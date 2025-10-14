Prato, “sacco” di Biffoni, che va oltre 22mila preferenze

Prato – Alla chiusura definitiva dei seggi nella circoscrizione di Prato per le elezioni regionali, l’affluenza registrata si è attestata al 51,11% degli elettori, pari a 67.327 votanti, (nel 2020 era stata di 64,87%) e che tuttavia rappresenta una percentuale più alta rispetto alla media della Toscana.

Non stupiscono la vittoria, ampiamente prevista dai sondaggi, di Eugenio Giani e del centrosinistra, ma il successo personale dell’ex sindaco di Prato che ha raccolto oltre le 22.000 preferenze e che va ben al di là del risultato stesso. Biffoni infatti è stato il politico più votato in Toscana e nella circoscrizione Prato, e se i voti hanno un peso, ora in tanti si aspettano un assessorato importante che premi il risultato ottenuto oltre ad un ruolo di primo piano in Regione.

“Ci sarò sempre per la mia città, non mi tirerò mai indietro. Il mio lavoro sarà consegnarla al centrosinistra e riprendere da dove la giunta ha lasciato”, ha commentato a caldo Biffoni.

Una vittoria della quale dovrà tener conto in primis il Pd per ripartire, in vista delle prossime l’elezione del sindaco previste in primavera, dopo il commissariamento della città per le indagini che hanno coinvolto l’ex sindaca.

Se la sinistra esulta il centrodestra puó consolarsi con un risultato storico: in città ha superato il 32%, con la capolista Chiara La Porta che a livello regionale ha incassato 7.963 voti.

“A livello provinciale Fratelli d’Italia ha retto bene, siamo sopra la media e questo non può che far piacere”. E sull’astensionismo, “La vera sconfitta è quando gli elettori restano a casa: l’obiettivo è far tornare la fiducia in chi non vota più. C’è da lavorare per recuperare tutti gli scontenti che, evidentemente, non sono andati alle urne” e ha concluso, “Sono molto contenta della fiducia ricevuta: porterò la voce di Prato forte in Toscana, come ho promesso in campagna elettorale”.

È ancora presto per dire se, calcoli alla mano,scatterà un secondo consigliere regionale del territorio , in virtù di una legge elettorale che non premia il territorio pratese, tuttavia per Fratelli d’Italia, non avendo presentato il listino bloccato, potrebbe accendersi qualche speranza in più.