Punk: morte di una leggenda

E’ morto di encefalite nel letto di casa a 65 anni, alle prime ore del 30 novembre, Shane MacGowan, cantante inglese di origini irlandesi, autentica leggenda del punk, una delle ultime icone ancora viventi, dopo le morti premature di Sid Vicious, dei quattro Ramones e di Joe Strummer dei Clash. John Lydon continua a fare dischi e concerti ma dopo avere partecipato all”Isola dei famosi” inglese ha perso gran parte della sua aura.

Shane MacGowan con Cisco dei Modena City Ramblers

Shane MacGowan, che era nato nel 1957 in Kent nel giorno di Natale da una famiglia di emigrati irlandesi, è stato infatti uno dei primi a calcare le scene dei club londinesi dove si esibivano, a partire dal 1976, i Sex Pistols e le prime band punk.

Sul palco nei primi anni ’80

Accanito lettore, da adolescente, di Sartre e Joyce, a 16 anni era stato espulso dalla prestigiosa scuola di Westminster, dove era entrato grazie a una borsa di studio vinta grazie al precoce talento letterario, per essere stato scoperto a spacciare droga. In quegli anni conobbe anche la ben poco invidiabile esperienza di un ricovero in un ospedale psichiatrico.

MacGowan, che non ha mai disdegnato atteggiamenti provocatori, come l’apologia del separatismo dell’IRA, ha raggiunto il successo internazionale però solamente nella prima metà degli anni ’80 con i Pogues, la band (il cui nome originale era “Pogue Mahone”, che in irlandese significa “Baciami il cu…”) capace di fondere la musica tradizionale irlandese col punk. Tra i brani più famosi ballate come “Fairytale of New York”, struggente canzone natalizia molto popolare in tutto il mondo che racconta la storia di una coppia di emigrati irlandesi a New York (nel video c’è un celebre cameo dell’attore Matt Dillon) e la scatenata “If I should fall frome grace with God”, in cui il poeta-cantante dice: “Se da morto dovessi uscire dalla grazia di Dio /seppellitemi in mare/dove i fantasmi degli assassinati non potranno venire a tormentarmi”. Curiosità: Jem Finer, il suonatore di banjo dei Pogues, era ebreo, sia lui che MacGowan, anglo-irlandese, sono quindi cresciuti in Gran Bretagna con la rabbia degli emarginati.

Con i Pogues e l’amata pinta di birra

La vita di MacGowan è stata purtroppo travagliata dall’abuso di droghe e alcool, che gli hanno fatto contrarre la malattia, la cirrosi epatica, che lo ha tormentato tutta la vita. MacGowan era stato costretto ad abbandonare i Pogues agli inizi degli anni ’90 proprio per gli eccessi di droghe e alcool, e la sua uscita di scena ha segnato il declino del gruppo. Nel 2015 Mac Gowan si era reimpiantato i denti, avendo completamento perso quegli originali anche a causa dell’uso smodato di stupefacenti e liquori. Da anni viveva su una sedia a rotelle.

Pochi giorni fa sul letto di morte

Ai Pogues, che si esibirono anche alla Festa de l’Unità (!) di Correggio il 21 luglio 1990 in un memorabile concerto, tra le perplessità dei volontari più anziani molto sconcertatati da quel cantante coi denti rovinati che dopo mezz’ora faticava a reggersi in piedi col microfono in mano, si sono ispirati anche i Modena City Ramblers.