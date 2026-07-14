Prato, al via la prima edizione del Premio Piero Ceccatelli

Prato – L’Associazione Galciana Sviluppo promuove due importanti riconoscimenti per valorizzare il giornalismo di qualità. Al via la prima edizione del Premio Piero Ceccatelli, mentre per il terzo anno consecutivo viene confermato il Premio Giornalistico Nazionale in memoria di David Sassoli. Due giornalisti accomunati dall’amore per la Toscana, il primo nato a Prato, l’altro a Firenze, che l’hanno raccontata attraverso persone, eventi e luoghi, anche nel rapporto tra l’Europa, e i territori.

Debutta il Premio Ceccatelli, presidente di giuria del premio Sassoli per le due passate edizioni, rivolto agli under 35, che abbiano posto al centro dei loro servizi carta stampata, articoli, radio tv e web, luoghi ed eventi della Toscana. Un vero e proprio omaggio al giornalista pratese, una penna tra le più brillanti nel panorama giornalistico italiano venuto a mancare nel 2025. Per decenni ha raccontato il territorio con rigore, indipendenza e profondo rispetto per le persone. Al vincitore assoluto, scelto tra i partecipanti a tutte e tre le sezioni del premio, 1.500 euro.

Terza edizione consecutiva del premio giornalistico David Sassoli dedicato al rapporto tra Europa e Territori riservato ai giornalisti under 40.

Al vincitore assoluto, scelto tra i vincitori delle tre sezioni, 1.500 euro; ai vincitori nelle altre due sezioni 500 euro, che abbiano affrontato nei loro articoli, servizi tv, radio e web il tema del rapporto tra Europa e territori: una delle dimensioni più care al giornalista e presidente dell’Europarlamento le cui radici familiari affondano fin dall’infanzia proprio a Galciana, dove è tornato spesso da professionista e politico.

La giuria, composta esclusivamente da giornalisti iscritti all’Ordine, potrà inoltre assegnare anche menzioni e riconoscimenti.

La giuria, composta esclusivamente da giornalisti iscritti all’Ordine, potrà inoltre assegnare anche menzioni e riconoscimenti.

Oltre a quello della Presidenza del Parlamento Europeo, l’iniziativa ha il patrocinio del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, della Regione Toscana, della Provincia di Prato, del Comune di Prato ed il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Mutua BCC Alta Toscana, Chianti Mutua, Estra, Confindustria Toscana Nord, Federalberghi Prato e Provincia, Circolo Renzo Degl’Innocenti. È inoltre in corso la richiesta di patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Cultura.

Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in qualità di Official Green Carrier, supporta i Premi Nazionali promossi da Galciana Sviluppo A.P.S. (Premio David Sassoli, Premio Piero Ceccatelli e Premio Cesare Guasti), confermando il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

I nomi dei vincitori saranno resi noti il 17 settembre 2026. Nella stessa data verrà comunicato il luogo della cerimonia di premiazioni.

Tutte le informazioni relative ad entrambi i concorsi, le candidature vanno presentate entro il 31 luglio attraverso i moduli disponibili sul sito ufficiale dell’associazione “Galciana Sviluppo”, ove sono consultabili a questo link i regolamenti completi dei due Premi.

http://www.galcianasviluppo.it/