Polizze eventi catastrofali: senza regolamenti attuativi si naviga a vista

Assicurazioni obbligatorie per gli eventi catastrofali, facile a dirsi, difficile a farsi. Potrebbe essere questo, il titolo per la decisione del governo, entrata nella legge di bilancio 2024, che riguarda le aziende italiane, ma che, secondo quanto già ventilato, potrebbe diventare realtà anche per i privati cittadini, che potrebbero essere obbligati ad aprire polizze assicurative sulle proprie case. Ancora non siamo a ciò, ma intanto la questione, pur riguardando solo” le aziende, comincia a far discutere, in particolare per le conseguenze ben poco chiare che la norma potrebbe avere, dal momento che l’obbligo di legge, se tutto procede come impostato, potrebbe scattare per le imprese già dal 31 dicembre, mentre è molto difficile che i decreti attuativi, pressoché indispensabili per segnare gli argini entro cui le polizze stesse dovrebbero muoversi, saranno contemporanei all’obbligo di legge. Dunque, la domanda è: cosa succederà? Le aziende, per dribblare il rischio di trovarsi fuori legge, preferiranno firmare intanto polizze (già presenti sul mercato) pur nell’incertezza che le stesse potrebbero non rientrare nei modelli normativi che verranno dettati dai decreti attuativi che giocoforza seguiranno la legge?

A porre le varie criticità sul tavolo, è il presidente del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, Claudio Demozzi, nel corso di un incontro di formazione che SNA ha organizzato con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana.

“Il governo poteva seguire diverse strade – spiega Demozzi – una di queste era gravare i premi assicurativi delle polizze sulle royalties, sui macchinari, sui fabbricati, sui beni patrimoniali delle imprese per un’ulteriore “imposta” che andasse ad alimentare un fondo per risarcire i danni derivanti da catastrofi naturali. In alcuni Paesi il meccanismo è più simile a questo, piuttosto che a un incentivo a sottoscrivere polizze con enti privati come sono le compagnie, magari tramite le reti distributive che sono altre imprese private che intermediano quelle polizze”. Del resto, ricorda Demozzi, in un incontro era stata ventilata da alcuni parlamentari la possibilità di gestire la questione tagliando fuori le reti distributive, centralizzando l’intero meccanismo. Di fatto, l’ipotesi era di tagliare fuori le polizze assicurative addossando all’industria assicurativa il solo onere di gestire questi buoni che si rendevano disponibili. Una soluzione non sostenuta dalle associazioni di categoria, che invece hanno rilanciato la necessità che contemporaneamente alle polizze obbligatorie (un esempio già presente in Italia è la Rca auto) si creino reti di diffusione di quella cultura assicurativa che è scarsamente diffusa in Italia. Il modello sembrerebbe rifarsi a quello della Rca auto, che veda la presenza di una rete distributiva consulenziale, in grado di avvicinare le imprese, tanto più cheil secondo passo sembra proprio che sarà la polizza obbligatoria per le civili abitazioni.

Tanto per renderci conto di cosa sia la mancanza di cultura assicurativa in Italia, ecco alcuni dati, rilevati dall’Ania e riportati da Demozzi. In Italia, le imprese soggette a questo obbligo, sono circa 4 milioni e mezzo. Di queste 4 milioni 315mila sono microimprese, ovvero imprese con meno di 9 addetti. Di queste ultime, il 50% beneficia di un’assicurazione contro gli incendi, ma solo il 4% ad oggi beneficia di una copertura catastrofi naturali. Di fatto, l’ambito di rischio è lasciato alla sorte e al limite all’intervento dello Stato una volta che la catastrofe si abbatte sull’impresa. Le aziende piccole, vale a dire fino a 50 addetti, sono 197mila. Il 94% ha un’assicurazione contro il rischio incendio, ma solo il 19% è assicurato contro le catastrofi naturali. Le unità produttive che si dotano di copertura assicurativa contro le catastrofi naturali sono le medie e grandi imprese, ovvero quelle fino a 250 addetti e quelle oltre i 250. Insieme, costituiscono un gruppo di circa 30mila aziende. Una goccia nel mare, rispetto ai 4 milioni e mezzo di imprese presenti in Italia. Queste trentamila unità produttive hanno una copertura pressoché totale per il rischio incendio (rispettivamente 93 e 96%) e arrivano al 72% le medie, 96% le grandi, per quanto riguarda la copertura assicurativa catastrofi naturali.

In Italia dunque, solo le medie e grandi imprese hanno voluto o potuto accendere un’assicurazione a copertura delle catastrofi naturali. Non solo, circa la metà delle imprese italiane non ha neppure la copertura assicurativa antincendio.

Per le abitazioni? Anche se il discorso è prematuro, tuttavia i segnali, come accennato, vanno nella direzione segnalata. Secondo quanto spiegato dal presidente dello Sna, magari per le abitazioni dei cittadini si potrebbe anche pensare a forme diverse rispetto all’obbligo per legge, pensando ad esempio a uno sgravio fiscale per chi accende la polizza eventi catastrofali. Ma questo è un capitolo ancora da scrivere, anche se, sui 35 milioni di abitazioni presenti in Italia, solo il 6% circa godrebbe di una copertura riguardo agli eventi catastrofali. Meno della metà, il 45%, ha una polizza antincendio.

