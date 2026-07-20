Premio Camaiore, ecco i cinque finlisti

Camaiore – Il Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini annuncia i finalisti della sezione principale dell’edizione 2026, la trentottesima della manifestazione. La Giuria Tecnica – presieduta da Michele Brancale e composta da Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani e Irene Marchegiani – ha completato la selezione delle numerose opere pervenute e rende nota, insieme all’Assessore alla Cultura Claudia Larini, la composizione della Cinquina dei Finalisti: Luca Giordano, “Campi assolati” (Studium Edizioni); Antonietta Gnerre, “Umano Fiorire” (Passigli); Federico Italiano, “Godzilla” (Guanda); Rita Pacilio, “La prima parola” (Di Felice); Evaristo Seghetta Andreoli, “Epiloghi” (Interno Poesia).

Adesso sarà la Giuria Popolare (composta da 50 persone), con voto personale e segreto, a decretare il vincitore assoluto di questa edizione 2026 durante la serata conclusiva, in programma sabato 19 settembre nella Villa Ariston a Lido di Camaiore.

Svelati anche i vincitori di alcuni rinascimenti collaterali, che premiano il lavoro portato avanti da personalità della cultura poetica italiane.

Il Premio alla Carriera è stato assegnato a Franco Buffoni, per il suo volume “Poesie” (Mondadori); il Premio Speciale a Mario Santagostini, per “L’antologia ragionata” (Samuele editore); Il Premio Segnalazione della Giuria a Tiziano Broggiato, per “Il soffiatore di vetro” (Marietti).

“Con la diffusione dei nomi della Cinquina dei Finalisti e di alcuni dei riconoscimenti speciali – dichiarano il Presidente del PLC Michele Brancale e l’Assessore alla Cultura Claudia Larini – il Premio Letterario Camaiore ‘Francesco Belluomini’ coglie un nuovo appuntamento con il linguaggio poetico e le sue declinazioni nei diversi contesti espressivi e avvia il percorso di riconoscimento di quanti lo esercitano e si sono sottoposti al vaglio attento della Giuria tecnica. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli altri riconoscimenti e le menzioni, così come gli appuntamenti con il Premio Camaiore dei ragazzi rivolto alle scuole e il coinvolgimento della Giuria Popolare. Siamo contenti dell’ampia e qualificata partecipazione registrata – concludono -, che, al fondo, indica quella sensibilità invocata dal fondatore Belluomini: il vento della storia smuove gli ‘uomini gesso'”.