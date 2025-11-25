Radicondoli diventa il borgo del Natale

Radicondoli – Ci sono anche le fiabe che scaldano il cuore con il Radicondoli Christmas Market, la magia che entra in punta di piedi nella biblioteca, dove si darà voce a fiabe e racconti natalizi: un momento di ascolto, incanto e meraviglia pensato per bambini, famiglie e per chiunque abbia ancora voglia di sognare, sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 15.30 alle 17.

E ci sarà anche l’illustratrice per bambini con tutti gli altri 62 artigiani che sono il cuore del Christmas Market, artigiani che quest’anno arrivano tutti dalla Toscana. Con le loro mani, la loro creatività, la sostenibilità e i pezzi unici che raccontano storie di talento, territorio e tradizione.

Ci saranno nel mercato capi di moda lenta e sostenibile, capi artigianali tinti naturalmente ed eco stampati con piante e fiori e radici. E poi complementi d’arredo in macramè, i gioielli lavorati ad uno ad uno, decorazioni floreali sostenibili, tessuti artigianali e capi fatti a mano, oli essenziali puri, ceramiche artistiche.

Presto, dunque, sarà ancora Radicondoli Christmas Market, sesta edizione, nelle cantine e nelle vie del borgo, nel cuore della Toscana, 29 e 30 novembre. Insieme all’artigianato, improntato al riciclo e al recupero, continua l’esperienza delle Dop e Igp, qualità e tutela delle filiere garantite. Ci saranno 22 chef e prodotti a denominazioni di origine e quelli ad indicazione geografica tipica nei menù degli chef di questo street food natalizio che ha la sua location lungo le vie del borgo, nei negozi, nei cortili messi a disposizione dalle persone che vivono a Radicondoli. Nella parte spettacoli quest’anno, For Joy Contemporary Gospel Choir, Il Trio Meschino, Angelo Pasquinuzzi la Filarmonica E. Becucci di Radicondoli, Gli Artisti tra nuvole e King&Joe.

Tra gli artigiani, ci sono Anima di Foglia, brand di moda lento e sostenibile, capi artigianali tinti naturalmente ed eco stampati con piante e fiori e radici, lo zafferano di Nibema, ArricciaspicciArt e acroyoga, Noemi Brunelli con i complementi d’arredo in macramè, Dal fiume al mare Odv, donazione e progetti per il popolo Palestinese, Clara Illustrator Felt artist, illustratrice per bambini, Natura maestra piante decorazioni floreali sostenibili.

Radicondoli Christmas Market è realizzato da Pro Loco Radicondoli con la collaborazione dell’Ufficio Turistico, il patrocinio del Comune, la collaborazione della Fondazione Qualivita e della Regione Toscana con l’obiettivo della valorizzazione dei prodotti Dop e Igp, dei Consorzi Dop e Igp della Toscana, tra cui il Pecorino Toscano Dop, ma anche il Consorzio Olio Igp Toscano. Il Christmas Market è parte anche di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l’identità del territorio e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico.