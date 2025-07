Perché il prof. Tantalo non arriverà mai in cima all’Olimpo accademico

Una scatola magica, ricchissima di riferimenti letterari, enigmi e profezie, ma anche di storie molto realistiche che raccontano di aspirazioni frustrate, promesse tradite, personaggi meschini , coerenti solo nell’affermare il proprio io a dispetto dello spessore culturale ed etico della loro professione.



Sono molteplici i piani di lettura di uno dei più singolari romanzi usciti negli ultimi anni. Già il nome del tutto improbabile dell’autrice, Marfa Koručnić, denuncia la sfida che il libro lancia al suo lettore: voi signori che volete intraprendere questo viaggio lungo 720 pagine state attenti, perché qui si parla di realtà e finzione, intrecciate fra loro senza che la seconda contamini la prima e senza che questa rinunci a confrontarsi con personaggi e situazioni della grande letteratura.



Il titolo “Cronache di Tantalo” (Edizioni Helicon) è il secondo avvertimento. Antonio Tantalo giovane che ha deciso (con non troppa convinzione) di intraprendere la carriera accademica, è costretto da una qualche divinità non meglio identificata, ma ben presente nella sua vita, a subire lo stesso destino del suo omonimo mitologico. Come il re di Lidia che credeva di poter impunemente sfidare gli dei derubandoli e offendendoli in vario modo (fra l’altro dando loro in pasto il figlio Pelope per verificare la loro onniscienza ) e che fu condannato al supplizio di avere sempre fame e sete senza poterle mai saziare, Antonio è condannato a vedersi sfuggire gli oggetti dei suoi desideri e le sue aspirazioni, d’onore, di amicizia o semplicemente sessuali , pur essendo in molte occasioni tanto vicini da poterli afferrare.



Non stupisce che l’ambiente universitario sia ideale per rappresentare la versione moderna del mito. Perché l’organizzazione gerarchica accademica non è del tutto distante dalla struttura in caste delle saghe mitologiche, dove gli dei difendono con tutti mezzi possibili, leali o sleali che siano, le loro sedi sull’Olimpo e una moltitudine di coppieri, ninfe, satiri, semidei appena promossi etc. cerca di ricavarsi un posticino accanto a loro. Senza toccare alcun potere o carisma degli eletti, ovviamente.



La parte più interessante della storia di Tantalo è sicuramente quella dedicata alla vita accademica, la sofferta progressione da precario a stabilizzato fino al racconto dei tentativi falliti di diventare professore ordinario, la vetta dell’Olimpo accademico. In particolare si può anche usare la parola avvincente per il capitolo che contiene il racconto delle manovre, promesse, voltafaccia, odi, invidie e vendette tra i luminari della ricerca letteraria.Sono rarissimi in Italia i romanzi che hanno come scenario il mondo accademico.



Ma ora è arrivato il momento di svelare che Marfa Korucnic è l’anagramma del vero autore: Franco Marucci, già docente di letteratura inglese, autore di numerosi saggi, di un romanzo, “Altomare”, critico cinematografico. Non sappiamo quanto della sua biografia abbia ispirato le Cronache di Tantalo, certamente la conoscenza profonda dell’ambiente e delle dinamiche che lo caratterizzano restituisce – con alcune eccezioni – un’immagine non molto lusinghiera di coloro dai quali ci si aspetta quanto meno il distacco e la profondità di chi si confronta con le grandi anime che hanno illuminato il mondo.



Anche i problemi psicologici e umani del protagonista danno vita a una narrazione ricca di personaggi femminili scolpiti con tratti sapienti, oggetto di un desiderio che per un motivo o l’altro rimane tale. Non c’è compimento per chi è condannato al supplizio di Tantalo.

Al di là del racconto, scritto nei registri brillanti del comico, l’ironico, il parodistico ma anche dell’amaro e del vittimistico, per il lettore colto c’è anche il piacere di lasciarsi avvolgere dalla grande cultura interdisciplinare dell’autore che lo accompagna in un viaggio attraverso i capolavori della letteratura mondiali e gli spiega i segreti della critica letteraria coltivati con cura dai cattedratici. Come Prometeo che ruba il fuoco a Efesto, ma anche lui è stato colpito dall’ira degli dei.