Piano Casa, Erp e edilizia integrata al centro, ma le risposte non arrivano ai bisogni

Per capire la drammaticità della situazione abitativa nel nostro Paese abbiamo scelto due numeri: le 650mila circa richieste di alloggio, tra edilizia residenziale pubblica e social housing (350mila famiglie in graduatoria per l’alloggio Erp) e le 40 mila sentenze di sfratto, cifra, quest’ultima, di maggio scorso. Due numeri anodini, che contengono le storie esistenziali, la grande discesa nell’inferno dei working poors, la progressiva perdita di potere d’acquisto della classe media, il suo precipitare dalla fascia grigia di cui si fa un gran parlare, nella fascia rossa dell’emergenza.

La risposta? Il Piano Casa del governo Meloni: promesso, annunciato, dichiarato e poi finalmente partorito, un Piano che dovrebbe portare 100mila alloggi in dieci anni, con investimenti straordinari. Unico investimento certo, ad ora, 970 milioni di euro spalmati in cinque anni, per il recupero e la valorizzazione delle case non assegnabili dell’Erp, ma anche degli alloggi sociali. Nessun provvedimento nel senso del ripristino del fondo di sostegno per l’affitto, eliminato dall’attuale governo, strumento che storicamente ha sempre impedito la moltiplicazione senza controllo degli sfratti, mentre per il fondo della morosità incolpevole ci sono 22milioni per il 2026 e 2 per il 2027. Sembra tanto? Negli anni del governo Meloni, fra soppressione del fondo contributi per l’affitto e i tagli al fondo della morosità incolpevole, si arriva a un “risparmio” vicino al miliardo e mezzo. Risparmio per modo di dire, dal momento che le famiglie arrivate al capolinea (o poco prima) si rivolgono ai servizi sociali delle istituzioni locali, in primis i Comuni, che come sappiamo a loro volta hanno subito tagli clamorosi in particolare ricadenti sul welfare (o su quel poco che era rimasto). Più richieste, più costi. E se non si può, rimane la strada, con le implicazioni di ordine pubblico facilmente intuibili. Del resto, il Piano Casa non è privo di un addentellato di sapore securitario, ovvero il cosiddetto decreto sfratti, contestuale al ddl 66/2026, che velocizza il percorso.

Riprendendo il filo principale, ovvero il decreto legge 66/2026, ci sono alcune domande che sono davvero ineliminabili, dal momento che, a una prima lettura, sembra emergere un punto su tutti, ovvero l’importanza basilare che viene attribuita “alla leva privata”, come disse la stessa premier in un’intervista concessa al Corriere.

A chi si rivolge questo Piano Casa? Intanto, l’art.1 qualcosa dice in merito, dal momento che “contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana” con l’obiettivo “di incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili”. Di fatto, il riferimento agli alloggi popolari tout court è veramente scarno, checché se ne dica, tanto più che si parla, mettendoli sullo stesso piano, di “edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata”, di operazioni finalizzate “alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato”, mettendo insieme vari interventi contro il degrado “urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana”, al fine di “incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili”. Del resto, il comma 2 dello stesso articolo è chiaro, dal momento che indica in particolare “giovani, studenti e lavoratori fuorisede, giovani coppie e genitori separati”, con richiami al cohousing per gli anziani e a quello intergenerazionale. Nulla per destinatari storici degli alloggi Erp, ovvero le famiglie nelle graduatorie e quelle sfrattate (che, abbiamo visto, sono in verità destinatarie di una disciplina di tutt’altro tenore).

Niente di strano a dire il vero, dal momento che la scelta di privilegiare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi calmierati è già direttiva europea, come sottolineammo a suo tempo su queste pagine (https://www.thedotcultura.it/bei-e-case-ad-affitto-sociale-sempre-meno-spazio-alledilizia-popolare/). Il problema resta quella quota di famiglie che mette insieme povertà assoluta e affitto, quelli insomma che non possono pagare neppure gli affitti calmierati. Quelle che dovrebbero essere coperte dall’Erp tradizionale. Poche? Dipende dal punto dal punto di vista: si calcola che in questa tagliola si trovino circa la metà dei 2 milioni di famiglie povere sul territorio nazionale. Ma cosa si intende per affitti calmierati? Equivalgono ai canoni sociali? E chi decide le soglie del canone calmierato, dal momento che non ci sono stati scambi e confronti con i sindacati degli inquilini e le parti sociali ? In ogni caso, nessuna traccia nel testo. D’altro canto, se vogliamo parlare di Erp, il confronto col resto d’Europa si fa interessante. Si stima che l’edilizia residenziale pubblica copra il 32% della richiesta abitativa in Olanda, arrivi oltre il 20% in Austria e Danimarca, al 17% in Francia. In Italia, al 4%.

