E così resta il sospetto che niente di tutto ciò sarebbe successo se avessero vinto i Sì. La premier sembra dimenticare infatti che la riforma della giustizia porta firma e responsabilità sue in primis e poi del ministro Nordio, di cui le opposizioni continuano a invocare invano le dimissioni. Lei non dà spiegazioni, non dice che cosa succede ora. Un tempo c’erano le autocoscienze collettive sulle grandi sconfitte, con le conferenze stampa di ‘mea culpa’ e le logoranti disamine. Oggi ci sono i social, il linguaggio preferito dai sovranisti perché consente di parlare direttamente al popolo e Giorgia Meloni si è limitata, ancora ad urne aperte, a presentarsi in un video davanti a una siepe, il canto degli uccellini in sottofondo: “I cittadini hanno deciso. E noi come sempre rispettiamo la loro decisione. La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Resta il rammarico per un’occasione persa”. Ed è tutto, nessun altro commento.

Il mantra della sacra volontà del popolo, interpretata troppo spesso in maniera estensiva, nel senso che chi vince comanda, ora è diventata l’unica spiegazione concessa dalla destra sconfitta, le uniche parole rimaste a tutti gli esponenti della maggioranza, peraltro muti e frastornati. “Quando parlano i cittadini si ascolta, si sta zitti e si ringrazia”: questo è il leghista Claudio Borghi, uno dei primi e dei pochi a parlare. Anche il suo partito non naviga in buone acque, Matteo Salvini era altrove nelle giornate calde del referendum, prima al funerale del fondatore Umberto Bossi, dove è stato fischiato come ‘traditore’ e dopo, nelle ore della sconfitta, era in Ungheria a sostenere la difficile campagna elettorale dell’amico Orban. C’è poi da gestire la secessione del generale Vannacci che i sondaggi attestano oltre il 3%. La magra consolazione cui la Lega si aggrappa è che le uniche tre regioni dove ha vinto il sì sono Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove loro governano.

Si è visto tutt’altro film nell’altro campo politico, dove è esploso un incontenibile entusiasmo, fin da quando lo spoglio rivelava una netta e costante vittoria dei No. Di là muti, di qua è una corsa ai commenti, si brinda, ci si abbraccia, si balla, si improvvisano manifestazioni, alla vecchia maniera, in un moto spontaneo che riversa cittadini festanti nelle piazze di tutta Italia. I leader dell’opposizione regalano foto di gruppo abbracciati, il campo largo sembra cosa fatta. Ed è Giuseppe Conte che, in contropiede, apre la prospettiva delle primarie, annunciando di fatto l’apertura della campagna elettorale a sinistra, prima ancora che Elly Schlein parli. Ma è lei la prima vincitrice del referendum, il Pd, a sorpresa è stato il partito più compatto, con il 90% circa di No, nonostante fossero stati enfatizzati i Sì dei riformisti storici. Mentre ben il 17% degli elettori M5S hanno votato Sì, ma Conte ha fischiato l’inizio della nuova “primavera politica”, con un presenzialismo costante, a reti quasi unificate.

Prevedibilmente compatti sul No anche i risultati di AVS: “La Costituzione non si cambia, si attua” è lo slogan della vittoria firmato Fratoianni. Mentre Schlein, ultima a parlare, sembra capire subito che la partita non è vinta e che le politiche sono un altro film: “Lavorando testardamente unitari i risultati arrivano. Noi forze progressiste ora abbiamo la responsabilità di organizzare la speranza. Vogliamo costruire una proposta che sia all’altezza”. Lei, così testardamente unitaria, ha fatto il miracolo di riunire nella festa Renzi – che pure aveva lasciato libertà di voto ai suoi e che non intende dire neanche ora cosa ha votato – e Conte, gli irriducibili nemici, oggi entrambi a parlare di primarie del campo largo, ufficialmente battezzato dal referendum. Ma l’accelerazione di Conte suona sospetta visti i sondaggi che lo darebbero vincitore di questa partita. E comunque, cavalcare la vittoria referendaria per aprire subito la campagna per le primarie è una mossa rischiosa. Il bottino dei No va amministrato con prudenza, non trascinato subito in un altro agone politico. E soprattutto va capito cosa è successo. E’ stato un voto non sovrapponibile a nessuno schieramento, anche se si tratta della prima vera vittoria nelle urne a sinistra dopo 20 anni e si comprende l’entusiasmo.

Ma il popolo dei No è quello mosso dal patriottismo costituzionale, è pura società civile, guidata da quel 61% dei giovani che hanno detto No in nome dei valori della Costituzione, considerata “un bene rifugio”, percepita come presidio di valori da difendere e come monito contro chi la vuole piegare a logiche contingenti di potere. Non è un caso che ogni 10 anni un leader forte ci prova e affonda, Berlusconi nel 2006, Renzi nel 2016 e ora a Meloni. E‘ stato un ennesimo avvertimento a maneggiare con cura la Carta costituzionale, un ‘chi tocca muore’ che oggi forse ha seppellito definitivamente anche l’altra bandiera costituzionale di questo governo, il premierato.

I partiti sembrano non aver compreso tutto questo, quelli della maggioranza di governo sono impegnati nelle loro rese dei conti, quelli dell’opposizione ad accaparrarsi il voto, come espressione di una mera vittoria della sinistra, ma è un’appropriazione indebita, come è stato sottolineato, perché il campo larghissimo del No è difficile da conquistare, sono molti degli elettori che avevano disertato le scorse politiche e le europee e che il richiamo della Costituzione minacciata ha riportato alle urne.

Il professor Giovanni Guzzetta, fra i più acuti sostenitori del Sì, definisce tutto questo “feticismo costituzionale”, che blocca ogni riforma, anche quelle necessarie. Ma forse il punto è come le si vogliono fare. Perché, gli risponderebbe Calamandrei, “quando si decide sulle regole i banchi del governo devono restare vuoti”. Invece sono stati pienissimi in questa occasione, debordando anche fra i seggi del Parlamento e con l’intenzione, stoppata dal voto, di occupare anche quelli delle aule giudiziarie.