Prato, presentata la lista “Biffoni Sindaco”, 15 donne e 17 uomini

Prato – Presentata a Prato la lista civica ‘Biffoni Sindaco‘, a sostegno della candidatura di Matteo Biffoni a primo cittadino per le amministrative del 24 e 25 maggio. Una squadra di 15 donne e 17 uomini,(trentadue candidati in tutto al consiglio comunale), provenienti dal mondo delle professioni, della ricerca, dell’associazionismo, della sanità, del commercio, dell’impresa e che rappresenta la società civile pratese. “Candidarsi al consiglio comunale non è mai una scelta banale. La vostra decisione di mettersi in gioco al mio fianco mi dà fiducia ed entusiasmo. A voi affido il racconto di una lista civica che porta il mio nome e nella quale condividiamo progettualità, visione e valori”. Così in apertura Matteo Biffoni il candidato sindaco a Prato, alle amministrative del 24 e 25 maggio, della coalizione di centrosinistra.

“Sono grato a ogni candidato per la scelta di correre al mio fianco –ha poi proseguito Biffoni -. ognuno di loro porta avanti una storia fatta professionalità, lavoro, valori: elementi in cui mi rispecchio. La mia candidatura è anche un impegno verso tutti quanti voi. Lo ribadirò sempre: sono a disposizione di tutti”.

Sempre durante la conferenza stampa,Biffoni ha anche parlato della breve campagna elettorale.

“Il tempo a disposizione è molto ristretto, ma so anche che tutti daranno il massimo. Intorno a noi rispetto al 2014 e anche al 2019 il mondo è cambiato. Prato adesso ha necessità ed esigenze differenti. Serve un nuovo percorso per riportare la città all’interno delle dinamiche nazionali ed europee. Il posto dove Prato merita di essere”.

A parlare, come uno dei coordinatori della lista civica Biffoni Sindaco, anche l’ex consigliere comunale Enrico Romei. “In città c’è un civismo che raccoglie tanti mondi che hanno deciso di fare rete e di stringersi intorno a Matteo Biffoni .In lista troviamo professionisti, imprenditori, ricercatori, esperti di sanità. Candidati che hanno un progetto di città pragmatico e condiviso”.

Questi i candidati della lista. Andrea Bertini, impiegato, Andrea Risaliti, imprenditore (in quota Partito Socialista), Bernardo D’Alò, personal trainer, Caterina Ramogida, professoressa, Chiara Berni, impiegata, Costanza Tassi, architetto, Cristiana Scirocco, imprenditrice, Cristina Gargini, organizzatrice eventi in pensione, Elena Pieralli, operatrice nel sociale, Elisabetta Gasparrini, polizia locale, Giacomo Sbolgi, libero professionista ed ex assessore, Giovanni Longobardi, autista, Maria Giovanna Granieri, impiegata, Laura Quintadamo, medico, Leonardo Borsacchi, ricercatore, Luca Vannucci, impiegato ed ex assessore, Luciana Biancalani, pediatra, Marco Burani, imprenditore, Mauro Vaiani, funzionario pubblico, Moreno Sarti, avvocato, Rebecca Madou, insegnante di pilates Riccardo Vaccai, impiegato, Rita Vargiu, avvocato (in quota Partito Socialista), Roberto Porcu, metalmeccanico, Roberto Provenzano, autista in pensione, Sandra Mugnaioni,insegnante in pensione ed ex consigliera comunale (in quota Demos), Sara Bartolozzi, avvocato, Simone Puggelli, musicista, Simone Rizzuto, programmatore, Venanzio De Rienzo, pensionato ed ex consigliere comunale, Vittoria Coppini, avvocato.