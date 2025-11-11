Pitti Uomo 109 punta sui giovani per risollevare la moda in crisi

Pitti Uomo punta sui giovani, i brand emergenti, gli emersi che si rinnovano. Per rispondere all’inquieta domanda: la moda è in crisi o si tratta di trasformazione in corso? Che il presente non sia tra i più felici è ormai una certezza. Da gennaio a luglio 2915 l’export di vestiario maschile è calato del 3,2% (Ufficio studi Confindustria). Sul futuro, si discute. Ma sul cambiamento punta Pitti Uomo 109, il più autorevole salone maschile al mondo e punto di riferimento assoluto a livello internazionale per la moda uomo, che presenta in anteprima le collezioni per l’inverno 2026 – 2027 a Firenze, in Fortezza, dal 13 al 16 gennaio. Saldandosi poi con le passerelle di Moda Uomo, dal 17 al 21 gennaio a Milano, per un’intera settimana di tendenze al maschile.

A Pitti Immagine (la società fiorentina che organizza, per conto del Centro di Firenze per la moda italiana, le fiere di moda e non solo, anche cibo, fragranze, perfino libri) si è convinti che in tempi di incertezze le fiere ben selezionate siano ancora più appetibili, in quanto luoghi dove ci si interroga, ci si confronta, si propongono novità. Un vento di ricerca che già inizia a farsi sentire dall’abituale tema dominante della manifestazione che in questa edizione diventa “Motion” movimento, trasformazione, corpi e abiti ripresi in bianco e nero e continuo movimento, come le sequenze di un film della Nouvelle Vague, azzarda Francesca Tacconi responsabile degli eventi speciali di Pitti. Una campagna pubblicitaria di Chris Vidal e Tuomas Laitinen .

A Pitti Uomo, tra stand in Fortezza e eventi in città, 700 brand di cui circa il 44% esteri. Attesi i più importanti buyer mondiali e i rappresentanti della stampa nazionale e internazionale. Per giornate non solo di affari, ma di incontri tra espositori, tra questi e i buyer, tra i buyer tra di loro, per confrontarsi sul futuro della moda. Un palcoscenico per i grandi brand e ancora di più per i piccoli che non avrebbero altra sede per farsi vedere, come ricorda il presidente di Pitti Immagine, Antonio (Totò) De Matteis. «Proprio in questo momento di rallentamento generalizzato dei settori moda e lusso, a causa principalmente della situazione geopolitica mondiale, il salone fiorentino assume un ruolo ancora più importante», è convinto l’ad di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone .

Dotato di ottimismo della volontà ma realista De Matteis, la cui azienda, il gruppo Kiton, tuttavia va bene, essendo la crisi non omogenea per tutti. «La situazione del mercato è difficile e ognuno di noi deve essere bravo a crescere in queste condizioni. Non vedo a breve termine un cambiamento», dichiara, raccomandando attenzione per “i piccoli brand che fanno innovazione e vanno aiutati”. Sottolinea il presidente Ice (Istituto commercio estero), Matteo Zoppas: «La moda ha bisogno di trovare nuove soluzioni». Pitti prova a proporle. D’altra parte l’industria della moda è la seconda più importante della bilancia commerciale italiana e siccome, come spiega ancora De Matteis, dopo l’euforia del post Covid è scattato un periodo di stallo, bisogna impegnarsi in un cambiamento che è ancora da capire fino in fondo come e dove voglia arrivare.

Dunque largo ai giovani designer, fatevi avanti con idee, creatività e qualità, invita De Matteis: «In questa non facile situazione di economia variegata mercati e buyer del mondo guardano al nostro salone, come confermano i numeri dei partecipanti. Kiton che pur ha la fortuna di avere uno dei più belli showroom di Milano, riceve 4-500 buyer a stagione e a Pitti sono oltre 10.000 in quattro giorni». Dunque Pitti conviene. Aggiunge Zoppas: «La moda italiana richiede oggi un’attenzione particolare. Nel 2024 l’export è calato del 4% cui si aggiunge un meno 3% nei primi sette mesi del 2025 rispetto agli stessi mesi dell’anno prima. Numeri che confermano una criticità in uno scenario a due velocità: aziende in forte difficoltà e altre che tengono e, in alcuni casi, crescono. Il quadro è complesso e richiede risposte mirate e differenziate”.

Impegno di rinnovamento per la moda ma anche per Pitti Uomo. A cominciare dal nuovo spazio Hi-Beauty che presenta dieci brand indipendenti, tra Europa e Asia, di profumeria di ricerca. In tempi in cui anche brand di abbigliamento stanno trasformando le loro boutique appaiando agli abiti prodotti di bellezza. Dopodiche’ le cinque sezioni del salone spaziano in tutte le possibili arti del vestire maschile: dal classico contemporaneo di Fantastic Classic ai progetti futuribili e speciali di Futuro maschile, a Dynamic Attitude tra sport e streetwear, dove tecnico e dinamismo si fanno moda, Superstyling che anticipa i trend con nuove silhouette, spazio al genderless e a nuove istanze sociali, I go out che esalta le infinite seduzioni modaiole e metropolitane del vestiario outdoor.

Confermano il carattere di Pitti Uomo come piattaforma internazionale, gli Special Guest, gli ospiti speciali di questa edizione che presenteranno le loro collezioni con sfilate e performance in luoghi, anch’essi speciali, della città. Dal designer giapponese Soshi Otsuki, vincitore dell’LVMH prize 2025, con la sua sfilata- evento tra tradizione millenaria e moderna sartorialita’ a Hed Mayner che disdetta ogni regola: di genere, di occasione d’uso e di forza di gravità, come anticipa Tacconi, all’ altro designer giapponese, Shinya Kozuka, che mischia le atmosfere di Tokyo con la funzionalità del workwear.

Impegnati nella riflessione sui nuovi desideri del ben vestire, i tanti brand che tornano a Pitti senza soluzione di continuità, a cominciare da una delle colonne che è Brunello Cucinelli, quelli che rientrano e quelli che arrivano per la prima volta. Ecco i debutti, le partecipazioni speciali, i progetti, le collaborazioni. WP Lavori in corso porta i suoi nomi-leggenda,selezionati dall’instancabile presidente e ceo Cristina Calori: Baracuta, Barbour, BD Baggies, Spiewak, Filson, Universal Overall, Blundstone. E lancia la novità della prima collezione donna di Baracuta. Nuova anche la collaborazione Roy Roger’s – Kappa che presentano un completo da sci che combina denim e innovazione tecnologica. Marciano unisce Guess Man e Guess Jeans tra West Coast americana e jeans del futuro. Tra le calzature Asics, appare una classica ballerina con però la suola tecnica. Sono solo alcuni esempi.