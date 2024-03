Prato, Ilaria Buggetti candidata sindaco del Partito democratico

Prato – Alla fine di una lunga serie di giornate convulse è arrivato finalmente il nome della candidata sindaco del Partito Democratico Pratese. Si tratta di Ilaria Bugetti consigliera regionale dem. Decisiva una call tra i segretari provinciali e regionali Marco Biagioni ed Emiliano Fossi con il sindaco Matteo Biffoni e l’onorevole Marco Furfaro. A quanto pare la scelta sulla Bugetti sembra sia scaturita da una ritrovata armonia tra le diverse anime del Pd pratese che erano arrivate ad un passo dalla spaccatura.

Ora però il tempo stringe e militanti,sostenitori e simpatizzanti del partito chiedono di fare presto anche per dar seguito alle alleanze e a quell’eventuale “campo largo” con il Movimento 5stelle del quale si era fatto promotore proprio il Segretario Biagioni. La direzione è stata convocata per giovedì prossimo alle ore 21.00 e ,secondo i beni informati, verranno decisi i dettagli di una campagna elettorale che tenga conto del grande lavoro svolto dal Sindaco Biffoni in questi dieci anni a Prato contrassegnati dalla pandemia e in ultimo da un’alluvione che ha messo in ginocchio il sistema produttivo di molte aziende tessili e non solo dell’intero distretto.

Allo stato attuale non è stato chiarito il ruolo del vicesindaco Simone Faggi il cui nome era stato proposto dallo stesso Biffoni qualche giorno fa proprio come Sindaco e che molti osservatori danno in caso di vittoria del partito democratico destinato al ruolo di vicesindaco.

In foto Ilaria Bugetti