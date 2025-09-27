Quando la smart city stravolge la comunità dei cittadini

Distruggere una città in tempo di pace? E’ senz’altro possibile. L’ultima dimostrazione in tempo reale è il report Oxfam sull’emergenza abitativa, posto che senz’altro è questo uno degli indicatori della “morte” della città, intesa come naturale “prova” concreta di una civiltà. Del resto, le grandi civiltà hanno prodotto città: dall’Egitto dei Faraoni, all’Impero Cinese, alla civiltà estrusca e senz’altro, Roma, espressione massima della civitas romana. D’altro canto, l’opposto di “barbaro” è “civile”. Il nesso fra civiltà e città è così immediato per la cultura romana, che per distruggere la civiltà punica e acquistare il primato del controllo nel Mediterraneo, in Senato risuonano le parole di Catone: “Delenda Carthago est”. Spianata Carthago, è la civiltà stessa che ha dato vita a Cartagine, a scomparire. Tant’è vero che, secondo tradizione, i Romani non ne ammettono neppure la memoria, spargendo del sale sulle rovine. Uccisa la città, scomparsa la civiltà che l’ha espressa. Logiche antiche, in scena tutte le sere nelle nostre case, con la variante che la distruzione di Gaza City (in particolare i suoi luoghi di cultura e quindi di civiltà) non prevede sale sulle rovine, ma qualcosa di forse ancora più straniante, ovvero un progetto immobiliare faraonico che seppellisca la vecchia città (e civiltà) in nome di un’altra città, del lusso, e di un’altra civiltà, del consumo.

Una sorte che tuttavia potrebbe toccare, secondo quanto spiega l’architetto Roberto Budini Gattai, anche alle nostre città, quelle che viviamo ogni giorno, le nostre città d’arte in particolare, così belle e fragili e così indifese. E Budini Gattai indica anche il cavallo di troia, o meglio, uno dei trojan attraverso cui la distruzione della città-civiltà-società-cultura può passare. Ed è un concetto che utilizziamo, ma di cui forse non conosciamo esattamente il significato: la smart city.

“Cosa sono le smart cities? – dice l’architetto, saggista, fondatore e collaboratore de La Città Invisibile, un periodico molto noto anche per l’attenzone con cui scruta il nodo “città” – Una prima risposta potrebbe essere “città utile”, capace di attirare “investitori” dal momento che è una città che offre infrastrutture come strade scorrevoli, aeroporti, servizi di “interesse generale” e di “alta qualità”, che tradotto significa con alta automazione e interconnessione digitale”.

Tutto bellissimo, vero? Ma la lista dei requisiti per la città “intelligente” (altro valore semantico di smart), non finisce qui. Servono “almeno un’Università in grado di fornire i conduttori della macchina, ovvero gli esperti nel campo dei big data, dei sistemi distribuiti, del data intelligence; pochi, vero, ma istruiti a manovrare e soprattutto a posizionarsi nei (pochi) posti chiave che sovrintendono al meccanismo. Un meccanismo di raccolta di dati personali e non, che finisce nella “stanza dei bottoni”, o smart room, da cui tutto può ripartire; servizi sociali (anagrafe, per esempio), comunicazione, sorveglianza, a partire dal riconoscimento facciale (perché no?) per tenere sotto controllo e gestire la sicurezza, uno dei grandi temi attraverso cui l’opinione pubblica tiene sotto pressione la politica. O è la politica a tenere sotto pressione l’opinione pubblica?”.

Ma al di là di tutto ciò, il rischio, dice ancora Budini Gattai, è che è molto difficile discernere il processo di straniamento e il grado di distruzione che può essere attuato attraverso la smart city. Perché ad esempio, le smart cities sono in “continua mobilitazione: le fasulle consultazioni dei cittadini, le inutili maratone di ascolto, le audizioni con assessori e commissioni consiliari senza voce, comportano sempre il prevalere del “voto di squadra”. Tant’è vero che la delusione dei partecipanti mai ascoltati davvero si traduce in un generale disincanto che riguarda “la politica” tutta, senza distinguere fra azione politica e governo amministrativo dei politici”.

