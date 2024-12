Premio Firenze: Donato Nitti vince la sezione grafica con “Tempo liquido”

Firenze – È stato premiato ieri nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio Donato Nitti, vincitore della sezione grafica della XLI edizione del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive. La sua opera, “Tempo liquido” (digital art, stampa fine art su carta cotone, 80×108 cm, anno 2024), ha conquistato il Fiorino d’Oro.

“Quando ho creato questa opera – racconta Nitti – avevo in mente una città frammentata dove il peso della memoria storica si mescola alla modernità e al dinamismo urbano. E allora ecco elementi classici che si intrecciano con segni contemporanei, geometrici e astratti, il busto del David che emerge con un effetto spettrale, quasi dissolvendosi in gambe femminili e in un paesaggio di linee e texture che si moltiplicano e stratificano aprendo ferite nel tessuto antico di una città. I contrasti cromatici – i toni freddi e scuri del fondo contro le punte di bianco e viola che illuminano la scena – amplificano questa tensione tra il passato glorioso e un presente complesso e frammentato. E gli elementi geometrici e le sovrapposizioni, interferenze del tempo e dello spazio nella percezione della città, una sorta di griglia che decompone e ricostruisce la Firenze del passato in un luogo mentale e universale, aperto al mondo che la permea attraverso milioni di visitatori. Volevo un’opera che si interrogasse sul ruolo della tradizione nel presente – conclude l’artista – e sulle modalità in cui il digitale può reinterpretare il classico, aprendo nuove prospettive sul futuro che mai deve cancellare la memoria del passato”.

L’opera resterà esposta allo storico Caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze fino al 18 dicembre, in occasione del finissage della personale “Di sogni perduti”.

Biografia dell’artista

Donato Nitti, (Firenze, 1969), PhD in diritto privato comparato, è avvocato e Console onorario dei Paesi Bassi a Firenze. Ha viaggiato a lungo in Cina, dove ha insegnato diritto a Shanghai (2016-2022). È stato componente della redazione della rivista letteraria L’Area di Brocà ed è componente del comitato scientifico e del comitato di redazione della rivista di filosofia e scienze umane Le voci di Sophia.

Pittore, fotografo e artista digitale, ha esposto le sue opere a Londra, Barcellona, Milano, Roma, Firenze, Spoleto, Monza, e in Versilia. Con Da-sein, acquerello su carta, 21 cm x 30 cm, anno 2022, ha vinto il premio della critica alla collettiva Restart (galleria Hub Art, Milano, gennaio 2023). Con Tempo liquido, acquerello su carta, 21 cm x 30 cm, anno 2022, ha vinto il premio per la sezione “Immagini del pensiero” del Premio Nazionale di Filosofia 2023. Con Isaura, acrilico su tela, 60 cm x 80 cm, anno 2023, è stato finalista al XL Premio Firenze 2023. Due sue opere, entrambe acrilici su tela di 40 cm x 60 cm, dipinte con i colori della bandiera olandese, sono nella collezione del Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi ed esposte all’Ambasciata olandese a Roma. Due sue opere digitali e quattro fotografie sono nella collezione del Museo d’Arte Contemporanea di Lula, in Sardegna (https://www.maclula.com/la-collezione/).

Foto: Donato Nitti, Tempo liquido