Poca follia, troppa mente e teatro per la nascita d’una passione

Perche’ il cinema italiano non riesce a raccontarci una bella storia d’amour fou tra un uomo e una donna? Intesi con profondità di sentimento e passione, che non vuol dire melassa sentimentalistica, né pretendendo di arrivare a Truffaut ( La signora della porta accanto, Adele H) , né a Kar Way ( In the Mood for Love, Angeli perduti) né I Ponti di Madison County, La ragazza sul ponte o II marito della parrucchiera. Eppure siamo la patria di Dante che ci offrì con Paolo e Francesca una meravigliosa sempre attuale storia d’amore e un formidabile tesoro di immagini con versi immortali : “la bocca mi baciò tutta tremante”. Siamo la patria del melodramma, di Puccini, siamo l’Italia di Giulietta e Romeo ( ma cantata dal Bardo inglese). Che ci manca dunque ?

Ci si trova a dover riflettere su questo, giacché , a consuntivo della stagione 2025 , è impossibile non dar conto di FolleMente , fenomeno di pubblico ( oltre 14 milioni di euro di incasso, circa tre milioni di spettatori). Più l’indotto internazionale. Da quando è uscito, ai primi di febbraio 2025 , ho sentito conoscenti che ne erano rimasti colpiti entusiasticamente e finanche una bella psicologa quarantenne, molto coinvolta nel suo lavoro , che svolge con sensibilità creativa, parallelo al suo ruolo di madre e persona engagé, mi ha sollecitato a vederlo perché “molto curiosa di cosa ne pensassi”. Lo avrei visto. Ma dopo averlo visto ero imbarazzato perché ho perso l’occasione di chiedere piuttosto a lei che cosa l’aveva colpita e intrigata di questo film, così come avrei voluto interpellare le altre persone del c.d. passaparola.

Allora Paolo Genovese , romano classe 1962, già valente regista e sceneggiatore di altre opere, aveva avuto un successo clamoroso con Perfetti Sconosciuti , con remake in altri paesi dei cinque continenti e richieste non esaudita di sequel.

Perfetti sconosciuti nel 2016 , si era rivelato un meccanismo ottimamente riuscito col mettere in luce attraverso una cena conviviale di una mezza dozzina di coppie , una serie di dinamiche e di relazioni inaspettate a partire dalla semplice esposizione dei vari smarphone , con una fuoriuscita esponenziale di segreti e bugie emergenti e costituenti situazioni da psicodrammi tra i convitati in un misto di grottesco, caustico e comunque piacevole tensione e coinvolgimento tra gli spettatori.

In FolleMente Genovese rilancia, cercando di ricostituire la situazione di psicodramma con una simile fauna di quarantenni della borghesia romana in ambientazione pariolina o terrazze del centro storico. Il tema è ugualmente sentimentale , ma l’oggetto del contendere non è più qui, come nel precedente, la gelosia e il risentimento scatenato tra coppie già formate da anni, con tutto il carico, figli compresi, di un vissuto pieno di crepe . Qui la posta in gioco è la scommessa su un sentimento ancora tutto da suscitare tra un Lui e una Lei. Ma anche lo sperimentato autore cade ora in un triplo artificio . Il primo è quello della mancanza di spontaneità della messa in scena. L’incontro avviene come se fosse una performance sportiva con un risultato da portare a casa, compresi i tempi supplementari e i calci di rigore. E quindi rimuginii da parte di lei sull’abito da mettere (gonna o tubino , quanto o meno corta) fino al dilemma stivali/tacco 12 , la camicetta. In secondo luogo Genovese condanna a un ulteriore artifizio il film giacché non ci dice niente o quasi del vissuto di lui o di lei, se non che lui, quarantenne è sposato con figlio e in procinto di divorziare e che lei è una trentenne che ha avuto solo amori fugaci e abbastanza tossici.

Si capisce confusamente che i due si sono conosciuti fortuitamente fuori in un bar . Ma ci viene anche negata la spontaneità del primo gioco di sguardi e parole. Tanto per immaginarsi la metropolitana dove si incontrano casualmente più volte Bob De Niro e Meryl Streep in Innamorarsi e si permettono un progressivo contatto vis a vis e poi la famosa a New York libreria Rizzoli , tutto questo viene escluso nell’esperimento in vitro di Follemente..

Genovese ha deciso che la sua coppia deve iniziare e performare in una dimensione teatrale a casa di Lei . L’assioma è : evitiamo i ristoranti troppo affollati e scegliamo una soluzione più accogliente . Ma Genovese ha deciso anche che si deve apparecchiare questo incontro affollandolo con quattro numi tutelari per lui e quattro per lei. Sarebbero “le voci di dentro”. E qui l’artificio diventa irreversibile perché questi otto sono come in collegamento telepatico in altre due stanze separate, le attrici per lei e gli attori per lui . Segue una sorta di telecronaca in diretta della varie fasi del match in cui i numi intervengono in lungo e in largo come se lui e lei avessero l’auricolare. E non basta appellarsi all’autoironia dei personaggi e della storia per riparare le falle della narrazione cinematografica che non scorre come in Perfetti sconosciuti.

