Omicidio Giulia, la criminologa: errore escludere l’aggravante della crudeltà

Sono 143 le pagine con le quali i giudici della Corte di Assisi di Venezia hanno scritto nero su bianco le motivazioni che hanno portato alla condanna dell’ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin l’11 novembre 2023. Dei tre capi di accusa – omicidio aggravato dalla premeditazione, la crudeltà e lo stalking – solo il primo è stato accolto dai giudici, ma l’esclusione della crudeltà resta uno dei punti più controversi della sentenza letta dal presidente Manduzio. Le motivazioni redatte dal giudice a latere, hanno messo in evidenza che la dinamica dell’omicidio di Giulia non permette di “desumere con certezza” che Turetta volesse “infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive”.

A questo proposito chiediamo il parere della criminologa e psicoterapeuta Virginia Ciaravolo che da anni si occupa prevalentemente di donne e minori. Esperta in reati di violenza di genere, abusi, bullismo e cyberbullismo, autrice di numerose pubblicazioni sul tema della violenza sulle donne, Ciaravolo siede al Tavolo Tecnico presso il Consiglio dei Ministri – Dipartimento sport per la campagna : “Battiamo il silenzio” per eliminare gli abusi in ambito sportivo. “I giudici non hanno potuto provare che Turetta abbia agito nei confronti della povera Giulia gratuitamente, provocandole sofferenza; hanno cioè pensato che Turetta fosse inesperto e quelle 75 coltellate le abbia inferte solo ed esclusivamente per inesperienza e non per cattiveria. Ed è per questo motivo che essi hanno escluso il movente della crudeltà. La crudeltà viene inserita in ambito giudiziario solo quando il soggetto agisce con crudeltà, e perché vuole agire in modo crudele procurando un ulteriore male alla sua vittima. I giudici in questo caso non hanno considerato l’overkilling,quando cioè un assassino agisce con estrema rabbia. Sbagliando a mio parere”.

La deputata Stefania Ascari della Commissione Antifemminicidio parla di “una sentenza pericolosissima che finisce per alleggerire il gesto di Turetta e suona quasi come una giustificazione intollerabile”. E sui magistrati, “insisto con il sostenere che sia necessaria una formazione specifica per magistrati, magistrate e di tutti gli operatori e le operatrici di giustizia che si occupano di violenza di genere. Il cambiamento culturale passa anche dal superamento di simili sentenze che ci riportano indietro di anni”.

In foto Giulia Cecchettin