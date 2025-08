Pergola declassata: lettera appello dei protagosti del teatro italiano

Firenze – C’è praticamente tutto il teatro italiano di qualità nel documento firmato da tanti artisti presenti nella stagione 2025-2026 del Teatro della Toscana, stagione preparata dal nuovo direttore artistico Stefano Massini e colpita dal voto impietoso della commissione ministeriale. Nella lista lunga e in continuo aggiornamento si va da decani della scena come Umberto Orsini a nomi di livello internazionale come Toni Servillo, insieme fra gli altri a nomi amatissimi dal pubblico come Luca Zingaretti, Ottavia Piccolo, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni e ancora alcuni dei più grandi maestri del teatro di regia come Federico Tiezzi e Armando Punzo, giovani compagnie vincitrici di premi internazionali come I Sotterraneo. E ancora: le eccellenze della nostra drammaturgia come Mimmo Borrelli, Davide Enia e Lucia Calamaro insieme a riconosciute realtà del teatro di ricerca come Lacasadargilla. Tutti pronti a schierarsi a difesa del Teatro della Toscana e del suo direttore, affinché non passi alcun dubbio sul fatto che il verdetto della commissione è dettato da un esclusivo “criterio politico”.

Ecco il testo dell’appello e i primi firmatari che sono in continuo aggiornamento:

“A seguito della lettura degli incredibili punteggi artistici dei quattro commissari rimasti a decidere le sorti del Teatro della Toscana dopo le dimissioni di chi aveva denunciato la manovra politica per umiliare il nuovo direttore artistico Stefano Massini, denunciamo che questo è un vero attacco non solo a lui e ai lavoratori del Teatro della Toscana, ma anche alla qualità di TUTTI NOI che porteremo il nostro lavoro nella stagione di indiscutibile livello configurata dal nuovo direttore, e adesso colpita dai voti dei commissari. Senza esitazione e con tutta la necessaria indignazione, ci stringiamo intorno al Teatro della Toscana oggetto di un’aggressione senza precedenti”.

Toni Servillo, Sonia Bergamasco, Luca Zingaretti, Armando Punzo, Virgilio Sieni, Fabrizio Gifuni, Ottavia Piccolo, Lucia Calamaro, Mimmo Borrelli, Francesco Montanari, Sandro Lombardi, Federico Tiezzi, Davide Enia, Teatro Sotterraneo, Lacasadargilla / Lisa Ferlazzo Natoli, Alessandro Ferroni, Maddalena Parise, Alice Palazzi, Umberto Orsini, Roberto Latini, Vinicio Marchioni.

Foto copyright Filippo Manzini