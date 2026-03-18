Referendum sulla Giustizia, cosa si vota e quando

Sei giorni al voto, il Referendum sulla Giustizia, o più correttamente, la Riforma dell’ordinamento giudiziario (tutti i mutamenti insistono su quest’ultimo, dalla separazione delle carriere agli organi di autogoverno al sistema di elezione dei membri del consiglio, alla sottrazione al CSM della gestione disciplinare) è alle porte. I cittadini sono chiamati alle urne domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Trattandosi di un referendum costituzionale, ovvero che muta articoli della nostra Carta Fondamentale (precisamente, in questo caso, 7) non serve il raggiungimento di un quorum per la sua validità. In altre parole, il risultato emerso dalle urne sarà valido a prescindere dall’affluenza.

Per votare, basterà tracciare un segno sul Sì o sul No nella scheda elettorale, per scegliere: col Sì, si conferma la riforma targata Nordio del governo Meloni; col No, si boccerà la riforma, respingendola.

Al voto possono accedere tutti i cittadini italiani, maggiorenni e iscritti nelle liste elettorali. Per votare devono recare con sé la carta d’identità, o altro documento di riconoscimento come patente o passaporto e la tessera elettorale, con almeno uno spazio disponibile su cui apporre il timbro da parte del personale del seggio. Attenzione alla carte d’identità scadute, che tuttavia non impediscono di votare se regolari per gli altri requisiti e in grado di identificare l’elettore. Anche qualora si sia sprovvisti di carta d’identità e altro documento per il riconoscimento, è possibile votare qualora uno degli scrutatori o un altro elettore conosciuto dagli scrutatori, confermi l’identità dell’elettore.

Più complicato il caso in cui la tessera elettorale risulti esaurita per aver consumato tutti i posti dove apporre “il bollo”, o sia stata persa. In questi casi, bisogna ricorrere agli uffici comunali per farsi rilasciare una tessera nuova. I Comuni solitamente prevedono procedure agevolate per questo servizio, anche nel giorno stesso del voto.

Cosa si vota. Il quesito referendario che il cittadino elettore trova sulla scheda è il seguente:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”

A questa domanda referendaria si risponde barrando il Sì o il No, con la conseguenza, come sottolineato sopra, di accettare la riforma o respingerla. L’approvazione o il respingimento riguardano l’intero testo della Riforma, in toto.

Ecco i punti salienti della riforma costituzionale, che, ricordiamo, per la prima volta nella storia repubblicana è d’impulso governativo e non ha goduto di dibattito in aula, escludendo un passaggio di confronto con l’opposizione parlamentare.

1 . Separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri a partire dal concorso per l’entrata in magistratura. Inoltre, non sarà consentito più neppure l’ultimo spiraglio ancora previsto dalla legge attuale di passare dal ruolo giudicante al ruolo requirente o viceversa. Secondo le norme vigenti, la possibilità per i magistrati è prevista una sola volta, nei primi dieci anni di attività e solo nel cambio di Regione.

2 . Due Csm al posto dell’attuale, uno per i giudici, l’altro per i pubblici ministeri.

3 . Il metodo del sorteggio per i componenti dei due Consigli. Mentre ad oggi i membri del CSM sono eletti per due terzi dai magistrati e per un terzo dai politici (Parlamento), con la riforma verrà utilizzato il sorteggio “forte” (ovvero fra tutti i magistrati) per i membri togati, mentre il sorteggio moderato sarà utilizzato per eleggere i membri cosiddetti “civili”. Questi ultimi saranno sorteggiati fra i nominativi di liste elette dalle Camere, il cui numero sarà deciso in un secondo tempo con legge ordinaria.

4 . La nascita dell’Alta Corte disciplinare sottrarrà ai Csm la gestione delle questioni disciplinari. Le sanzioni sull’operato dei magistrati verranno irrogate da questo nuovo organo a composizione mista fra giudici e pm (sorteggiati tra magistrati di Cassazione ancora in attività o che abbiano svolto almeno 20 anni di attività giudiziaria e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità) e membri laici, tre sorteggiati da una lista eletta dal Parlamento (ad ora, nessuna indicazione sulla maggioranza necessaria, se semplice o qualificata, anche questo demandato a legge ordinaria), tre nominati dal presidente della Repubblica, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio. I membri togati sono nove. Presidente, un membro laico, anche se non c’è chiarezza tombale sul punto.

Il referendum ha creato un netto scontro politico. Le indicazioni dei partiti vedono un granitico assetto nel centrodestra-destra, cosicché Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi moderati si presentano compatti con la bandiera del Sì.

Sul fronte opposto, le posizioni della Sinistra sono altrettanto univoche per il No, comprendendo per Sinistra Avs, quindi Alleanza Verdi-Sinistra. Anche il Movimento 5 Stelle è saldamente ancorato al No. Netta anche la posizione del centrosinistra, ovvero del Pd, il partito che fa da baricentro dell’area; se è No nelle posizioni pubbliche, tuttavia, una piccola parte riformista o considerata tale, rivendica il diritto di dissentire sostenendo le ragioni del Sì.

Fra i partiti più piccoli, troviamo Azione e +Europa schierate per il Sì, nonostante l’appartenenza di +Europa al campo largo. Italia Viva ha deciso per la libertà di coscienza, lascando decidere ai suoi elettori senza prendere posizione pubblica precisa.

Infine, un occhio ai sondaggi, già peraltro silenziati. Fino a pochi giorni fa, il trend sembrava favorire il No in caso di scarsa affluenza alle urne, mentre il Sì riprendeva vantaggio in caso di una maggiore partecipazione. In ogni modo, la differenza è sempre risicata. Il risultato (che con ogni probabilità potrà già essere reso pubblico lunedì sera) è veramente sul filo di lana.