Genovese riprende uno spunto che il cinema aveva già fatto nel 2015 con Inside Out ; rendere personaggi i vari sentimenti che si affollano e confliggono nella testa di una persona ( singola allora invece di una coppia e questo già marca la differenza sostanziale nella dinamiche psicologiche in gioco). E ancora, nel modello originario il campo da gioco , dieci anni fa, era un film di animazione della Pixar e con una poesia e un maestria che il regista Genovese non poteva eguagliare con la sua commedia di impianto rigorosamente teatrale. E soprattutto il campo da gioco cambia perché i 24 fotogrammi in movimento di InsideOut non hanno la stessa sostanza/natura di quelli di Follemente. E questo fa ancora la differenza negli esiti e nei limiti dell’operazione. In altre parole in InsideOut le pulsioni, stati d’animo, umori che orientano il comportamento della persona ( nel primo una singola bambina 11enne, Riley, nel secondo una coppia di adulti ) sono cartoni animati , antropomorfi , ma sempre cartoni. In FolleMente si pensa di fare la stessa cosa con attori in carne e ossa, che agiscono e si muovono e, parlano e si appalesano ognuno in uno spazio specificatamente teatrale dove necessariamente prendono il sopravvento sulla dinamica della coppia di cui dovrebber essere i numi tutelari. E non ci vuole niente a capire quanto spazio possano occupare ben due quartetti di ottimi attori come Marco Giallini, Claudia Santamaria, Rocco Papaleo, Maurizio Lastrico ( la squadra di numi per Edoardo Leo) e per Pilar Fogliati il quartetto di attrici del calibro di Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta . Non si tenta nemmeno la minima trasfigurazione di queste presenze come ad esempio in Others di Amenabar dove la loro essenza altra era espressa dall’anamorfismo dei volti controluce come refrattarietà al sole e all’aria da fineste aperte, o in Magnifica presenza dove il trucco imbiancava i visi richiamando una ‘luminosità’ anomala alla Jean Harlow o Marlene Dietrich. Ma non si poteva comunque pensare di contenere ben otto presenze di quel livello senza che se ne monopolizzasse la narrazione , soprattutto per le pulsioni contrastanti che rappresentavano ( dalla paura alla razionalità, dal romanticismo alla passione erotica); ma , questo il punto, teatralizzando il tutto e ognuna, per quanto misurata, debordando in prove d’attore a volte anche sopra le righe. E in questo “affollamento” di FolleMente, c’è da rilevare che Edoardo Leo e Pilar Fogliati comunque non ne sono usciti con le ossa rotte, reggendo anzi dignitosamente con una certa verosimiglianza la parte.

A metà degli anni settanta nel Corsera diretto allora da PIero Ottone – con terze pagine culturali di Pasolini, Moravia, Magris, Parise, Ronchey – si rammenta anche un pezzo di Natalia Ginsburg – che si espresse sulla pressochè inanità di ben rappresentare le dinamiche di sessualità e amore sui libri o sullo schermo : vi vedeva una materia incandescente e ineffabile percorsa da draghi, cavalieri imponenti, fate danzanti ,con clangore di spade , in un balenio di fuochi e sperdutezze infinite nell’aria, terra, acqua in cui il sublime di questa conoscenza primaria e decisiva diventa inafferrabile per la parola che poteva solo banalizzare e deturpare il tutto. Al cinema è un fatto che solo le immagini , la musica e le espressioni e i movimenti lievi degli attori riescono ad essere realmente suggestivi per certe scene. IL resto è silenzio. O sarebbe meglio , visti i risultati.

E allora, senza avventurarci in giudizi con l’accetta di fronte al successo del film, FolleMente evidentemente ha ben intercettato dei bisogni , anche in un pubblico più esigente rispetto a commedie scollacciate o sceneggiate strappalacrime. In Italia nel primo quarto di secolo degli anni duemila, solo il concitato, urlato cinema di Muccino ha provato a parlare di rapporti amorosi, con tutto il rispetto per l’autore che ha comunque una sua intensità espressiva seppur discontinua. I suoi eroi baccagliavano e si dibattevano in una tempesta di rabbia e impotenze. Ma non chiedevano aiuto. Tutoraggio. Erano figli degli anni ottanta e novanta. E andavano a testa bassa nei gorghi a costo di sbatterci le corna. I social ancora non esistevano.

