Politeama e Prato, un lungo secolo d’amore

Prato – Cento sono gli anni d’amore trascorsi dal 1925 ad oggi e che ricordano alla città un compleanno speciale. Il teatro Politeama Pratese acquistato dal pallonista Bruno Bianchini,dopo alterne vicissitudine e il concreto rischio di essere trasformato in un garage,riportato poi a nuova vita nel 1999 dalle imprenditrici Roberta Betti ed Elvira Trentin, ha festeggiato oggi un secolo di storia con la programmazione 2025/26 degna delle grandi occasioni. A fianco della Presidente del Politeama, Beatrice Magnolfi,la sindaca di Prato Ilaria Bugetti e, assente Eugenio Giani, in rappresentanza della Regione, Cristina Manetti, capo di gabinetto.

“Una storia d’amore,-così in apertura Magnolfi, -perché credo nella parola amore e in tutte le sue declinazioni: amicizia,gentilezza,dialogo,coraggio che per i tempi nei quali viviamo sono controcorrente. Ma mi piace pensare all’indicazione che esse offrono: riarmo culturale del quale solo questo oggi se ne sente il bisogno. Amore, dunque a cominciare dall’uomo di sport Bianchini che nel 1925 preferì investire i suoi soldi in un teatro, così come tanti anni dopo Roberta Betti e la compagna Trentin, si adoperano con una sottoscrizione pubblica per strapparlo ad altra destinazione. Amore che lega questa città al suo teatro e che oggi gli vede accanto non solo il Comune di Prato ma anche la Regione Toscana. Amore che vuol dire anche cura dei suoi spazi che richiedono tempo e dedizione da parte di tutto lo staff”.

Infine Magnolfi ha ricordato come il Politeama Pratese non solo, rispetto agli ultimi due anni, ha visto una crescita considerevole in presenze e in spettacoli, ma è diventato il luogo dove associazioni, scuole, club cittadini promuovono le loro iniziative, mentre sul palcoscenico si alternano con le loro performance giovani artisti alle loro prime esperienze teatrali.

Per Ilaria Bugetti raggiungere un traguardo di 100 anni significa che “si è lavorato bene in passato per giungere a 100 anni di amore per il teatro. E per Prato, il Politeama è un pezzo di storia della nostra città. Un luogo dove, da un secolo, arte, cultura e comunità si incontrano.

Qui, pochi giorni fa, abbiamo inaugurato Seminare Idee Festival. Qui, nel cuore di Prato, ho vissuto momenti speciali anche nella mia campagna elettorale. Oggi sono felice e onorata di celebrare un compleanno importante: 100 anni di emozioni, bellezza, spettacolo.

In questo giorno speciale, voglio anche ricordare due grandi donne che al Politeama hanno dedicato passione, energia e visione: Roberta Betti ed Elvira Trentini. Senza il loro lavoro e il loro amore per questo teatro, non saremmo qui a raccontarne la storia.

Con una stagione ricchissima e un messaggio potente: l’amore – in tutte le sue forme – è ancora la forza più rivoluzionaria che abbiamo.

E grazie a chi, ogni giorno, continua a far vivere questo teatro come un bene di tutti.”

In chiusura l’intervento di Cristina Manetti. ” A Prato quando si vuole le cose si fanno. il cartellone di quest’anno offre una bella occasione di promozione culturale che vede una forte declinazione al femminile. E in questo teatro più che in altri se ne respira l’aria”. Durante la conferenza stampa presentati tutti gli spettacoli con i loro protagonisti:Monica Guerritore, Raoul Bova, Maurizio de Giovanni, Caterina Murino, Ale e Franz, Massimo Ghini e Massimiliano Gallo, tanto per citare alcuni. Premiate dalla Presidente Magnolfi la creatività di Vittoria Chen, Valentina Vignoli e Viola Pigolotti, studentesse del liceo artistico Brunelleschi di Prato che hanno vinto con la loro opera grafica “Caleidoscopio” il concorso di Idee lanciato dalla Fondazione Politeama Pratese per il centenario del teatro. Infine un accenno a Tosca l’opera lirica che inaugurò le aperture del Politeama del 1925 e del 1999 e che sarà l’evento speciale del centenario. Un allestimento inedito e innovativo con l’ausilio della tecnica di videomapping, per la regia di Jacopo Spirei. Realizzato in coproduzione con Fondazione Politeama Pratese e Camerata Strumentale di Prato in collaborazione con il Teatro Metastasio e Fondazione Sistema Toscana/Manifatture Digitali.