L’altro Natale: quando mio padre morì schiacciato nella sua gru

Natale è una festa bella e cattiva. Le luci, le musiche, gli alberi, i presepi, i jingle, le tavole imbandite, i regali, gli affetti. Bella per chi ne può godere, cattiva per chi no, per chi è solo o povero o malato. Per chi ha dei ricordi che in tanto spolvero di felicità fanno ancora più male del resto dell’anno. “Era l’agosto dei miei dieci anni e mi ricordo tutto. Andavo ai centri estivi, la mamma aspettò che tornassi a casa la sera per dirmelo”. Per spiegare a suo figlio che il babbo era morto. Morto il 9 agosto 2019 per lavorare, massacrato da 86 tonnellate di trave d’acciaio che, in via di spostamento, si era abbattuta sulla cabina della gru su cui il padre di Giulio lavorava. Si chiamava Alessandro Rosi, faceva il gruista.

Adesso, dopo sei anni da qualcosa che non può e non potrà mai dimenticare, a processo non ancora finito, Giulio Rosi, sedici anni, parla per la prima volta pubblicamente dei suoi sentimenti di dolore, rabbia, paura, ribellione, metodi di sopravvivenza, degli affetti e lo sport per reagire. E che insieme all’intera famiglia prova a affrontare le feste con affetto reciproco, amore per quel padre inammissibilmente morto di lavoro e orgoglio di restare, nonostante tutto, in piedi.

“All’inizio, quando la mamma me lo ha detto, ho provato tanta paura, perché era lui che chiudeva sempre la casa, che badava a qualsiasi rumore, che ci difendeva, e tanta disperazione. Come faremo da soli, fu il mio primo sperduto sentimento, quasi di terrore. Poi vennero rabbia e tristezza per un’ingiustizia di cui non mi capacitavo e non mi capacito. A cui non mi rassegno perché non si può morire per lavorare”.

Eppure, riflette, “nonostante allora avessi pensato che non doveva, non poteva succedere, e ancora sogno che non accada più, ogni anno continuano gli incidenti, i morti, le famiglie devastate, gli orfani. Ci si abitua a tutto e anche io mi sono in qualche modo abituato, sorretto da mamma e famiglia, e dal pallone per cui condividevo con il babbo la passione e con cui ora gioco da portiere nella squadra under 17 di Arezzo. Ma dentro di me il mio papà c’è sempre, con quella sua camminata e il modo di fare che mi assomigliano. Come lo stupore che cose come questa possano e continuino ad accadere, la rabbia, la voglia di giustizia e di cambiamento”.

Quell’agosto Alessandro Rosi, mestiere da gruista nell’azienda fiorentina C.A.F di Firenze, era andato in trasferta a Cremona per lavorare in subappalto all’Acciaieria Arvedi, da Donnini (città metropolitana di Firenze, frazione di Reggello) dove abitava. Come faceva in quel periodo: due volte al mese, ogni volta per una settimana, partendo il lunedì e tornando il sabato. E’ morto il giorno prima, il venerdì, a 44 anni, sepolto sotto 86 tonnellate di materiale. Sua moglie lo ha saputo da una telefonata della suocera cui a loro volta avevano telefonato dalla ditta. Poi il problema era dirlo al figlio.

Ora Giulio è cresciuto, sogna di “diventare portiere in una squadra su serie A. Il pallone e’ stato la mia salvezza, ci ho messo dentro tutte le mie energie. Mi piaceva fin da bambino e il babbo condivideva la passione. Io ero tifoso della Fiorentina, lui della Juventus, cane e gatto, ci bisticciavamo ad ogni partita che facevano insieme. Il pallone ci univa, era motivo di conversazioni appassionate, e io continuo. Se non riuscirò a diventare portiere in serie A, farò il vigile del fuoco, i vigili del fuoco mi piacevano da bambino quando passavano e perlomeno salvano vite”. Avere una passione oltre allo sperdimento aiuta: “Riconquisti una certa stabilità solo se hai una passione e chi ti vuole bene e ti sostiene intorno. Nel mio caso la mamma, la famiglia intera, nonne, zie, gli amici storici. Siamo sempre più legati tra noi e lui, lui è come se fosse sempre qui. Senza avere chi ti sostiene, un ragazzo non ce la fa” .