Tutoraggio. La parola magica. Adesso il pubblico, paradossalmente, anche nel cosiddetto ceto medio riflessivo , sembra aver ancora più bisogno di tutoraggio. Del come si fa, del know how. Nel dominio della connessione totale si è fatta strada un’alienazione sempre maggiore e più aumenta l’offerta di tutoraggio , più aumenta il bisogno di coprire con questo sempre più sfere. C’è un tutoring su tutto. Sul telefonino vengono suscitati anche a livello subiliminale bisogni e aspettative irreali. Con app e programi a pagamento, mercato delle relazioni sentimentali. E non ci si riferisce solo a quello del sesso. Ora c’è un tutor per come ti devi vestire. Poi per come ti devi definire. Poi per come “ottimizzare” il primo incontro. Cosa cucinare. Come parlare. Quali argomenti toccare. IL Gatto e la Volpe. Siamo sempre accanto a te. “Siamo due consulenti, di noi ti puoi fidar”. La civiltà del digitale ha desertificato un minimo di conversazione in treno , nelle sale d’aspetto, ovunque. Siamo sempre illusi di essere connessi, anche al cinema persone insospettabili compulsano coattivamente questa protesi addirittura nelle scene madri.

Il film di Genovese intercetta certe vulnerabilità. E col suo tono garbato , col cast di richiamo, eleganza e cura dei particolari , anche una sua disincantata ironia che fuoriesce malgrado la zavorra, fa scattare una certa identificazione coi personaggi , ci intriga perché ti fa sentire che “anche tu…”. E’ rassicurante. In fondo assistiamo a uno speed date prolungato nell’arco di una cena di due anime in cerca, che sono capapultati lì sulla scena al buio, senza sapere nulla l’uno dell’altro, e le cosiddette voci di dentro, sono in realtà quelle di fuori che ti martellano e impoveriscono e crepano il tuo immaginario e simbolico, col corollario di stereotipi, luoghi comuni, concetti prevedibili in chi dovrebbe comunque rappresentare la razionalità, il desiderio, il romanticismo e la paura di imbarcarsi in un “calesse” invece di una storia d’amore. “L’amore al tempo..dell’Intelligenza Artificiale”.

Non ci è risparmiato nulla , nemmeno in termini di banalità eclatanti. Ma cosa accade alle voci di dentro quando i due finalmente riescono ad avere un rapporto ? Ma che diamine , ovvio , goal achievement, urrà e , all’acme del tutto , trovata geniale,tutti cantano all’unisono a squarciagola Somebody to love dei Queen. Un pizzico di suspense si suppone data dal fatto che nessuno dei due ha confidato all’altro che vorebbe dormire la notte insieme. Ma anche questa carta è giocata male.E tutto sembra sgonfiarsi. Tristemente Lui raccatta la sua roba e il sacco dei rifiuti ed esce sulla strada di notte alla luce dei lampioni, immerso nel fallimento d’una storia d’amore “appena nata e già finita” come canta Mina in E se telefonando.

Genovese, dopo aver ingolfato la storia e la scena con pirandellismi in cerca d’autore, senza restituirci però il senso dell’assurdo e profondità dell’autore di Girgenti, alla fine , misurando i passi del suo Romeo sul selciato notturno, sembra avere un’impennata, non granché originale, ma di buon senso. Lui torna sui suoi passi e per rompere il ghiaccio , senza elucubrazioni, suona e sulla porta le propone: “ E se ci facessimo due spaghi aglio olio e peperoncino?”. Taglio secco a portata di mano per chiudere in bellezza . Titoli di coda. Short Cuts. Ma , invece ci si mette prima un interminabile cicaleccio tra i numi che ai tempi supplementari vedono sfuggire il risultato, e poi lo riacciuffanno, in modo insistito e pleonastico, e anche i due che , attorno ai fornelli , si infilano a rimestare in modo stereotipato lo scampato pericolo. Poi si vedrà. Ma non c’è qui la poesia dei due imbranatissimi protagonisti di Foglie al vento di Kaurismaki, arrancanti goffamente nel tramonto dopo che Lui, ora zoppicando in stampelle, è stato riscovato alll’ultimo minuto da Lei in ospedale e la Giulietta della storia lo precede un passo oltre, con la cagnolina trovatella al guinzaglio.

Peccato , perché Pilar Fogliati si conferma una splendida delicata presenza cinematografica di gran personalità che qui è costretta a volte dalla sceneggiatura e magari dalla regia a non sprigionare la sua genuina spontanea passionalità ; come imbarazzata , non si lascia andare, al momento cruciale, come avesse paura di gesti o espressioni fuori tempo. Edoardo Leo è invece nei suoi panni che sono appunto quelli di chi ha sicuramente paura di sbagliare il calcio di rigore.

.