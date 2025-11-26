Prato, la Lega decide un tour nel territorio

Prato – Una nuova proposta della Lega è stata lanciata stamani in una conferenza stampa presso la sede pratese.

“E’ con grande piacere -ha dichiarato Massimiliano Simoni consigliere regionale della Lega Toscana, -che oggi da Prato insieme a Claudiu Stanasel candidato piu’ votato della Lega alle Regionali 2025 e gia’ vice Presidente del Consiglio Comunale a Prato e con Luis Micheli Clavier, segretario comunale della Lega, ho dato personalmente il via al Tour Lega nei Comuni al voto nel prossimo anno 2026 per lanciare un’importante “fase di ascolto” e per potenziare il radicamento del partito nei territori proponendo progetti nuovi destinati al coinvolgimento delle varie realta’ civiche e di tutti coloro che credono e vogliono “una Prato diversa” senza false promesse o sogni irrealizzabili come sono stati quelli annunciati fino ad oggi dagli ex Sindaci PD Biffoni e Bugetti.”



“Primo obiettivo – prosegue Simoni- che vogliamo darci come Lega e’ realizzare per Prato (ma anche negli altri Comuni al voto) innanzitutto una Unica Lista di tutte le forze del Centrodestra per partire subito verso il voto 2026 con un programma unitario collegato ad un candidato Sindaco che sappia, partendo dalla politica locale, produrre soluzioni concrete per far rialzare Prato, ormai da troppo tempo in ginocchio, a causa della Sinistra!”



“Crediamo -ha sostenuto Simoni – che sia giunto il momento di guardare al futuro con donne e uomini di Centrodestra che pensino innanzitutto al bene delle loro comunita’ andando al di la’ delle singole e seppur giuste bandiere di partito. Il 2026 sara’ un’occasione importante per ribadire l’importanza dei nostri valori e delle nostra idea di politica di governo laddove soprattutto ci presentiamo per modificare lo “status quo”.”



“Ringrazio il Capogruppo regionale della Lega Massimiliano Simoni -ha affermato Claudiu Stanasel – per aver scelto Prato come punto di partenza del Suo tour e della nuova fase d’ascolto della Lega in vista delle elezioni comunali del 2026. Condivido pienamente l’idea di costruire una Lista Unica di tutto il Centrodestra rappresenta la naturale prosecuzione del percorso unitario che, da oltre due mesi, stiamo portando avanti a Prato insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia. Un percorso che sta dando risultati politici importanti, rafforzando la nostra coalizione e creando le basi per presentarci ai pratesi uniti, credibili e determinati a cambiare davvero la città dopo anni di immobilismo della sinistra.

La Lega di Prato sta vivendo una fase di crescita evidente: aumentano i tesserati, aumentano i consensi, cresce la partecipazione e cresce anche l’entusiasmo. Abbiamo il movimento giovanile più numeroso di tutta la Lega Toscana, un dato che testimonia la capacità del nostro progetto politico di attrarre energie nuove, competenze e voglia di costruire”.



“Siamo certi – ha poi concluso Simoni- che la proposta di un “Listone” Unico di tutto il Centrodestra possa essere per Prato,ma non solo, un’opportunita’ unica e seria ed un primo “mattoncino” di una Nuova Casa aperta a tutti senza distinguo inutili. La Lega ancora una volta e’ pronta a fare la sua parte, con rinnovato entusiamo e trascinata dai suoi militanti e simpatizzanti.”