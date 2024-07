Presidente del consiglio comunale, l’opposizione si compatta: “Sia dei nostri”

Firenze – Mentre si stanno decidendo, dopo le elezioni amministrative che ha visto la vittoria al secondo turno della sindaca Sara Funaro, le deleghe di giunta, c’è un altro importante ruolo che sta per essere assegnato. Si tratta della presidenza del consiglio comunale, che contiene in se’ forti valenze di garanzia rispetto allo svolgimento dei lavori consiliari.

Un ruolo che dovrebbe, secondo le opposizioni, che hanno inviato alla neo sindaca una lettera unitaria, essere assegnato in base all’autorevolezza di una figura che comunque appartenga all’arco dell’opposizione.

Una richiesta resa pubblica da una lettera inviata a Funaro e sottoscritta dall’intera opposizione, ovvero FDI, Lista civica Schmidt, Lega, FI, IV, Firenze Democratica, Sinistra Progetto Comune, M5S.

“Chiediamo che il nome del prossimo o prossima Presidente del Consiglio comunale venga scelto tra le fila della minoranza di Palazzo Vecchio, che rappresenta però il 57% dei cittadini che hanno votato alle ultime elezioni e che non ha dunque votato per Funaro e per le forze della sua coalizione” è la richiesta formalizzata dalla minoranza.



“Per la scelta del/della Presidente del consiglio comunale – continuano i consiglieri -, non si può infatti ignorare come si sia arrivati alla proclamazione della nuova Sindaca, con un doppio turno di voto e il sostegno più basso di sempre alle urne da parte dei fiorentini nella storia repubblicana di Firenze. Numeri chiari che, però, la legge elettorale non tiene in debita considerazione, laddove fa scattare ugualmente un generosissimo premio di maggioranza alla coalizione vincente”.



“Chiediamo, dunque, alla neo Sindaca e alle forze di maggioranza di lasciare che questo ruolo di garanzia venga ricoperto da un/una rappresentante dei gruppi di opposizione. La Sindaca Funaro ha più volte detto di voler essere la Sindaca di tutte e tutti: cominci a dimostrarlo da questo gesto molto significativo, che paleserebbe peraltro un cambiamento di passo rispetto ad un governo autoreferenziale e tutt’altro che inclusivo e plurale. Funaro e le forze che la sostengono guardino, ad esempio, a quanto fatto a Campi, dove la presidenza del consiglio comunale è andata ad una forza di opposizione.”



Rivolgiamo, pertanto, il nostro appello, in particolare, non solo al gruppo del PD, ma anche agli eletti della lista AVS e Funaro, dove siedono esponenti che sanno cosa voglia dire essere minoranza, e dove siedono rappresentati di aree sensibili ai temi della partecipazione, del civismo, delle minoranze e del dialogo, perché mostrino un atteggiamento responsabile e di rispetto nei confronti dei nostri gruppi consiliari e delle istituzioni democratiche.



Conclude la lettera: “L’espressione del voto da parte dei cittadini di Firenze non può infatti stavolta essere ignorata, e la nomina di un/una Presidente di garanzia è un segnale che ci saremmo già aspettati dalla maggioranza all’interno di quel rispetto delle logiche che sovrintendono la democrazia.

In assenza fino ad ora di un tale invito, siamo noi a rivolgerlo espressamente e pubblicamente ai colleghi in maggioranza del consiglio, a nome di quella maggioranza di cittadini di Firenze che noi rappresentiamo e che non ha la dovuta rappresentanza in consiglio comunale”.