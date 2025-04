Pergola, trionfa “Lazarus”, il musical di David Bowie ed Enda Walsh

Il Teatro della Toscana con l’arrivo di Stefano Massini alla direzione artistica deve fronteggiare i rischi che scelte così decise, in termini di rottura dei precedenti, consolidati equilibri, necessariamente comportano. A vari livelli. Il rapporto con Roma (leggi Ministero) non sempre docile con le amministrazioni di opposta coloritura politica, se non trova una linea di condotta diplomaticamente accomodante, specie ora che sono in via di definizione nuove regole e punteggi per l’assegnazione della caratura progettuale e relativi contributi, può innescare turbative, fino a poco salutari ricollocamenti.

Insomma la strada è in salita. Massini dalla sua, oltre l’intraprendenza, la risolutezza e la competenza, vanta i favori del pubblico, attestati fin dalla prima uscita: quel “Liberamente. Scuola popolare di scrittura” che, superando barriere generazionali e comportamentali, ha individuato nuove formule di partecipazione con eccellenti livelli di audience. Un consenso che replicherà, amplificato e musicalmente arricchito, nelle due date estive, previste a luglio nella cavea del Teatro del Maggio. Contestualmente si lavora alla riformulazione dei cartelloni delle tre sale di competenza: Pergola, Rifredi che diventa Nuovo Rifredi – Scena Aperta e Era di Pontedera in quanto spazio dedicato ai temi del lavoro con annessi e connessi (la Piaggio, immaginiamo, farà da eco memorialistica e traliccio drammaturgico).

In attesa che i programmi siano messi a punto e ufficialmente resi noti (le anticipazioni fornite dallo stesso Massini testimoniano incontestabilmente il cambiamento di rotta) alla Pergola trionfa in questi giorni “Lazarus”, il musical disomogeneo firmato da David Bowie insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh, ispirato a “L’uomo che cadde sulla terra”, il romanzo di Walter Tevis poi trasferito sullo schermo da Nicolas Roeg con un David Bowie dal fascino androgino che dava al suo personaggio uno sconcertante spessore, ora ripreso in versione italiana da Valter Malosti (produce Ert, Emilia Romagna Teatro).

Malosti affida il ruolo di Newton, il migrante interstellare venuto a noi da chissà dove in cerca di energia ma costretto a rimanere sul nostro desolante pianeta, a Manuel Agnelli, il cantaurocker storico frontman degli Afterhous, affiancato da Casadilego (al secolo Elisa Coclide uscita vincitrice da X-Factor 2020), Camilla Nigro, Dario Battaglia, Maurizio Camilli, Andrea De Luca, musici e performer.

Chi è Lazarus? Lazarus, è un singolare pezzo di teatro musicale, un’opera rock dalle molte facce (ritmi, canzoni, danza, video art, recitazione, installazione) che debuttò al New York Theatre Workshop di Manhattan il 7 dicembre 2015. Scritta da un Bowie malato in vista di misteriosi approdi e di una qualche resurrezione (il titolo non lascia dubbi) rappresenta, insieme all’album Blackstar, uscito nel giorno del suo 69esimo compleanno, 48 ore giorni prima della morte avvenuta il 10 gennaio 2016, il testamento del multiforme ingegno creativo dell’artista britannico, il Duca Bianco.

Nella versione di Bowie e Walsh, l’alieno Newton è ancora intrappolato sulla terra, in preda alla depressione, vittima dei suoi fantasmi, annebbiato dall’alcol, un moribondo che non riesce a morire. Lazarus pullula di problemi irrisolti, labirintiche giravolte, riceve segnali dal passato, capta visioni del futuro, mescola realtà e sogni a occhi aperti. Come collocare Newton nel mondo di oggi e cosa può dirci che non sia già stato detto? La domanda aleggia sullo spazio del palcoscenico della Pergola ingombro di tracce e reperti. Schermi e allucinazioni, pulsazioni e trasparenze. Come costellazioni andate, perdute dimenticate, slittamenti progressivi, l’alterità, la solitudine, il disincanto e la forza della differenza, una pedana rotante, i musicisti ai lati, la mancanza di un centro di gravità permanete, popolata di anime possibili e pensieri inesplicabili. Solitudini vaganti oltre le frontiere del pentagramma.



Oltre la mente di un convincente, cristologico, il volto come un sudario, il mantello da Nosferatu, Manuel Agnelli, che non fa Bowie ma distilla la sua coerenza stilistica. La tracce musicali sono le canzoni. Una sontuosa playlist che comprende: Lazarus / Non è un gioco / Questa non è l’America / L’uomo che vendette il mondo / Nessun piano / L’amore è perduto / Cambiamenti / Dove siamo adesso? / Principianti assoluti / Ragazzi sporchi / Ammazzare un po’ di tempo / Vita su Marte? / Tutti i giovani tizi / Sempre schiantati nella stessa macchina / San Valentino / Quando ti ho incontrato / Eroi.

Le canzoni sono la forza dello spettacolo, essenza e magma. Sono i temi cari a Bowie: la perdita dell’amore, l’isolamento, il dolore, il nutrimento della malinconia, la malattia, l’ineluttabile sconcerto di un mondo dominato dalla estraneità dei media. Un affresco visionario che incontra la radicale realtà dei giorni nostri. Là dove il pellegrino siderale Newton può riflettersi nella cruda, drammatica sostanza dei migranti che da sempre popolano la nostra misera terra. Sospesa sul baratro dell’annullamento.

Foto: Lazarus – Manuel Agnelli ( ph. Fabio Lovino)