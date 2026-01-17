Pergola: “Bros” di Castellucci, parabola in nero sulla fine della coscienza

Firenze – Parabola in nero la pièce di Romeo Castellucci presentata alla Pergola, espressione di un’arte teatrale totale, forse l’unica forma che può esprimere lo spirito del tempo. Inquietudine pura, glaciale, senza scampo, sul destino dell’uomo contemporaneo.



Nero è anche il “manifesto-programma di sala” che viene distribuito agli spettatori (moltissimi giovani nella prima del 16 gennaio) che contiene “l’indice comportamentale consegnato a ignari partecipanti”. Già, perché la prima inedita soluzione teatrale di Castellucci, regista, creatore di scene luci e costumi, è rappresentata da 26 protagonisti, uomini in prevalenza giovani, vestiti da policemen americani nella divisa nera standard dei film hollywoodiani.



Questi non sono né professionisti né dilettanti che si preparano su un copione, ma generici che si impegnano a eseguire gli ordini che sono loro trasmessi attraverso auricolari. Non importa se sono comandi risibili o incomprensibili, che magari li espongono ad azioni che possono imbarazzarli o a posizioni innaturali e particolarmente impegnative: “Dopo lo spettacolo non rivelerò a nessuno gli ordini eseguiti, l’esecuzione degli ordini sarà la mia oblazione, sarà il mio teatro”, conclude il manifesto che reca sul retro “motti” in latino la cui enigmaticità in realtà è un altro modo di imporre un’autorità anche sulla coscienza degl attori coinvolti.



Del resto, se si consultano i testi esoterici di associazioni più o meno occulte, più o meno totalizzanti, l’impatto intellettuale ed emotivo è lo stesso. A questo genere di sodalizio fa riferimento il titolo “Bros”, contrazione della parola Brothers, fratelli, e Brotherhood in inglese è il termine specifico per definire non solo fratellanza, ma anche “consorteria”.



La fratellanza di Castellucci guidata dall’esterno da manipolatori senza scrupoli (che vestono la stessa divisa) esegue dunque ordini che hanno come cifra comune la violenza,la tortura e l’arbitrio, la sopraffazione e il potere senza limiti degli uni sugli altri, senza un briciolo di emotività, quindi neanche di odio: i manichini non si pongono interrogativi. Sono macchine biologiche che rispondono ad un algoritmo che non li riguarda. Un algoritmo meccanico nel quale si incarna la legge che i poliziotti rappresentano e che contiene “una violenza endocrina”: Il paradosso della legittimità della violenza”, spiega il regista.

Al centro di questo concetto drammaturgico, si muovono le idee scenografiche che hanno fatto conoscere Castellucci sulle sene internazionali (Bros è coprodotto da tredici istituzioni teatrali internazionali). Le strane macchine “celibi”, per esempio, che producono suoni bassi ad altissimo volume con le quali si apre la pièce o uno straordinario complicato organo ad acqua, i cui spruzzi concludono l’azione .

Nel mezzo grandi pannelli con immagini evocative che fanno da contrappunto a quanto avviene sulla scena: c’è anche una grande foto di Samuel Beckett, come l’immagine gentile di una fanciulla o quella di una scimmia. La ragione, l’intelligenza, la bellezza, l’innocenza degli animali irrompono nella tenebrosa sarabanda dei poliziotti in nero.



L’umanità scivola verso un’insensata apocalisse perché rinuncia a se stessa, il messaggio che Castellucci affida al personaggio in bianco, il profeta Geremia che annuncia l’oracolo del Signore, “è devastata tutta la terra e nessuno se ne dà pensiero”. Ma la sua voce è diventata un gramelot alla Fo senza senso e anche il profeta abbandona tutti al loro destino.

Il pubblico assiste attonito avvolto nella violenza dei suoni e delle immagini: “Quello che succede sul palco riflette come in uno specchio oscuro il volto dello spettatore, cioè di colui che informa di senso il teatro; non è più la visione dell’artista”, spiega l’autore.

Foto di Luca Del Pia