Se il Piano Casa ha il recupero degli immobili Erp nel cuore, non sembra altrettanto chiaro cosa ci farà con gli alloggi, una volta recuperati. Saltando alcuni articoli del ddl 66/2026, che pure contengono regole illuminanti (ad esempio, all’art. 2 si dichiara che non tutti i 970 milioni ad oggi sicuri andranno alle case popolari, dal momento che si parla di manutenzione e recupero di alloggi Erp ma anche di alloggi sociali; istituisce un Commissario che gestisce le operazioni e che ha il potere di emanare ordinanze “in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”; ordina la “publicizzazione” del fondo per la morosità incolpevole che, nato per sostenere gli inquilini morosi nei contratti privati, diventa un fondo di garanzia per i morosi dell’edilizia pubblica), si giunge a un articolo, il 5, che mette in campo la vendita degli alloggi pubblici. La finalità dichiarata è doppia: “favorire il coordinamento della finanza pubblica e favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione”. Così, nel breve termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata (…) approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto”, opzione che riguarda “l’assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori”. Una grande vendita che in pectore potrebbe ridurre ancora la già scarsa dotazione di patrimonio Erp di cui gode il nostro Paese, in favore dell’estensione della proprietà. Scordando la funzione sociale di questi alloggi, che dovrebbe essere anche quella volano di aiutare famiglie temporaneamente in difficoltà, che poi escono dal circuito Erp per rendere disponibile l’alloggio ad altre famiglie. Un’erosione dell’Erp che si accompagna ad altri moduli, come la possibilità di vendere a privati alloggi che non possano essere ripristinati viste le condizioni di degrado in cui versano. E senza alcun obbligo di reintegro, come succedeva prima. Del resto, la dice lunga anche la previsione che riguarda i proventi ricavati dalla vendita: “sono destinati dagli enti territoriali alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”. In altre parole, usciranno dalla disponibilità dell’Erp per andare a sostenere gli interessi del debito pubblico.

Se la parte dell’investimento sull’Erp si può risolvere di fatto in una sorta di ripensamento del sistema a sfavore dell’edilizia residenziale pubblica, ci sono altri punti focali che rendono il Piano Casa un vero e proprio tentativo di mutamento completo della logica abitativa pubblica. Intanto, l’apertura esplicita al partenariato pubblico privato, che si concretizza nella previsione di operazioni integrate di housing sociale, recupero immobiliare e rigenerazione urbana. In particolare, i modelli definiti di edilizia integrata (con la presenza del privato) fissano una soglia di almeno il 70% dell’investimento destinato a edilizia convenzionata a canone calmierato, con una riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato della zona, mentre il resto si dovrebbe collocare su mercato libero.Il dubbio che sorge è: quale società privata può ritenere conveniente un’operazione che riduce i margini di profitto in modo drastico, in assenza (per ora) della previsione dei vincoli di destinazione nel tempo? Forse i grandi fondi immobiliari, per fare un esempio? L’altro punto centrale riguarda il versante amministrativo, cui è impressa una forte spinta alla semplificazione e all’accelerazione dei procedimenti, spia i poteri vasti del Commissario straordinario, ma anche la semplificazione della conferenza dei servizi, che vede sia la riduzione dei termini, sia il rafforzamento del meccanismo del silenzio-assenso in caso di inerzia o dissenso non adeguatamente motivato.

Tirando le fila e al netto della costruzione e approvazione dei decreti attuativi che verrà compiuta nel percorso di trasformazione del Decreto in Legge dello Stato (il 6 luglio scadranno i 60 giorni previsti per la conversione), il problema sembra riguardare in primis la distruzione di quel che resta dell’Erp, con buona pace delle famiglie in attesa, di quelle in povertà assoluta, della fascia grigia che scopre di essere ormai fascia rossa. Ma anche la reintroduzione di un vecchio principio caro alle Destre, quello del “tutti proprietari”, che, insieme all’altro principio della privatizzazione crescente, rischia di condurre ancora più in basso chi già sconta i salari bassi, le bollette alte, la perdita dei servizi di welfare.