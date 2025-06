Referendum: da “Andate al mare” di Craxi alla Meloni, la battaglia è sul quorum

La Premier Giorgia Meloni con:«Andrò a votare ma non ritiro le schede», si aggiudica un posto nella storia referendaria di casa nostra, come è già capitato ad altri protagonisti della scena politica italiana che,prima di lei, avevano invitato gli elettori,con proclami più o meno altisonanti,all’astensione.

E che i referendum dell’8 e del 9 giugno siano ormai terreno di scontro circa il raggiungimento o meno del Quorum è chiaro anche al più disilluso degli italiani, perché ormai nella politica nazionale accade di frequente che quando a promuovere i referendum sono le opposizioni, la maggioranza li boicotta così come,a parti invertite,è accaduto in passato. Si deduce allora che invocare l’astensione si inserisce in una tradizione di sistema ormai consolidato, che vede lo strumento del “non voto” quale mezzo efficace nei confronti dei referendum abrogativi.

Una strategia? Probabile, ma non una forzatura antidemocratica come si afferma da più parti, perché ciascun partito politico l’ha usata quando si è trovato nella posizione di poterlo fare. E allora le accuse di “boicottaggio” che oggi provengono da una parte politica appaiono poco credibili, perché in passato essa ha fatto esattamente la medesima cosa spesso con la stessa determinazione, senza troppi scrupoli o giri di parole. Dai tempi di Bettino Craxi e del Partito Socialista, al giugno del 2003 con il referendum sull’articolo 18, con l’allora segretario Piero Fassino che affermava pubblicamente : «Noi siamo contrari ad andare a votare».

Nel 2009, per i referendum sul sistema elettorale, dichiararono apertamente di voler far fallire il quorum, invitando i cittadini a non ritirare la scheda i partiti di Rifondazione Comunista e di Sinistra e Libertà. Poi fu il caso del referendum sulle trivelle del 2016. L’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, leader del Partito Democratico, si schierò per l’astensione. «La posizione dell’astensione a un referendum che ha il quorum è sacrosanta e legittima», suscitando l’indignazione dei movimenti ambientalisti che ne furono i promotori. In tempi recenti,siamo nel 2022, in occasione dei referendum sulla giustizia, la sinistra pur non dichiarando l’astensione, di fatto non si schieró e ci fu chi disse che era andato a buon fine un efficace ma silenzioso sabotaggio.

Di fronte a questa lunga serie di precedenti, appare evidente che l’attuale polemica tra centrodestra e centrosinistra “sull’andare o no a votare” è l’ennesima dimostrazione di una doppia morale che appartiene trasversalmente all’intera classe politica italiana . E l’uscita del vicepremier Antonio Tajani non si sottrae. «È un astensionismo politico», ha detto, riferendosi a Giorgio Napolitano, che parlava della non partecipazione come «un modo di esprimersi sull’inconsistenza dell’iniziativa».

In conclusione sui referendum dell’8 e 9 giugno piuttosto, la posta in gioco è quella della coerenza dei politici italiani che i cittadini invocano,perché ormai merce rara. Anche perché le regole democratiche non possono cambiare a seconda della convenienza del momento. Altrimenti si finisce con l’erodere la più alta espressione popolare: il voto “sic et sempliciter”, alimentando il vero male della democrazia: il disincanto verso la classe politica con la conseguente disaffezione.