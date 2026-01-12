Presentato a Firenze il Comitato per il No nel referendum costituzionale sulla Giustizia

Firenze – Si è svolta con un incontro con la stampa avvenuto stamane 12 gennaio 2026 a Firenze, il primo atto di presentazione alla città del Comitato per il NO nel referendum

costituzionale sulla giustizia, articolazione locale del Comitato Nazionale per

il NO della Società Civile, costituitosi a Roma sabato 10 gennaio. Ad aderire sono più di trenta associazioni, di portata nazionale e locale.

I promotori del Comitato per il No, rappresentati dall’avvocato Paolo Solimeno, dal professor Augusto Cacopardo, dalla presidente di Abi Chiara Giunti e dal segretario fiorentino della Cgil Bernardo Marasco (portavoci di alcune delle varie anime che si sono unite per fare fronte alla “riforma Nordio”), mettono sul tavolo argomenti importanti, segnalando l’importanza “cruciale” dell’esito del referendum, che “può mettere a repentaglio indipendenza e autonomia della magistratura, e quindi il delicato equilibrio dei poteri voluto dai Costituenti”. Un incrinarsi delle regole su cui si fonda la Repubblica democratica fondata sulla Costituzione che si traduce in una minaccia esiziale, secondo i sostenitori del No alla divisione delle carriere con tutto ciò che a questo consegue, “all’intero edificio democratico”.

Il senso profondo del referendum insomma, non sarebbe perciò la separazione delle carriere strictu senso, da cui deriverebbero, secondo i sostenitori del Sì, conseguenze in grado di arrivare a una maggior efficienza della giustizia, bensì a far avanzare “un lucido progetto politico – che culminerebbe con il premierato – che mira a concentrare il potere nelle mani dell’esecutivo, liberandolo da ogni controllo”.

Del resto, dice Chiara Giunti, l’allergia del potere governativo ad ogni controllo si traduce in modo evidente nell’allergia ad ogni regola che ne limiti la portata. L’attacco alle regole fondamentali della Repubblica costituzionale vedrebbe uno snodo decisivo nell’attacco contro i giudici, raffigurati come ostacoli che non permettono ai governanti di svolgere il loro lavoro. In realtà, come puntualizza anche Paolo Solimeno, il magistrato non ha lo scopo di impedire al governo di esercitare il suo potere, ma quello di applicare attraverso le leggi le regole fondative del sistema. In altre parole, un sistema liberal-democratico si fonda su principi di fondo che non possono venire contraddetti dai governi in carica e dalla loro legislazione, pena la mutazione del sistema stesso.

“Proviamo a mettere insieme il combinato disposto di tutte le riforme che il governo sta tentando di porre in atto – sintetizza Bernardo Marasco – dall’autonomia differenziata che frantuma il Paese territorialmente, al premierato che invece salta ogni intermediazione fra sé e gli elettori assumendo un ruolo autocratico potenzialmente illimitato, alla riforma della giustizia che prevede, al di là delle parole, che la quota dei giudici negli organi di autogoverno sia scelta in base all’estrazione a sorte su liste chiuse, al decreto sicurezza che limita l’espressione del dissenso democratico, fino all’ultimo rilancio sulla riforma della legge elettorale: tutto ciò conduce con chiarezza verso un sistema autocratico che è cosa diversa rispetto alla Carta fondativa della Repubblica Italiana”. In altre parole ancora, il problema reale sarebbe il tentativo di sostituzione, non etnica, ma giuridica, di un altro sistema con quello “cui siamo affezionati”.

La campagna che è iniziata oggi, prevede una intensa attività di informazione

tramite incontri, dibattiti e confronti, in presenza, online, e sui media; senza

tralasciare la tradizionale presenza con banchini nelle vie e nelle piazze della

città. Le adesioni: ACLI, ANED, ANPI, ARCI, Associazione 11 agosto, Associazione Italia-Cuba, Attac Firenze, AUSER, Casa dei Diritti dei Popoli, Centro Riforma dello Stato, CGIL, Comitato Nakba, Comunità dell’Isolotto, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Coordinamento Fiorentino Contro il Riarmo, CUB Confederazione Unitaria di Base, Diritti a Sinistra, Disarma, Firenze Città Aperta, Fucina per la Nonviolenza, Fuori Binario, Giuristi democratici, Il Giardino dei Ciliegi, La Via per la Pace, Le Piagge, Legambiente Firenze, Libera, Libere Tutte, Libertà e Giustizia, Non Una Di Meno, Per un’Altra Città, Periferie al Centro, Redazione Toscana di Pressenza, Salviamo la Costituzione, Sinistra Civica Ecologista, UDU Unione Universitari.