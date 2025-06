Prato, si è dimessa la sindaca Ilaria Buggetti

Prato – La sindaca di Prato Ilaria Bugetti si è dimessa dal suo incarico. Dopo un burrascoso Consiglio Comunale che aveva visto abbandonare l’aula in segno di protesta da parte dei consiglieri delle opposizioni, aveva dichiarato la disponibilità a non dimettersi e a parlare con il giudice lunedì prossimo per chiarire la sua posizione in merito alla vicenda che l’aveva vista indagata per ipotesi di corruzione dalla Procura di Firenze. La notizia delle dimissioni di Ilaria Bugetti sindaca di Prato è arrivata in città nel pomeriggio. E a quanto pare la decisione sarebbe maturata dopo una convocazione di giunta straordinaria nella quale ella avrebbe riferito la sua decisione relativa alle dimissioni. L’atto è stato protocollato ed inviato alla Prefettura e alla Presidenza del Consiglio comunale. Questo il testo integrale del documento.

“Considerata la nota pendenza del procedimento penale che mi vede coinvolta, con la presente, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 267/2000, rassegno le dimissioni dalla carica di sindaco. La decisione è motivata dal profondo rispetto istituzionale che nutro sia verso l’Ente Comune di Prato che verso la magistratura e dalla necessità di affrontare le imminenti fasi giudiziarie con la dovuta serenità, nella piena convinzione di poter dimostrare e documentare la totale estraneità rispetto agli addebiti che mi sono mossi e senza che il contestuale esercizio delle funzioni possa in alcun modo condizionare il confronto con l’Autorità giudiziaria”.

Da oggi parte un periodo tecnico di 20 giorni entro i quali la sindaca dimissionaria puó ritirarle ma,alla scadenza, il ministero dell’Interno nominerà un commissario prefettizio che amministrerà in via temporanea la città fino alla convocazione di nuove elezioni comunali.

Appena una settimana fa la Prima Cittadina aveva ricevuto un avviso di garanzia che la informava di essere indagata per corruzione in un’inchiesta della Procura di Firenze per i rapporti con l’imprenditore pratese Riccardo Matteini Bresci. Che la situazione fosse davvero difficile lo si era capito già da diversi giorni ma ieri nel corso di un burrascoso consiglio comunale durante il quale l’opposizione aveva abbandonato l’aula in segno di protesta per la mancata accettazione di 12 domande di attualità sulla vicenda, la sindaca Bugetti era apparsa, invece serena e convinta di proseguire il suo mandato in attesa di spiegarsi lunedì prossimo davanti al gip. Che adesso dovrà decidere se confermare o respingere la richiesta dei magistrati di arresti domiciliari.

“Le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, giunte dopo giorni di silenzio e pressioni crescenti, rappresentano un atto dovuto, inevitabile e necessario. Un passo tardivo ma indispensabile per ridare credibilità alle istituzioni cittadine, profondamente scosse da quanto emerso nelle indagini della Procura di Firenze, hanno scritto i gruppi consiliari di opposizione in una nota appresa la notizia. Le opposizioni consiliari avevano fin da subito chiesto chiarezza, trasparenza e assunzione di responsabilità. La città non poteva più tollerare l’ambiguità e l’arroganza di un Partito Democratico arroccato nella difesa d’ufficio, incapace di cogliere la gravità morale e politica della situazione”.

“Il Partito Democratico di Prato esprime il massimo rispetto per la decisione assunta dalla sindaca Ilaria Bugetti di dimettersi dall’incarico. La scelta di tutelare il prestigio dell’istituzione comunale e di garantire la serenità necessaria per collaborare con l’autorità giudiziaria rappresenta un atto di grande responsabilità istituzionale, -ha detto il segretario provinciale del Pd Marco Biagioni. Conferma l’impegno e la dedizione che la sindaca ha sempre dimostrato nel servizio alla città. Si tratta di una decisione personale difficile e sofferta, ma che antepone l’interesse di Prato a ogni altra considerazione. Esprimiamo fiducia nell’operato della magistratura e siamo certi che Ilaria potrà chiarire la sua posizione. Respingiamo fermamente chi in queste ore alimenta un giustizialismo selettivo, nel tentativo di risolvere questa vicenda attraverso gogne mediatiche e processi in piazza. Si tratta di tentativi di strumentalizzazione a fini elettorali che sono riassumibili in una sola parola: sciacallaggio”.

“La decisione presa dalla sindaca rappresenta un grande atto di responsabilità e di rispetto verso le istituzioni e la magistratura. Una scelta difficilissima, sul piano umano e politico, che dimostra il suo senso dello Stato e l’amore per Prato. Abbiamo sempre detto,a differenza della destra che non molla una poltrona e attacca i magistrati, che ci si difende nei processi, non dai processi. La città non poteva essere oggetto di una continua speculazione della destra o avere ombre che ne minavano l’operato. Ci batteremo per Prato, per i pratesi che anche in questo frangente si sono mostrati preoccupati ma rispettosi”,- così Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale PD.

Intanto è arrivata poche ore fa la notizia di un avviso di garanzia per false informazioni al pubblico ministero nell’ambito della stessa inchiesta, al vicesindaco Simone Faggi.

In foto Ilaria Buggetti