Ma tutto ciò che c’entra, nella dimensione della città? Niente e moltissimo. Niente, perché è nella storia il fatto che le città (e le società) mutino, e quindi non si possa frenare un processo strutturale. Tutto, perché questi mutamenti, nella particolare epoca storica che viviamo, non sono solo fisici, di utilizzazione degli spazi e di stratificazione di “interessi nuovi” su quelli precedenti, come aveva funzionato finora la storia delle città. Per essere smart, la città deve mutare alla radice. Centri storici, ovvero strade tortuose, belvedere pubblici, quartieri popolari dignitosi (non slums o bidonville, non-luoghi molto funzionali alla città smart, che scarica in queste aree tutto ciò che resta indietro nel suo processo di funzionalizzazione della realtà al profitto di pochi) , risultano d’impaccio, sono il retaggio di una vecchia cultura. Meglio, di “un’altra cultura”. Delenda Carthago est.

Per distruggere una città in tempo di pace non serve molto. Basta attenersi ai requisiti dettati da un bando di concorso lanciato da Amazon nel 2017 per selezionare un luogo dove costruire il suo secondo quartier generale. “Requisiti minimi per l’accesso – illustra l’urbanista fiorentino – un’area metropolitana composta da più di un milione di abitanti; una lista di università locali più statistiche sulle qualifiche dei lavoratori locali; facile accesso alla rete di trasporti pubblici; tempi di percorrenza inferiori a 45 minuti per raggiungere un aeroporto internazionale; accesso alla rete autostradale inferiore a due miglia; connessione internet su fibra ottica e mappa di copertura significativa di rete cellulare; dati sulla congestione stradale”.

Tutto molto bello e funzionale, verrebbe da pensare. Che c’è di male? E le nostre città d’arte, potranno mai diventare così? “E’ la nuova dimensione della “metropoli dell’intelletto astratto, dominato soltanto dal fine della produzione e dello scambio di merci”, come dice anticipando i tempi Massimo Cacciari, nel 2004 – spiega Budini Gattai – il dominio dell’interesse privato; il territorio deve essere occupato senza regole, neppure quelle minime come gli standard urbanistici. Tant’è vero che dopo lo slogan “le periferie al centro”, tutto è stato sepolto e dimenticato, tranne qualche sporadica riapparizione in tempi di campagna elettorale o in concomitanza a qualche pesante fatto di cronaca. Riequilibrare i privilegi delle aree centrali rispetto alla periferia marginale e caotica non è più un problema. Così, di fronte ai tagli di neoliberistica origine dei trasferimenti di risorse pubbliche ai Comuni, sono i grandi fondi finanziari a decidere la trasformazione urbana”.

Perciò, nel gioco “città” entrano altri autori, altri “padroni” che con la “città” della cultura non c’entrano nulla. Sono i nuovi proprietari del tessuto cittadino che hanno altri interessi rispetti ai cittadini, altre finalità: turistiche in primis, speculative, finanziarie. E’ ovvio, dice Budini Gattai, che la modalità di approccio è “soft”, tiene in vita “una pseudo cultura effimera e superficiale di facile consumo di luoghi comuni e immagini seriali”. E la città intanto si sgretola.

Come costruire un argine, beninteso se si volesse costruire? “Penso che la parola d’ordine debba riassumersi nella battaglia per la trasformazione di periferia in città. Dalla discarica, dagli slums della smart city può tornare sulle barricate la città dell’umanità, ovvero dei diritti primari e dell’uguaglianza delle opportunità. La città sottomessa e cannibalizzata, comincia con la perdita della sua forma. Si tratta di progettare, nel magma dell’insignificanza, nessi tra le parti caotiche, ristabilire logica e metrica negli spazi oggi interclusi, di lavorare sui vuoti e riempirli non di volumi ma di significato. In sintesi, riconfigurare lo spazio che reagisca all’ordine del profitto, e nel farsi acquisti valore liberatorio”.