Poesie Album, la mostra omaggio a Daniel Spoerri

Firenze – Il Giardino di Daniel Spoerri, un parco-museo da lui creato nel 1997, di 16 ettari che ospita 115 opere sparse nella natura, è la sede di una mostra fotografica “Poesie Album. Omaggio a Daniel Spoerri”, inaugurato domenica 3 agosto 2025 alle ore 11.00 e che proseguirà fino al 3 novembre 2025. Nell’occasione è presentato anche il volume omonimo, Edizioni Polistampa, completo di foto e testi, dedicati al ricordo dell’artista, scomparso lo scorso novembre all’età di 94 anni e alla nascita del parco artistico situato nel comune di Seggiano, alle pendici del Monte Amiata.

Allestita in una delle stanze dell’edificio centrale del grande borgo, la mostra, con quarantacinque immagini provenienti dagli archivi del Giardino di Daniel Spoerri, documenta la storia del Giardino, le amicizie e le collaborazioni di Spoerri con artisti e artigiani. Un viaggio a ritroso che racconta lo sviluppo del parco a cielo aperto e la sua evoluzione nel tempo con l’apporto di opere di altri artisti suoi amici.

Nelle foto in esposizione Daniel Spoerri è quasi sempre presente, partecipa ai progetti e alla loro realizzazione. Collabora nel percorso di realizzazione di opere di tanti suoi amici artisti aggiunti alla collezione del Giardino. Della totalità delle opere circa 55 sono di artisti di varie nazionalità, in gran parte svizzero-tedesca. Le opere inserite si integrano e dialogano in modo permanente con l’ambiente circostante, modificandolo. Spoerri che aveva stabilito un nesso tra arte e ambiente, ha scelto di ospitare nel parco anche delle opere di artisti prodotte post-mortem, non realizzate prima, tra cui quelle di Meret Oppenheim, Roland Topor e Joseph Beuys.

Tra gli amici di una vita figurano Eva Aeppli e Jean Tinguely. Quest’ultimo, a Parigi, alla fine degli anni Cinquanta è vicino a Spoerri quando scopre la sua vocazione artistica che sostituirà la danza. Lì da primo ballerino dell’Opera di Berna e coreografo Spoerri inizia la sua carriera di artista.

Il Giardino esprime il pensiero e l’amore del suo creatore. Una vita trascorsa lì per tanti, lunghi 13 anni, e per sua volontà anche un riposo eterno, dopo tanti viaggi e permanenze in molte città europee come Parigi, Colonia, Düsseldorf, Monaco, Vienna, Zurigo e insegnato in varie accademie d’arte. Una ricca esperienza di vita di uno dei più importanti artisti del XX secolo, nato in Romania e naturalizzato svizzero.

Nel Giardino si trovano opere bronzee ma anche di marmo e pietre, integrati. I suoi tableaux-pièges come le numerose opere dei suoi contemporanei offrono uno spaccato di storia dell’arte recente.

Il Poesiealbum è un libro di memorie in omaggio a Spoerri, con storie di vita, scattate con mezzi più o meno professionali e amatoriali, a colori o in bianco e nero. Si compone di 60 pagine con testi in italiano e inglese, a cura di Fondazione Hic terminus haeret, Il Giardino di Daniel Spoerri, Seggiano.

Sia la mostra che il libro sono curati da Anna Mazzanti, Susanne Neumann, e hanno ricevuto il contributo di Fondazione CR Firenze.

Info: Fondazione HIC TERMINUS HAERET – Il Giardino di Daniel Spoerri

+39 0564 950 553 – info@danielspoerri.org – www.danielspoerri.org

In foto: Esposizione “Poesie Album. Omaggio a Daniel Spoerri“, 2025. Ph. Susanne Neumann