Tirando le fila, dice Demozzi, dal punto di vista teorico, la scelta del governo italiano è condivisibile per quanto riguarda la struttura assicurativa. Un però c’è, “al di là del mettere a disposizione una forza di mercato come l’industria assicurativa che ha la struttura, i mezzi e la preparazione per gestire questo meccanismo; per dare l’idea dell’entità, l’industria assicurativa prevede una perdita annua sulla copertura catastrofi naturali sulle entità produttive di 2 miliardi all’anno. E prevede un evento con un ritorno ogni 200 anni, di un evento di perdita dell’industria assicurativa, di 15 miliardi; ovvero, una volta ogni 200 anni si perdono 15 miliardi. Negli altri 199 anni, si perdono due miliardi all’anno”.

Sono numeri importanti, che danno l’idea di quanto ci sia da fare per assicurare le unità produttive, ma anche per formulare le tariffe. Un punto che riguarda in particolare chi poi dovrà avvicinare le entità produttive per farle sottoscrivere polizze a condizioni accettabili. Intanto, non è detto che saranno tutte uguali, ma soprattutto non è detto che le tariffe si allineeranno alle aspettative e non è detto neppure che saranno tutte simili. Perché? Perché c’è un obbligo a contrarre in capo alle compagnie, ma non c’è un limite di tariffa.

Cosa significa in concreto, lo spiega Demozzi: “Se un’azienda che si trova accanto a un corso d’acqua che ogni due-tre anni esonda chiede la copertura assicurativa, quale sarà il prezzo che chiederemo? E soprattutto, quale differenza di prezzo ci sarà fra l’unità produttiva che si trova nel posto meno pericoloso, con uno storico territoriale meno pericoloso, e l’unità produttiva che, pur con le stesse caratteristiche produttive, a pari di ogni altro criterio rispetto alla prima, si trovi in una zona dove ricorre periodicamente l’esondazione del fiume, o fortemente terremotifera, o esposta a frane, magari avvenute proprio nel recente passato accanto alla stessa? Ci sono dei parametri che rispondano a questi quesiti? Al momento no, per cui è tutto affidato all’industria assicurativa che ci si augura sia in grado di calmierare queste punte negative che riguardano le modalità della, pur obbligatoria, polizza”.

Del resto, sarà molto interessante vedere come sarà sbrogliata la questione dai regolamenti ncessari. Un esempio di quale enorme casistica si scateni a valle della scelta del governo, è, ad esempio, la questione che con la stragrande maggioranza di microimprese presenti in Italia, si potrebbe porre a ogni piè sospinto: supponendo che verosimilmente il prezzo di una polizza assicurativa per un’impresa di meno di nove addetti situata in un territorio ad alto rischio sia molto alto, o addirittura schizzi alle stelle, che si fa se la microimpresa non è in grado di sostenerlo? Non paga e non osserva l’obbligo di legge? E’ stato predisposto o si predisporrà un fondo che corre in soccorso? Ci sarà un obbligo di tetto massimo, ovvero un limite oltre il quale non si potrà andare nella stipula della polizza?

Sfiorando solo la superficie degli interrogativi ancora irrisolti posti sul tavolo dallo Sna, arriviamo ai sistemi di liquidazione. Anche in questo caso, la richiesta delle compagnie di assicurazione è: chiarezza. Le polizze, per regolamento, dovranno pagare il valore della ricostruzione del fabbricato e della sostituzione del macchinario danneggiato o distrutto “a nuovo”, oppure il valore del macchinario in quel momento? In altre parole, in quest’ultimo caso, se un macchinario al momento dell’evento catastrofale aveva vent’anni, il cliente dovrà comprarne sì uno nuovo per proseguire l’attività, ma la polizza coprirà solo il valore d’uso, allo stato d’uso, di quel macchinario. Ovvero, spiega Demozzi, “un decimo, un ventesimo rispetto al valore a nuovo”, con l’efficacia della copertura assicurativa che lascerebbe un po’ a desiderare. Allora, come sottolinea il presidente Sna, occorre chiedere e avere risposte precise nel regolamento su punti fondamentali. Fra questi, la previsione di metodi risarcitori uguali per tutti, “di maggior tutela per il cliente”. Soprattutto in riguardo alla natura obbligatoria delle polizze catastrofali.

Un’altra interessante tendenza, a livello internazionale, è quella che vede le agenzie di assicurazione passare dal sistema semplicemente risarcitorio al sistema di risarcimento in natura, o dell’intervento diretto; ovvero, si brucia il televisore, te ne corrispondo un altro. Alle polizze corrispondono servizi e sostituzioni in natura. Sarà permesso anche nel caso delle polizze per eventi catastrofali, chiede il presidente dello Sna? E a quali condizioni?

“Non c’è da stupirsi se qualche compagnia cercherà di proporre il ristoro del danno subito da un terremoto o da un’alluvione, con la ricostruzione a nuovo del fabbricato fatto da lei direttamente, attraverso imprese di costruzione convenzionate o perché no, appartenenti al gruppo della compagnia”. Un meccanismo non nuovo anche in Italia, dove alcune grandi compagnie hanno acquistato, ad esempio, autocarrozzerie. O sono convenzionate, dal punto di vista della sanità, con cliniche che corrispondono prestazioni sanitarie al cliente. Chi potrebbe impedire a questi grandi agglomerati assicurativi finanziari di acquistare ditte di costruzioni e intervenire direttamente nel risarcimento in natura eventualmente previsto dalla polizza obbligatoria contro le catastrofi naturali?

La domanda è: si potrà fare o il regolamento lo escluderà? Interrogativi cui deve rispondere la politica e anche piuttosto velocemente, dl momento che, ad ora, dal 31 dicembre le polizze assicurative contro eventi catastrofali diventeranno, per le imprese, obbligo di legge.