Publiacqua, Plures al 98%, Acea sconfitta in Tribunale

Firenze – Acqua pubblica, traguardo più vicino in seguito alla sentenza del Tribunale Civile fiorentino, depositata il 10 marzo 2026, con cui la Corte ha rigettato le domande del socio privato Acque Blu Fiorentine, partecipato da Acea, titolare del 40% di Publiacqua. Il privato nel 2022 aveva infatti impugnato l’operazione, bloccando così l’acquisto delle quote in proprio possesso da parte di Acqua Toscana, che riuniva i comuni dell’area metropolitana fiorentina e che confluì nel 2023 nella multiutility di natura pubblica Plures-Alia.

La sentenza ha dunque dato ragione ai soci pubblici per quanto riguarda il giudizio sulla correttezza dell’operazione. “La sentenza – si legge nella nota di Plures – ha accertato l’avvenuto trasferimento ad Alia Servizi Ambientali (oggi Plures) della partecipazione detenuta da Acque Blu Fiorentine, società veicolo controllata da Acea in Publiacqua, pari al 40% del capitale sociale, e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento della partecipazione a favore di Plures, a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del procedimento”.

Inoltre, il giudice ha anche stabilito che venga effettuato un pagamento, in favore di Plures, di 8 milioni di euro a titolo di restituzione dei dividendi indebitamente percepiti dal socio privato dall’esercizio dell’opzione, ovvero negli anni 2023, 2024 e 2025. La multiutility toscana ha reso noto intanto che la società “provvederà nei prossimi giorni a porre in essere gli adempimenti necessari per dare esecuzione al disposto del Giudice, secondo le modalità e i criteri già individuati nel procedimento”. In ogni caso, con la sentenza del Tribunale fiorentino, la partecipazione di Plures in Publiacqua arriva a circa il 98%.

Acea tuttavia non demorde e con una nota diffusa nella tarda serata di ieri 11 marzo, dichiara la sua volontà di procedere: “La sentenza sarà tempestivamente impugnata con eventuale contestuale richiesta di sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva”.