Premio Lorenzo e Donato Bargellini, ex aequo nel segno della contemporaneità

Firenze – “Sono sei anni, quasi un miracolo”. A parlare è Corrado Marcetti, già Direttore della Fondazione Giovanni Michelucci (la Fondazione è uno dei soggetti del numeroso gruppo che ha costituito il Comitato Promotore del Premio , che comprende famiglia Bargellini, Archivio Il Sessantotto, Istituto Ernesto de Martino, Ass. Un Tetto sulla Testa, Unione Inquilini, Massimo Cervelli, Maurizio Lampronti, Stefano Sbolgi e Giuseppe Cazzato (Confederazione Cobas), Angela Perulli Università di Firenze, Sabrina Tosi Cambini Università di

Parma), e il riferimento è al sesto anno del Premio intitolato a Lorenzo e Donato Bargellini. Lorenzo, protagonista delle battaglie per la casa condotte col Movimento di Lotta per la Casa di cui per anni è stato indiscusso leader, e Donato, il fratello venuto a mancare un anno fa, uno dei più convinti sostenitori della necessità di non lasciare cadere l’impegno di giustizia sociale di Lorenzo e quindi dell’istituzione di un premio scientifico dedicato ai ricercatori universitari. Un miracolo senz’altro, visti i tempi, e a margine dell’approvazione del nuovo disegno di legge sulla Sicurezza portato a termine proprio in questi giorni. Un disegno di legge, che, fra le altre cose, introduce 14 nuovi reati nel codice penale, un aggravamento generale di pene nell’area del diritto al dissenso, e in particolare, un inasprimento che si estende anche ai “solidali” di coloro che occupano edifici anche pubblici e anche abbandonati. Insomma ad ora, nonostante gli anni trascorsi dalla scomparsa di Lorenzo Bargellini, l’unica risposta data alla fame di case che divora l’Italia è di tipo securitario. Nonostante la pressante richiesta, anche da parte delle Destre sociali (che tuttavia in questo momento storico tacciono ostinatamente) , di un nuovo grande Piano nazionale Casa.

E’ su questo tema che si inserisce uno dei due lavori premiati quest’anno, con una decisione che vede per la prima volta l’assegnazione ex aequo del Premio, ovvero “Precarietà abitativa, mobilitazioni urbane e politiche pubbliche nelle crisi di Italia e Spagna. I casi studio di Barcellona e Bologna”, di Gabriele D’Adda. Fra le motivazioni che la commissione esaminatrice ha reso note, ” (la tesi) fornisce un prezioso contributo alla costruzione di una dimensione critica del concetto di precarietà abitativa. Indagato come processo dinamico e multidimensionale, il concetto viene analizzato in rapporto ai processi di mercificazione, deregolamentazione e finanziarizzazione del settore immobiliare, allo smantellamento dei sistemi di welfare state, alle politiche abitative neoliberistiche e alle scelte operate dalle istituzioni locali. Ma soprattutto viene sviluppato rispetto alle strategie utilizzate dai movimenti sociali di base nella sfida al sistema di trattamento della questione abitativa”.

Particolarmente interessante il confronto fra le due realtà prese in esame, Barcellona e Bologna, entrambe aggredite da logiche di gentrificazione e speculative, con il presidio di movimenti e comitati di protesta, con il confronto fra movimenti e istituzioni e gli esiti che questo confronto produce.

E’ di taglio diverso il lavoro premiato ex aequo, autrice Rossella Schillaci, “Documentari immersivi e antropologia visiva: verso l’utilizzo dei documentari in realtà virtuale a 360° in carcere” che “è sostanziata da una ricerca di notevole valore teorico, metodologico e umano, che unisce rigore scientifico e innovazione artistica attraverso l’impiego delle tecnologie immersive nella rappresentazione di uno dei temi più delicati e meno esplorati dalla ricerca sociale contemporanea: la relazione tra madri detenute e figli all’interno del contesto carcerario in Italia. Nel suo lavoro di antropologia visuale, Schillaci ha saputo affrontare e superare i limiti del linguaggio cinematografico osservativo e “tradizionale”, per aprire la strada a un modello più partecipativo, sperimentale e transdisciplinare, capace di coinvolgere i soggetti filmati, in particolare i bambini, nella co-creazione del racconto.

“Il documentario e la tesi intervengono nel dibattito nel dibattito contemporaneo sul documentario, i nuovi media e l’antropologia visiva, esplorando come la tecnologia VR possa essere impiegata negli studi carcerari”.

