Per Boccaccio niente festa, ma Giani non ci sta

Firenze – Una bocciatura inattesa, che provoca stupore da in lato, ma anche una certa animosità dall’altro. La Camera ha bocciato nelle scorse ore, un ordine del giorno in cui si chiedeva di prevedere iniziative per celebrare i 650 anni dalla morte del Boccaccio.

“Rimango stupito dalla mancanza di sensibilità nei confronti del primo grande uomo della prosa che scrisse in lingua volgare, cioè in Italiano – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Come Regione avevamo sostenuto la richiesta del Comune di Certaldo affinché si potesse istituire a livello nazionale un comitato per le celebrazioni. Così come Dante infatti scrisse in terzine la Divina Commedia in volgare, Giovanni Boccaccio con il Decamerone fu il padre del primo testo organico di prosa in lingua italiana”.



“Mi sarei aspettato – prosegue il presidente – una sensibilità diversa dalle autorità nazionali competenti, in primis dall’apposita Consulta che fa capo al Ministero della Cultura, che già nei mesi scorsi aveva bocciato la proposta di istituire un comitato nazionale. Ieri a fronte di un ordine del giorno specifico, prima firmataria l’onorevole Irene Manzi, in cui si chiedeva di riparare in qualche misura a quella decisione, una nuova bocciatura è arrivata da parte della Camera”.

E se in Toscana tutti si chiedono “chissà cosa avrà fatto il povero Boccaccio ” per essere così ignorato da ministri e ministeri, la Regione non si dà per vinta.

“Un ultimo tentativo con la riproposizione dell’ordine del giorno in Senato verrà fatto nei prossimi giorni dal senatore Dario Parrini. Ma come Regione – conclude il presidente Giani – non possiamo permettere che venga ignorata la memoria dell’uomo del Decamerone, delle “Cento novelle”, di un simbolo della Toscana e di un padre della letteratura italiana. Ci impegneremo dunque a creare un comitato regionale che sviluppi iniziative adeguate per le celebrazioni dei 650 anni dalla morte del Boccaccio”.