Il padre di Giulio era gruista, abbiamo detto: “Che sia un mestiere pericoloso e che, se ci sono incidenti, sono quasi sempre o gravi o mortali, lo sanno tutti. Lo sapevamo anche noi, avevamo visto i vari incidenti capitati ai colleghi e amici di papà . Lui stesso mi aveva detto che per fare quel lavoro bisogna essere coraggiosi. Ma non avevamo paura perché sapevamo che era coscienzioso. Le tragedie scoppiano perché non tutti gli altri lo sono. Nel nostro caso sarà il processo che scoverà e deciderà le responsabilità , noi aspettiamo da anni giustizia per mio padre e un esempio per tutti quelli che non sono coscienziosi e non tengono conto delle vite umane”.

Vite umane che finiscono in una lista infinita e inarrestabile di nomi, di statistiche, di dichiarazioni. Perché la tragedia non si arresta e i “conti” dei morti che si trasformano – da vite umane, sentimenti, affetti – in semplici numeri non diminuiscono. I “numeri” definitivi dell’intero 2025 ancora non sono stati dati ufficialmente, ma a fine ottobre i report di Vega Engineering e Inail hanno reso pubblici quelli dei primi 10 mesi dell’anno, da gennaio a ottobre: 896 vittime, sei in più dello stesso periodo del 2024 (più 0,7%). Edilizia, manifattura e trasporti tra i settori più colpiti.

Senza che nessuno si soffermi su nomi, cognomi, storie di questa guerra non dichiarata, nessuno che pensi a chi era stato quel singolo numero in carne ed ossa, che famiglia distrutta resta a terra, al “perché il lavoro, quello che mio padre stesso mi aveva insegnato fosse, invece, fonte di vita e dignità, possa uccidere. Era stato lui che mi aveva detto che il lavoro era la cosa più importante della vita, come la scuola. Quando è successo ero nel momento del passaggio dalla quinta elementare alla prima media e mi venne l’idea di ribellarmi, di lasciare la scuola, mollare tutto. Poi ho capito che era sbagliato. Ora noi puntiamo a ottenere giustizia tramite la legge”, riflette Giulio. La sentenza di primo grado è appena arrivata, dopo sei anni: alcuni condannati, altri assolti. Ma alla famiglia non basta. Per ora si va avanti.

Il figlio di Alessandro Rosi era piccolo quando suo padre è morto di lavoro: “A dieci anni non capivo cosa fosse successo. Mamma mi disse che qualcuno aveva sbagliato. Io non capivo più niente. Poi via via ho ritrovato un equilibrio, anche se ancora qualche volta sono triste e arrabbiato, solo perché mi sono buttato a capofitto sui campi di calcio e mamma, famiglia, nonni e zie, gli amici di sempre mi sono stati tutti sempre vicini. Piano piano, tutti insieme andiamo ancora avanti. Ma il mio papà è come se fosse qua con noi”.

Per il resto, “ è inammissibile dover lavorare in queste condizioni. E’ successo a mio padre, poteva succedere ad altri. Continua a succedere come sembra impossibile che debba essere. Non finisco di dirmi che non è giusto morire sul lavoro e che ci sia così poca attenzione da parte delle ditte come se non importasse loro cosa succede ai lavoratori-vittime. Altro che lavoro fonte di vita se ogni anno continuano a morire tante persone”. Cosa si deve e si può fare per eliminare questa piaga? “Io non lo so, ma va eliminata. La mia mamma, Paola Batignani però ha creato insieme agli amici suoi e di mio padre un’Associazione per promuovere la sicurezza e la cultura del lavoro e per sostenere le famiglie o le persone sole che si sono trovate in difficoltà dopo la morte di un loro caro”.