“Si tratta di due straordinarie opere – dice Sabrina Tosi Cambini, della Commissione scientifica – talmente diverse e tuttavia unite dal filo di un’analisi scientifica ineccepibile e di una partecipazione emotiva molto forte, entrambe con mezzi diversi capaci di entrare nel merito della contemporaneità sia nell’analisi delle nuove forme organizzative della lotta sociale dal basso, che nell’uso delle nuove tecnologie. Abbiamo deciso all’unanimità di premiare per la prima volta nella storia del Premio ex aequo”.

“La capacità di questo Premio di attrarre e fare emergere ricerche di altissimo livello è veramente un grandissimo merito, quasi miracoloso se pensiamo che si tratta di un Premio “povero” di mezzi e di sponsor – dice Cosimo Bargellini – un premio dal carattere scientifico e culturale che a suo modo lancia un messaggio importante, in queste vicende storiche in cui siamo immersi, ala politica, locale e nazionale, un messaggio di coraggio e di coerenza”. Non solo. Lo spazio assicurato dal Premio Bargellini, che affronta tematiche scomode sempre ma in particolare ora, come il diritto alla casa, la tutela dei più fragili, la precarietà lavorativa che diventa esistenziale e anche la dignità di coloro che si annidano nelle pieghe più dimenticate della società come il carcere, è prezioso “per coloro che studiano, analizzano e elaborano questi temi, assicurando un palcoscenico un po’ più allargato rispetto ai circoli accademici dove spesso rimangono ricerche e analisi preziose”.

La decisione di dedicare il Premio di quest’anno al Popolo Palestinese, risponde, spiega Cosimo Bargellini, alla necessità urgente di questo popolo di avere pace. “Non si tratta di scelta religiosa o peggio di antisemitismo – spiega, ricordando che in seno alla propria famiglia le grandi religioni monoteiste sono tutte rappresentate, come le posizioni di chi rivendica il diritto a seguire altre ispirazioni – bisogna semplicemente chiedersi e valutare a cosa stanno tendendo, quale giustificazione militare hanno, a questo punto, le azioni militari di Israele”.

Torna sulle questioni della precarietà abitativa analizzate da D’Adda , Corrado Marcetti, dal momento che il confronto fra Catalogna ed Emilia Romagna (Barcellona e Bologna, per meglio dire) invita a una domanda: quali sono le differenze fra i due confronti? “In Catalogna, possiamo dire che il movimento si estende, continua, si rinnova, in una vicenda che ha continuità e tenuta nel tempo: comincia con i cittadini impoveriti dai mutui e prosegue con le richieste sindacali e le lotte contro affitti brevi e colonizzazione turistica, e prosegue ancora, nonostante tante proposte innovative partite dalla contestazione siano arrivate ad essere accolte dall’amministrazione e a diventare norme. In Italia, nonostante le grandi battaglie, si scontano la frammentazione dei movimenti da un lato e dall’altro l’approccio poliziesco alle manifestazioni, che tuttavia non impedisce, ad esempio, al Comune, calmate le acque, di rafforzare il tessuto degli assistenti sociali o a mettere in pista le “case temporanee” per tamponare l’emergenza”. Anche se, sembra di capire, alla fine il vero problema rimane il fatto che, una volta approvati i nuovi regolamenti, s scatena il gioco dell’erosione da parte di interessi forti, forze politiche che scambiano legalità con la distruzione delle tutele dei cittadini, e via di questo passo.

Che il Premio Bargellini metta in campo una singolare capacità di cogliere il cuore della contemporaneità complessa in cui ci troviamo immersi, è comprovato anche dalla palma assegnata a Rossella Schillaci, per il suo docufilm potente, coinvolgente, scabro, senza compiacimenti, che mette in luce il problema a ungo taciuto e messo in evidenza, tra l’altro, proprio dalla legge sulla sicurezza recentemente approvata. Un docufilm moderno, originale, dolente, che mentre la nuova legge rende facoltà del giudice decidere se una donna che delinque incinta o con figli piccoli possa essere ristretta, illumina la tragedia dell’infanzia in prigione, dei “detenati”, nati in carcere. Una questione enorme che riguarda l’umanità, che vede in Italia solo tre ICAM, a Milano, Torino, Napoli, come spiega Marcetti, e due case protette. Per il resto, le madri detengono i figli con sé.

“Contribuiamo alla continuità del Premio – dicono i Cobas, anche loro nel Comitato Promotore – essendo convinti di questo ruolo di spazio per la ricerca sui temi su cui Lorenzo si è impegnato per tutta la vita e che noi continuiamo ad affrontare a viso aperto nella quotidianità di tutti i giorni, ma anche sperando in un risveglio delle coscienze”.

La consegna del Premio e il pranzo sociale si terranno Domenica 8 giugno dalle ore 12 presso l’Associazione Culturale No profit “Il Melograno”, via Aretina, 513, Firenze.