Plures Alia, scoperti 181 evasori totali della Tari dalla Task Force Ambientale

Firenze – Nel 2025 l’attività degli ispettori ambientali di Plures Alia sul territorio comunale di Firenze ha registrato un rafforzamento significativo dei controlli, accompagnato da una riduzione delle sanzioni e da un’importante azione di recupero dell’evasione Tari. Un dato che evidenzia come il presidio costante del territorio, svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Polizia Municipale, contribuisca a migliorare il rispetto delle regole e il decoro urbano.

Nel corso dell’anno sono stati effettuati oltre 30.000 controlli, con un incremento dell’11% rispetto al 2024, e ispezionati più di 32.000 sacchi di rifiuti, in particolare nel centro storico cittadino. Un’attività capillare e continuativa che ha consentito di intercettare comportamenti irregolari, rafforzare l’azione preventiva e accompagnare cittadini e attività verso una gestione più corretta dei rifiuti. L’attività ha portato all’emissione di 597 sanzioni amministrative, in calo di circa il 25% rispetto all’anno precedente, e a 10 segnalazioni di ipotesi di reato alla Polizia Municipale.

L’azione degli ispettori ambientali è rivolta in modo mirato alle principali criticità riscontrate sul territorio: errati conferimenti e abbandoni di rifiuti; utilizzo improprio delle postazioni e isole interrate; mancato rispetto delle modalità di conferimento nel porta a porta; errata compattazione e riduzione dei volumi dei rifiuti cartacei; mancata o scorretta differenziazione dei rifiuti. Un’attività che combina verifica, informazione e deterrenza, con l’obiettivo di prevenire i comportamenti illeciti prima ancora di sanzionarli. Tra le infrazioni accertate, la mancata differenziazione dei rifiuti rappresenta il 43% dei casi, seguita dall’errata esposizione dei sacchi nelle zone servite con il porta a porta (33%). Il 21% delle sanzioni riguarda l’abbandono o il deposito irregolare di rifiuti su area pubblica, mentre una quota residuale è legata ai rifiuti speciali. Nel 72% dei casi le sanzioni hanno coinvolto utenze domestiche.

Nel corso del 2025 sono proseguiti anche i controlli svolti in collaborazione con i comitati civici, nell’ambito del progetto “Comitato Amico”, attivati a seguito delle segnalazioni dei cittadini. Questo modello di controllo di prossimità rafforza il legame tra istituzioni, gestore del servizio e comunità locali, consentendo interventi tempestivi e mirati nelle aree più sensibili e valorizzando il ruolo attivo dei cittadini nella tutela del decoro urbano.

Accanto ai controlli ordinari, prosegue l’attività della Task Force Ambientale, attiva a Firenze da maggio 2023, che coinvolge ispettori ambientali, tecnici di controllo, Polizia Municipale e Ufficio Ambiente del Comune. Nel 2025 i controlli “casa per casa” hanno interessato 1.655 utenze: ne sono emerse113 posizioni debitorie, successivamente in parte regolarizzate (51), e 181 evasori totali della Tari, poi regolarizzati, consentendo il recupero di oltre 12.300 metri quadrati di superficie tassabile.

Il confronto con gli anni precedenti conferma una tendenza consolidata: all’aumento dei controlli e dei rifiuti ispezionati corrisponde una progressiva diminuzione delle sanzioni e delle segnalazioni alla Polizia Municipale. Un andamento che evidenzia come la continuità e la capillarità del presidio sul territorio incidano positivamente sulle abitudini dei cittadini e sulla diffusione di una cultura della legalità ambientale.

‘Le azioni di controllo e sanzionatorie sono necessarie per migliorare decoro e pulizia e per supportare i cittadini che fanno la propria parte conferendo e differenziando correttamente i rifiuti” ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. “L’impegno dei fiorentini ha, infatti, permesso a Firenze di raggiungere in poco tempo il 65% di raccolta differenziata nel Comune. La diminuzione delle sanzioni ci dice che i controlli funzionano e che siamo sulla strada giusta nel perseguire gli obiettivi di contrasto agli abbandoni ed economia circolare. Continueremo a contrastare con determinazione il fenomeno dell’evasione della Tari e a promuovere il corretto conferimento dei rifiuti per una duplice ragione: da un lato, è una questione di equità sociale, perché è doveroso che tutti paghino per i servizi di cui beneficiano, garantendo che il carico fiscale non ricada solo sui cittadini onesti; dall’altro, è un impegno ambientale imprescindibile, poiché solo attraverso una differenziata di qualità e il rispetto delle regole possiamo ridurre l’impatto del ciclo dei rifiuti e tutelare il futuro del nostro territorio. Il decoro di Firenze passa necessariamente da questo patto di legalità e civismo tra amministrazione e comunità.

‘I numeri del 2025 dimostrano che il controllo del territorio è una leva fondamentale per il decoro e l’immagine di Firenze – commenta il presidente di Plures Alia, Lorenzo Perra –. In una città che è ogni giorno sotto gli occhi del mondo, il rispetto delle regole sui rifiuti non è un dettaglio tecnico ma un elemento di civiltà urbana. Il calo delle sanzioni, a fronte di controlli più intensi, indica che stiamo andando nella direzione giusta: prevenzione, responsabilità e tutela di un bene collettivo che è anche la reputazione della città’.