Premio Sassoli, palma assoluta ad Andrea Lattanzi

Prato – La comunità di Galciana ha reso omaggio a David Sassoli con una vera e propria festa del giornalismo, ospitando la seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale a lui dedicato. Un’iniziativa che ha raccolto attorno alla figura dell’ex Presidente del Parlamento Europeo – giornalista e uomo delle istituzioni – familiari, amici, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e colleghi, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Parlamento Europeo e di numerose realtà nazionali e locali.

La cerimonia si è svolta sabato 27 settembre al Circolo Renzo Degli Innocenti, luogo che Sassoli frequentava nei momenti di libertà e che conserva ancora oggi il suo legame con la comunità pratese. Qui, oltre alla consegna dei premi ai giovani giornalisti under 40, è stata lanciata la proposta – avanzata dal presidente di Galciana Sviluppo Francesco Garbin Guarducci – di intitolare a Sassoli una strada del paese, come ulteriore segno di riconoscenza verso chi, pur impegnato in Europa, non ha mai dimenticato le proprie radici.

I vincitori

La giuria presieduta dal giornalista Piero Ceccatelli e composta dai colleghi Stefano Fabbri,Claudio Vannacci,Sara Bessi,Alessandro Formichella,Giancarlo Gisonni e Patrizia Scotto di Santolo ha assegnato il premio assoluto ad Andrea Lattanzi (Gedi Visual) per il reportage su repubblica.it dedicato allo stato di abbandono di Ventotene, isola simbolo del Manifesto che diede origine all’idea di Europa.

Nella categoria carta stampata si è distinta Jessica Mariana Masucci (Il Foglio Review), con un’inchiesta sulla medicina sociale tra Bruxelles e Napoli.

Per la sezione radio-tv il riconoscimento è stato assegnato ad Andrea Montigiani per un servizio su Controradio-Tif dedicato al restauro di immobili montani trasformati in agriturismi e inseriti nel percorso “Walking for Europe”.

Ai vincitori sono stati consegnati premi in denaro – 1.500 euro per il primo classificato e 500 euro per gli altri due – oltre a menzioni speciali attribuite a Francesco Amistà (Giornale del Bisenzio), Davide Mino Leo (Pagella Politica) e Simone Matteis (Linkiesta.it).

A rendere ancora più significativo l’evento la presenza di numerose personalità: dall’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni ai parlamentari Erica Mazzetti e Chiara La Porta, dal mondo economico pratese all’attore Jerry Potenza. Ospite d’onore il parlamentare europeo ed ex direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio, che ha ricordato Sassoli come “uomo dell’incontro e dell’ascolto, la cui assenza pesa ancora di più nei giorni difficili che stiamo vivendo”.

Non sono mancati i messaggi istituzionali, come quelli della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e della vicepresidente Pina Picierno, insieme agli interventi di rappresentanti di Regione Toscana, Ordine dei Giornalisti, Rai Toscana e Fondazione CR Prato.

Il premio, hanno sottolineato tutti gli intervenuti, vuole valorizzare “un giornalismo capace di raccontare i territori nel contesto europeo”, sostenendo giovani professionisti che spesso si confrontano con difficoltà e riconoscimenti non sempre adeguati.

A supportare l’edizione 2025 numerosi sponsor e partner, tra cui Regione Toscana, Comune di Prato, Fondazione CR Prato, Mutua BCC Alta Toscana e Federalberghi Prato. Trenitalia, Official Green Carrier della manifestazione, ha confermato il proprio impegno a favorire viaggi e connessioni nel segno della sostenibilità.