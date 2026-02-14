Referendum, le ragioni del No

Firenze- Si scaldano i motori del referendum sulla giustizia. Organizzato dalla Cgil, aderente al comitato Società Civile per il No, ieri alle 15, all’Auditorium del Duomo a Firenze, si è tenuto un appuntamento con Elisabetta Tarquini, magistrato, il giuslavorista fiorentino Paolo Solimeno, il presidente del comitato Società Civile per il No Giovanni Bachelet, il giuslavorista Claudio Guglielmi, uno dei “15” che hanno iniziato la raccolta firme, Elena Aiazzi della Cgil fiorentina e Christian Ferrari della segreteria regionale del sindacato, che mettono sul tavolo le ragioni del No alla riforma voluta con tutte le forze dal governo Meloni: tanto da diventare, con le ultime battute di questi giorni, quasi elemento identitario delle forze di governo.

Il paradosso del referendum cui gli italiani saranno chiamati il 22 e 23 marzo, è che riguarda un tema tecnico da un lato, ma inevitabilmente e in maniera macroscopica, politico, dal momento che, al di là di ciò che succederà, in ballo è il sistema strutturale dell’ordinamento costituzionale (sono sette gli articoli della Costituzione che andranno modificati, gli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110) in uno dei suoi snodi più delicati, che è in buona sostanza l’equilibrio fra i tre poteri dello Stato, ovvero, esecutivo, legislativo e giudiziario. Un equilibrio, che come spiegano gli intervenuti, di fatto si regge sulla parità delle funzioni in un gioco di pesi e contrappesi in cui fulcro, per il potere giudiziario, è la capacità di autogoverno dei giudici. Dunque, un primo passo è proprio, come spiegato ieri, sganciarsi dalla falsa rappresentazione della “separazione delle carriere”. Anche per un ottimo motivo: di fatto c’è già.

Lo dice, con dovizia di particolari tecnici e dati, la magistrata Elisabetta Tarquini, che spiega come la separazione delle carriere fra magistratura inquirente e giudicante sia non solo già attiva, ma consacrata dalla Riforma Cartabia del 2022, per cui un magistrato può effettuare il passaggio di carriera una sola volta in dieci anni. Risultato effettivo? Lo 0,83% dei pubblici ministeri passati a funzioni giudicanti, 0,21 giudici passati a PM. In numeri, 40. Dunque, se separazione delle carriere è già di fatto operativa, qual è il vero istituto preso di mira dalla riforma Nordio? L’attacco diretto, dice Tarquini, è al CSM. L’organo di autogoverno dei giudici, ovvero quello che rende possibile l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Perché, è banale dirlo, se il potere giudiziario è sottoposto all’influenza di un altro potere, finisce la sua indipendenza e la sua autonomia.

E come si fa a svuotare il CSM? “Intanto, con la separazione dell’organo di autogoverno, uno per i PM e un altro per i giudici, che ne indebolisce de facto il ruolo; poi, alterandone la composizione e sottraendo la funzione disciplinare, tipicamente competenza degli organi di autogoverno. Ad ora, la maggioranza dei componenti dell’organo di autogoverno dei giudici sono i membri togati, votati dai magistrati”. Se passa la riforma Nordio, i componenti togati verranno sorteggiati con l’ovvia perdita della rappresentanza. Inoltre, e questo punto è dirimente, il sorteggio dei componenti laici verrà effettuato all’interno di una lista di eletti. eletti da chi? Dalla politica. Ciò significa che verranno scelti due volte: una, per formare la lista di eletti, due , attraverso il sorteggio. Sorteggio che perciò, a differenza della lista dei togati, avverrà dentro un numero di “scelti”. Meccanismo complicato? Più a dirsi che a farsi. Tanto più che, come segnala Tarquini, “la riforma lascia spazi enormi alla legge ordinaria”. Ad esempio, sarà per legge ordinaria che si determinerà l’ampiezza della lista dei sorteggiabili laici. O, per esempio, non vengono stabilite dalla riforma Nordio maggioranze speciali per i componenti laici.

Infine, ai due CSM verrebbe sottratta la competenza disciplinare, secondo la chiara formulazione della proposta di legge: “Ulteriore elemento di novità attiene all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti”. Inoltre, “il presidente dell’Alta Corte deve essere eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica o quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento”. Si potranno impugnare le sentenze dell’Alta Corte? Certo; “dinanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza”.

Ricapitolando, due CSM invece di uno, presidente dei quali sarà il presidente della Repubblica, vicepresidenti gli ” eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento”. Componenti: due terzi togati, sorteggiati fra i magistrati (requirenti e giudicanti ognuno per il proprio organo), più un terzo, laico, sorteggiato “da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune”. I “scelti”, appunto. Sopra, per le questioni disciplinari, l’Alta Corte, con un presidente eletto fra i tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica o quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento”, e un “corpo” di quindici componenti: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune, entro 6 mesi dall’insediamento; sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità; tre estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i magistrati giudicanti.

Ragioni tecniche dunque, ma inevitabilmente politiche. Ne è convinto Bernardo Marasco, segretario generale della Cgil, che segnala il percorso dei “piccoli passi” portato avanti dal governo nella costruzione di un disegno generale di sostituzione della sostanza democratica del sistema costituzionale con una “democratura”, mentre Giovanni Bachelet segnala: “Il fatto che il governo attacchi personalmente dei magistrati o delle singole sentenze sgradite è una novità anche rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni del governo Meloni. L’ho chiamata barbarie perché penso che le cose vadano chiamate col loro nome”. Christian Ferrari, della segreteria regionale della Cgil, parla di “riforma apparentemente tecnica, la cui vera posta in gioco è la qualità della democrazia”, concetto ribadito dall’avvocato Solimeno, che sottolinea che “la questione è tecnica, ma tocca i cardini della democrazia”, ovvero quel principio di tripartizione dei poteri che è la base di qualsiasi ordinamento democratico. Complessa l’analisi di Guglielmi, anch’egli giuslavorista, che sottolinea come, nella storia, la figura del giurista sia sempre stato in qualche modo oggetto del “sospetto” da parte del potere, in quanto, lungi dall’essere la semplice “bocca della legge”, giocoforza ha la responsabilità dell’interpretazione. Un percorso lungo, che vede l’irrompere, alla ribalta della storia, delle forze che via via occupano il palcoscenico in forza di ragioni sociali economiche ed ideali, dal Terzo Stato della Rivoluzione Francese (avvocati in testa, si pensi a Robespierre e Saint-Just) al Quarto Stato del ‘900. Presenza quest’ultima sottolineata anche dallo scorrere del diritto, che segue i mutamenti storici. Tanto da far affermare a Guglielmi che “il tentativo in corso è quello di buttare fuori il Quarto Stato dal diritto”.