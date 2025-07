Pergola, Massini, Mazzi e Giuli, prove di dialogo

Firenze – L’incontro avvenuto a Roma davanti alla stampa ormai un giorno fa, fra Stefano Massini, e il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, argomento il declassamento del Teatro della Toscana dallo status di “nazionale”, non è stato foriero di grandi novità. Anzi. Tuttavia, secondo molti osservatori, è comunque l’apertura di un dialogo, dopo almeno 15 giorni di scambi durissimi. Inoltre, pare che nel corso della trasferta romana il direttore artistico del Teatro della Toscana abbia incontrato privatamente lo stesso titolare del Mic, il Ministro alla cultura Alessandro Giuli. Nonostante la blindatura, sembra tuttavia che qualche possibilità sia emersa, per ricucire lo strappo prodottosi fra l’amministrazione fiorentina e il governo centrale.

Intanto, come ha ricordato lo stesso Giuli, i toscani possono non solo presentare domanda nella sezione Teatro della Città, ma anche istanza motivata di riesame circa la domanda dei contributi. Infatti, buona parte del nocciolo sta proprio lì, nella perdita di circa il 20% di contributi rispetto agli attuali (Teatro nazionale) con le ricadute paventate non solo sul calendario degli spettacoli, ma soprattutto sugli operatori del Teatro, a cominciare dalle maschere agli addetti alla biglietteria. Anche se il sottosegretario Mazzi rassicura tutti, affermando che non ci sarebbe nessuna differenza di trattamento per quanto riguarda i fondi. I prossimi passaggi riguarderanno il cda della Fondazione, che si è riunito oggi, il riesame che si deve tenere nell’arco di 15 giorni dalla pubblicazione dei verbali avvenuta il 30 giugno, al netto di un particolare non da poco, il fatto che serve la Commissione al completo, Commissione che come si sa, manca di tre membri, dal momento che tre esponenti ne sono usciti in segno di protesta contro il declassamento del Teatro fiorentino.

Dunque? Sembra di capire che la formazione completa della Commissione dovrebbe passare ovviamente dalla riacquisizione dei tre membri mancanti. Come? I soggetti designati Anci, Upi e Conferenza della Regione dovrebbero indicare un proprio rappresentante ciascuno, per poi sottoporre i nominativi alla Conferenza unificata, che a sua volta designa i tre membri della Commissione.

Al di là dei tempi, che non dovrebbero superare qualche settimana, il vero ostacolo all’operazione potrebbe essere il periodo estivo, dal momento che agosto incombe e come si sa agosto è mese morto. Tuttavia, un argomento forte per velocizzare il tutto c’è: finché non sarà definita la questione Pergola e altri teatri che si trovano in situazioni consimili, i finanziamento ministeriali restano bloccati. E quel che è peggio, per tutti.